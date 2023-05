เจ้าสัว คว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand ประจำปี 2566

สุดยอดแบรนด์ ครองใจผู้บริโภคกลุ่มสแน็คไทย

เจ้าสัว เข้ารับรางวัล “2023 Thailand’s Most Admired Brand” ตอกย้ำการเป็นผู้นำแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และวางใจจากผู้บริโภคมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในหมวด “สินค้าอุปโภคและบริโภค” กลุ่ม “ขนมขบเคี้ยวไทย (Thai Snacks)” โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

คุณณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด กล่าวว่า “การได้รับรางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand ครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จของทีมงานเจ้าสัวทุกคน ที่สะท้อนถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งกว่า 60 ปีของเจ้าส้ว และความกล้าที่เปลี่ยนแปลงในการทรานส์ฟอร์มแบรนด์สู่ Snack ไม่ว่าจะเป็น หมูแท่งกรอบ หรือ ข้าวตังหมูหยอง ที่เป็นสินค้ายอดนิยมในกลุ่มขนมขบเคี้ยวไทยที่อร่อยและใส่ใจสุขภาพประเภท Better for you Snack โดยเรายังคงมุ่งมั่นที่จะลงทุนพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำจุดแข็งเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่ง “โปรตีนสแน็ค” ซึ่งมีสินค้าชูโรงคือ “หมูแท่ง” โปรตีนสแน็คที่อร่อยทานเพลิน และ “ข้าวตังหมูหยอง” โปรตีนสแน็คอร่อยรองท้อง ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย ให้สมกับที่เราได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถืออันดับ 1 และครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ ทั้งนี้ เจ้าสัวยังเสริมทัพความแข็งเเกร่งให้แก่ธุรกิจ โดยจับมือร่วมกับ บริษัท เลคชอร์ แคปปิตอล (Lakeshore Capital) ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแผนกลยุทธ์ ในการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจของเจ้าสัวให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดยิ่งขึ้น”

สำหรับรางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจจากผู้บริโภค ที่มีต่อแบรนด์เจ้าสัวในหมวด “สินค้าอุปโภคและบริโภค” กลุ่ม “ขนมขบเคี้ยวไทย (Thai Snacks)” ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge) ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ภายใต้โครงการสำรวจความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ของประเทศไทยรายแรก โดยทีมวิจัยนิตยสารแบรนด์เอจ ได้ทำผลสำรวจจากผู้บริโภคต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์และความนิยมของสินค้าและแบรนด์ในแต่ละหมวดหมู่ที่อยู่ในใจของผู้บริโภคทั่วประเทศ ด้วยความโปร่งใสตามหลักการวิจัยอย่างมีมาตรฐานผ่านความร่วมมือกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งผลสำรวจดังกล่าวสามารถเป็นดัชนีช่วยชี้วัดการรับรู้ของแบรนด์และความนิยมชื่นชอบของแบรนด์ในสายตาของผู้บริโภค ทั้งยังเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี