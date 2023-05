เบสท์ โกลบอล (Global) ภายใต้การดูแลของเบสท์ (BEST Inc.) บริษัทแม่ เดินหน้าจัดกิจกรรมใหญ่มุ่งเน้นการช่วยเหลือเพื่อสังคม ร่วมกับเครือข่ายแฟรนไชส์ธุรกิจในพื้นที่ของแต่ละประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อโครงการ “เบสท์ปันสุขเพื่ออนาคตที่สดใส (BEST Sharing the Future)” โดยเล็งเห็นความสำคัญถึงการเสริมสร้างทักษะและการพัฒนาการเรียนรู้และการรับรู้ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ให้กับอนาคตของชาติ ท่ามกลางการก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงบริจาคเครื่องเขียน ของบริโภค และทุนสนับสนุน จำนวนมากให้กับหลายโรงเรียนในท้องถิ่นแต่ละพื้นที่

ล่าสุด เบสท์ ประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายแฟรนไชส์ในพื้นที่จังหวัดตราด สานต่อโครงการ “เบสท์ปันสุขเพื่ออนาคตที่สดใส (BEST Sharing the Future)” ของ เบสท์ โกลบอล เดินหน้ามอบความสุขให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด บริจาคเครื่องเขียนและของบริโภคอีกมากมายคละรวมทั้งหมด 170 ชุดให้กับทางโรงเรียน โดยมีนางเสาวนีย์ ดีหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนไสวนันทวิทย์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการระบายสีภาพการขนส่งพัสดุในจินตนาการ และนำทีมวิทยากรเข้าให้ความรู้วิธีการแพ็คกล่องพัสดุและกล่องบรรจุผลไม้อย่างถูกวิธี ณ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

คุณศิรินทิพย์ จริยคุณ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาด บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เบสท์ ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับแฟรนไชส์ในแต่ละจังหวัดทั่วไทย ในปีนี้บริษัทแม่ได้จัดโครงการ “เบสท์ปันสุขเพื่ออนาคตที่สดใส (BEST Sharing the Future)” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือโรงเรียนในท้องถิ่น เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มกิจกรรมที่แรกในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดตราดในครั้งนี้ เราได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อต่อยอดทักษะเชิงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพและระบายสีภาพการส่งพัสดุในจินตนาการ รวมถึงสอนการแพ็คกล่องพัสดุและกล่องบรรจุผลไม้อย่างถูกวิธี และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า เพื่อเสริมทักษะให้กับน้องๆ นักเรียนนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต”

คุณจิระวัฒน์ ใจเที่ยง เจ้าของแฟรนไชส์ BEST Express สาขาอำเภอเมืองตราด กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมเพื่อสังคมในระดับภูมิภาคกับทาง เบสท์ ที่ได้ช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนไสวนันทวิทย์ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ผมถือว่าเป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมที่ดี ที่ได้ช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียนที่อยู่ในจังหวัดของผมเอง และจะร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่ เบสท์ จะจัดขึ้นในอนาคตต่อไป”

นอกจาก เบสท์ ประเทศไทย แล้ว เบสท์ เวียดนามได้ร่วมกับแฟรนไชส์ในพื้นที่จังหวัดด่งนาย เพื่อจัดกิจกรรมปันสุขให้กับน้อง ๆ นักเรียนในเขตทุรกันดาร โดยบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียนกว่า 200 ชุดให้กับโรงเรียน พร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันระบายสี ทางด้าน เบสท์ มาเลเซีย เองก็ได้ร่วมกับ 4 แฟรนไชส์ในรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย บริจาคทุนสนับสนุนให้ 9 โรงเรียน หลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมโรงเรียนในรัฐยะโฮร์อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมดี ๆ ภายใต้แคมเปญ ‘เบสท์ ปันสุขเพื่ออนาคตที่สดใส (BEST Sharing the Future)’ จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษา และช่วยเหลือสังคมสำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสทั้งในประเทศจีน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วโลก