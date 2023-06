OPPO MR Glass เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ MR เครื่องแรกของโลกที่รองรับ Snapdragon Spaces™ XR Developers

OPPO MR Glass จะวางจำหน่ายในรูปแบบชุดอุปกรณ์สำหรับนักพัฒนา Snapdragon Spaces ในประเทศจีน โดยจะจัดจำหน่ายในช่วงครึ่งหลังของปี 2023

7 มิถุนายน 2566 – OPPO ได้เปิดตัวความก้าวหน้าล่าสุดในด้าน XR ที่งาน Augmented World Expo (AWE) 2023 อย่าง OPPO MR Glass Developer Edition เทคโนโลยีความเป็นจริงแบบผสม (MR) ที่ล้ำสมัยนี้ติดตั้งเทคโนโลยีล่าสุดทั้งภายในและภายนอก นำเสนอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับนักพัฒนาขั้นสูงในการสร้างและแสดงประสบการณ์ MR ที่น่าตื่นเต้น

OPPO คาดการณ์ว่าจะมีการใช้เทคโนโลยี XR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้ โดย MR เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เป็นไปได้มากที่สุด เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในแอปพลิเคชัน MR โดย OPPO MR Glass จะวางจำหน่ายเป็นชุดอุปกรณ์สำหรับนักพัฒนา Snapdragon Spaces อย่างเป็นทางการในประเทศจีน เพื่อดึงดูดนักพัฒนาและขยายขอบเขตของเทคโนโลยี XR มากขึ้น

“นวัตกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เผยให้เห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยี XR ทั้งในด้านการปฏิวัติการปฏิสัมพันธ์ และการเข้าถึงข้อมูล ในบรรดาเทคโนโลนีเหล่านี้ MR มีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการผสานรวมโลกเสมือนและโลกจริงได้อย่างลงตัว ปลดล็อกจินตนาการอันไร้ขอบเขตในบริบทต่างๆ ดังนั้น OPPO MR Glass จึงแสดงถึงความก้าวหน้าครั้งล่าสุดของเราในการสำรวจครั้งนี้ พร้อมกับความสามารถขั้นสูงของ Snapdragon Spaces เพื่อเสริมศักยภาพให้กับนักพัฒนา” Yi Xu, Director of XR Technology at OPPO กล่าวในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์

“ความสัมพันธ์อันยาวนานของ OPPO และ Qualcomm Technologies และวิสัยทัศน์ร่วมกันได้ผลักดันความร่วมมือของเราในด้าน XR เป้าหมายร่วมกันของเราคือการสร้างระบบนิเวศแบบเปิดที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถปลดล็อกความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตสำหรับนวัตกรรม XR”

Yi Xu, Director of XR Technology at OPPO, delivered a speech at AWE 2023

Said Bakadir, Senior Director, XR Product Management, at Qualc omm Technologies, Inc. กล่าวว่า “เราตระหนักถึงความพยายามอันยาวนานของ OPPO ในการสำรวจเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ เนื้อหา และบริการสำหรับ XR ซึ่งทำให้ OPPO เป็นพันธมิตรในอุดมคติในด้านนี้ ด้วยโซลูชันที่มีศักยภาพในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์การเล่นเกมบน OPPO MR Glass เรายินดีที่ได้เห็นพลังที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มนักพัฒนา และหวังว่าจะพบเนื้อหา MR เพิ่มเติมเพื่อทำให้แพลตฟอร์มนี้มีชีวิตชีวามากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และนำความก้าวหน้ามาสู่อุตสาหกรรม ในอนาคตเราตั้งตารอที่จะกระชับความร่วมมือกับ OPPO ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมอื่นๆ ในระบบนิเวศ MR”

เพื่อมอบแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาในการสร้างและทดสอบประสบการณ์ MR ล่าสุด OPPO MR Glass ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีล่าสุดและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร

OPPO MR Glass ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon® XR2+ มาพร้อมกับฟังก์ชันการชาร์จไว SUPERVOOCTM พร้อมตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจที่เป็นเอกสิทธิ์ของ OPPO ซึ่งจะเปิดประตูสู่แอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

OPPO MR Glass สร้างขึ้นด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับผิวหนัง มาพร้อมกับเทคโนโลยี Binocular VPT (Video Pass Trough) กล้อง RGB คู่ด้านหน้า เลนส์แพนเค้ก และอัตราการรีเฟรชสูง 120Hz

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา OPPO ได้ทำงานเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี XR ขั้นสูงมาใช้ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันได้ นับตั้งแต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์แนวคิด AR ตัวแรกของ OPPO อย่าง OPPO AR Glass ในปี 2019 OPPO ได้นำแว่นตาอัจฉริยะสามรุ่นมาสู่สาธารณชน ได้แก่ OPPO AR Glass 2021, OPPO Air Glass และ OPPO Air Glass 2 เพื่อสำรวจความเป็นไปได้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ อัลกอริธึม โซลูชันออปติก การโต้ตอบ และระบบนิเวศ ในปี 2023 OPPO Air Glass ได้รับรางวัลเหรียญเงินในหมวด AR ของ Edison Product Awards ซึ่งเพิ่มการยอมรับในระดับสากลสำหรับความแข็งแกร่งของ OPPO ในรุ่น XR การสำรวจ XR ของ OPPO ยังรวมถึงแอปพลิเคชัน AR CybeReal และนวัตกรรมอื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อโลกทางกายภาพและดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้นอย่างไร้รอยต่อ

OPPO MR Glass จะวางจำหน่ายในรูปแบบชุดผู้พัฒนา Snapdragon Spaces ในประเทศจีน โดยจัดจำหน่ายผ่าน EnlightXR ในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 ซึ่งจะช่วยให้นักพัฒนาได้รับฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน และช่วยขยายระบบนิเวศเนื้อหา Snapdragon Spaces ในประเทศจีน