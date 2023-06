แบรนด์สุขภาพความงามที่ได้รับการยอมรับและเติบโตมานานกว่า 13 ปี “ชาเม่”(CHAME’) ภายใต้บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำด้วยการกวาดรางวัลการันตีทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และทางด้านยอดขาย เพียงแค่ครึ่งปีแรกกวาดรางวัลไปถึง 4 รางวัลระดับประเทศ สามารถเป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งการเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี โดยรางวัลในแต่ละประเภทที่ชาเม่ได้รับ ได้แก่

1. ชาเม่คอลลาเจน จาก BrandAge 2023 รับรางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand หมวดอุปโภคและบริโภค กลุ่มคอลลาเจนผง (พร้อมทาน) ซึ่งเป็นรางวัลจากผลการวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั่วประเทศ 2. ชาเม่คริสตัลคอลลาเจน จาก HWB AWARDS 2023 รับรางวัล BEST SELLING FOOD SUPPLEMENT-PURE COLLAGEN POWDER ชาเม่คริสตัล คอลลาเจน สุดยอดสินค้าขายดี ประเภท เสริมอาหาร ในหมวดเพียวคอลลาเจน 3. ชาเม่คอลลาเจนพลัส จาก EVEANDBOY AWARD รับรางวัล BEST SELLING – BEST COLLAGEN TRIPEPTIDE SUPPLEMENT สุดยอดสินค้าขายดี ประเภทคอลลาเจนไตรเปปไทด์ และ 4. ชาเม่ซายเอส จาก HWB AWARDS 2023 รับรางวัล BEST SELLING DIETARY SUPPLEMENT ชาเม่ซายเอส สุดยอดสินค้าขายดี ประเภท เสริมอาหาร ในหมวดควบคุมอาหาร

ทางด้าน นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการได้รับรางวัล ถึง 4 รางวัล ว่า “ถือเป็นความภูมิใจและเป็นกำลังใจที่ดีให้กับชาวชาเม่ เพราะตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าที่เราจะเดินทางมาถึงวันนี้ได้ ชาเม่ พยายามมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะคิดค้นพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆออกมาตอบโจทย์ความต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ ที่สำคัญใช้แล้วทานแล้วต้องเห็นผลถึงจะทำให้แบรนด์เราได้รับการยอมรับ นอกจากนั้นยังได้มีการวางกลยุทธ์ ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งเป็นเทรนด์การเติบโตของตลาดที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ชาเม่จะคอยดูแลสุขภาพความงามแบบองค์รวมทั้งภายในและภายนอก ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนชาเม่มาอย่างเหนียวแน่นและให้ความไว้วางใจชาเม่ด้วยดีเสมอมา เราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ รักษาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอีกเรื่อยๆต่อไปในอนาคตค่ะ”

