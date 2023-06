นายชูฉัตร ประมูลผล (ที่ 4 จากซ้าย) รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วย Dr. Ulf Mainzer (กลางภาพ) Member of the Board of Management of ERGO Group AG และ ดร.ทิลล์ โบห์เมอร์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ERGO นำทีมผู้บริหารเปิดตัวแบรนด์ ERGO อย่างเป็นทางการพร้อมประกาศยุทธศาสตร์ “การทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น” ทั้งนี้ จะเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศในนาม เออร์โกประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดย ERGO จะเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดในทุกช่วงเวลาของชีวิต นำเสนอผลิตภัณฑ์อันหลากหลายรูปแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในรูปแบบเฉพาะของตลาดประเทศไทย และพร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันภัยระดับหน้าของไทย จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้