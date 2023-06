B2B SaaS Unicorn Insider ช่วยแบรนด์ชั้นนำกว่า 1,200 แบรนด์ เช่น Samsung, Estée Lauder, GAP, Vodafone, Virgin, Santander, Singapore Airlines และ Toyota ส่งเสริมการเติบโตทางดิจิทัลผ่านประสบการณ์ลูกค้าแบบข้ามช่องทาง (cross-channel) ที่ดีที่สุด

Insider แพลตฟอร์มการตลาดอันดับ #1 ในการนำเสนอประสบการณ์ลูกค้าแบบข้ามช่องทางที่เป็นเฉพาะบุคคล ได้ประกาศถึงการลงทุนที่มีมูลค่าสูงถึง 105 ล้านดอลลาร์ จาก QIA ซึ่งเป็นนักลงทุนรายเดิมที่มีบริษัทในเครือ ได้แก่ Volkswagen และ Barclays – และ Esas Private Equity บวกกับการลงทุนโดย Sequoia ในครั้งก่อนหน้านี้ กองทุนรวมของ Insider พุ่งสูงถึง 274 ล้านดอลลาร์

นอกจากที่ได้รับการยอมรับโดยบริษัทวิเคราะห์เช่น Gartner, Forrester และ IDC ว่าเป็นผู้นำอันดับ #1 ของอุตสาหกรรมการตลาดข้ามช่องทางและประสบการณ์ลูกค้า Insider ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดอันดับ #6 ของโลกอ้างอิงตามข้อมูลของ G2 เราจะใช้กองทุนครั้งนี้เพื่อผลักดันกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการ M&A ของ Insider โดยเฉพาะ โดยเป็นการต่อยอดจากเทคโนโลยีและความสามารถที่เรามีอยู่

การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะนำมาซึ่งประโยชน์อันมหาศาลต่อการประกอบธุรกิจของเราใน Thailand โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือลูกค้า ซึ่งรวมถึงแบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดของภูมิภาค เช่น The Mall Group, Bumrungrad และ Watsons เพื่อบรรลุความเป็นเลิศในประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือชั้น “การอัดฉีดเงินมูลค่า 105 ล้านดอลลาร์นี้ได้กำหนดไว้สำหรับการซื้อกิจการใน Thailand และที่ไกลออกไปกว่านั้น ซึ่งจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Thailand เป็นหนึ่งในตลาดกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดของเรา” กล่าวโดยคุณ Jack Nguyen – Regional Managing Director, SEA “การลงทุนในครั้งนี้เปิดโอกาสอย่างเหลือคณานับในการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่ Thailand และเรากำลังมองหาคนท้องถิ่นที่มีความสามารถที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ โดยการขยายทีมงานและสร้างงานเพิ่มขึ้น ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจำนวนมหาศาลนี้ เราสามารถกระตุ้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โดยการจัดหาบริษัทที่มีโซลูชันชั้นนำในอุตสาหกรรม เพื่อช่วยผู้นำด้านการตลาดและอีคอมเมิร์ซสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนการเติบโตจากความคิดริเริ่มด้านประสบการณ์ลูกค้าของเขา”

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา Insider ได้ประกาศการเติบโตที่น่าประทับใจใน Thailand นับตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจในพื้นที่ เมื่อ 6 ปีก่อน ก่อนหน้านี้ เรามุ่งเน้นไปยังการเติบโตด้วยวิธีการแบบออร์แกนิก — โดยมีลูกค้าที่โดดเด่น ได้แก่ Central, Com7 และ Thai Airways

คุณ Hande Cilingir ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Insider อธิบายว่า “จนถึงปัจจุบันนี้ Insider ได้ประสบความสำเร็จในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยวิธีการออร์แกนิก ขณะนี้ เรากำลังมองหาการเติบโตในระดับที่เหนือชั้นด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการ M&A เราจะใช้เงินทุนเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าซื้อกิจการของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมใน APAC ซึ่งรวมถึง Thailand เพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมสำหรับเทคโนโลยีของเราและสร้างการผสมผสานผลิตภัณฑ์ด้วยกัน แตกต่างจากการลงทุนในซีรีส์ D ซึ่งมีมูลค่า 121 ล้านดอลลาร์ของเราในปี 2565 ซึ่งเป็นการเสริมทุนสำรองการใช้จ่ายด้านการดำเนินธุรกิจในปีต่อๆ ไป เราจะใช้การลงทุนรอบล่าสุดนี้เฉพาะเพื่อกระตุ้นการเติบโตจากภายนอกผ่านการ M&A” คุณ Cilingir กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลังจาก Insider เข้าซื้อกิจการ MindBehind เมื่อต้นปีนี้ การตอบรับจากตลาดและลูกค้าทำให้เราปรารถนามากขึ้นในการค้นหาโอกาสเพิ่มเติมในการควบรวมองค์กรที่ไม่เหมือนใครด้วยเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรมเพื่อการบริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น การเพิ่มคุณค่าให้มากขึ้น และการค้นหาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมสำหรับความไม่พอใจและความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของนักการตลาด”

นอกพื้นที่ Thailand, Insider ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกมุมโลก และปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 1,200 ราย ซึ่งรวมถึงองค์กร 1 ใน 3 ของ Fortune Global 500 และแบรนด์ยอดนิยมระดับโลก เช่น Singapore Airlines, Estée Lauder, Samsung, Vodafone, Allianz, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L’Oreal, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Avon และ CNN

เกี่ยวกับ Insider

Insider — แพลตฟอร์มเดี่ยวสำหรับการสร้างประสบการณ์แบบข้ามช่องทางที่เป็นเฉพาะบุคคล – มอบความสามารถให้แก่องค์กรการตลาดในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าผ่านช่องทางและระบบต่างๆ คาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตของลูกค้าด้วยเครื่องมือ AI และสร้างประสบการณ์ลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล นักการตลาดใช้แพลตฟอร์มของ Insider เพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องและมีส่วนร่วมผ่านทั้ง Web, App, Web Push, Email, SMS, WhatsApp Commerce และอื่นๆ

หลังจากที่ Insider ได้ปลดล็อกสถานะยูนิคอร์นในเมื่อเร็วๆ นี้ ทางบริษัทยังได้รับการชื่นชมโดย NASDAQ สำหรับการเป็นหนึ่งในยูนิคอร์น B2B SaaS ที่ก่อตั้งโดยสุภาพสตรีเพียงคนเดียวในโลก Insider ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำใน Gartner Magic Quadrant สำหรับ Personalization Engines ในปี 2565, The Forrester Wave สำหรับ Cross-Channel Campaign Management ในปี 2564 และ IDC MarketScape: Worldwide Customer Data Platforms Focused on Front-Office Users 2564-2565 Vendor Assessment บริษัทได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดอันดับ #6 ของโลก อ้างอิงตามรายงาน Spring’23 ของ G2. Insider ยังเป็นผู้นำอันดับ #1 ของ G2 ใน 6+ หมวดหมู่ ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) เครื่องมือแบบเฉพาะบุคคล (Personalization Engines) ซอฟต์แวร์แบบเฉพาะบุคคล (Personalization Software) การตลาดบนมือถือ (Mobile Marketing) การวิเคราะห์เส้นทางของผู้บริโภค (Customer Journey Analytics) และอีคอมเมิร์ซแบบเฉพาะบุคคล (eCommerce Personalization) เมื่อเร็วๆ นี้ CrunchBase ได้จัดอันดับคุณ Hande Cilingir ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Insider ให้เป็นหนึ่งในซีอีโอสตรีชั้นนำนอกพื้นที่สหรัฐฯ

หนึ่งในสามขององค์กรที่ติดอันดับ Fortune 500 และแบรนด์ชั้นนำด้านการค้าปลีก ยานยนต์ และการท่องเที่ยวได้เลือก Insider เพื่อมอบประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลที่ขับเคลื่อนโดย AI ซึ่งเหนือความคาดหวังของลูกค้า Insider ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจทั่วโลกกว่า 1,200 ราย รวมถึง Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L’Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon และ CNN

