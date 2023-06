ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ คว้ารางวัล “Best LINE OA of the Year” หรือ “สุดยอดแบรนด์ใช้งาน LINE OA ยอดเยี่ยมแห่งปี” จากงาน LINE Thailand Awards 2022 งานประกาศรางวัลเพื่อมอบให้กับสุดยอดแบรนด์ที่สร้างผลงานด้านการตลาดยอดเยี่ยมบน Line แพลทฟอร์ม ด้วยยอดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและอัตราการเข้าใช้งาน LINE OA ตลอดทั้งปีสูงที่สุด ทำให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับทุกการสื่อสาร ทุกกิจกรรมและทุกบริการ โดยมี นายสุชาติ วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ขึ้นรับรางวัล

นายสุชาติ วัฒนา กล่าวว่า “ต้องขอบคุณ Line Thailand ที่ได้มอบรางวัล Line official account best of the year ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่านี้ให้กับแบรนด์ 7-Eleven (Thailand) รางวัลนี้นับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในการทำงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีรวมถึงการสร้างความผูกพันที่ดีให้กับลูกค้าให้มีต่อแบรนด์ 7-ElevenTH ต่อไป”