เคลียร์พื้นที่บ้านให้พร้อม แล้วเตรียมขนทุกความสุขเข้าบ้านกับงาน “NocNoc Fair” พื้นที่แรงบันดาลจริงในการแต่งบ้านใจกลางเมือง 28 มิ.ย. 66 – 2 ก.ค. 66 นี้ ที่ ชั้น 1 CentralwOrld

NocNoc จัดงานใหญ่ใจกลางเมืองครั้งแรก!! NocNoc Fair งานแฟร์เพื่อคนรักบ้าน เปิดพื้นที่แรงบันดาลใจในการแต่งบ้านให้เป็นแรงบันดาลจริงได้ด้วยประสบการณ์การช้อปที่เชื่อมต่อทุกมิติให้คนรักบ้านเข้าถึงและใกล้ชิดกันมากขึ้นภายในงานพบกับสินค้าและบริการทุกเรื่องบ้านที่เชื่อมโลกการช้อปสินค้า แต่งบ้านออนไลน์สู่ออฟไลน์จากร้านค้าบนแพลตฟอร์ม NocNoc กว่า 3,000 ร้านค้า ในดีลความคุ้ม สุดพิเศษลดสูงสุดถึง 80% พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีที่พร้อมเป็นผู้ช่วยให้การแต่งบ้านเป็นเรื่องง่าย ผ่าน “NocNocGPT” ที่ใช้ระบบ AI วิเคราะห์และออกแบบบ้านในสไตล์ที่ใช่เพื่อคนแต่งบ้านโดยเฉพาะ และต่อเติม Home InspiRealtion จากเหล่า Artist , Influencer ชื่อดังที่พร้อมแชร์เรื่องบ้านในทุกสไตล์

อาทิ วันพุธที่ 28 มิ.ย. 66 พบกับ ก้อย-นัตตี้-ดรีม ที่จะมาร่วมแชร์สไตล์การแต่งบ้านผ่าน Room Scence design to inspire ในสไตล์ที่ใช่ของแต่ละคน วันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย. 66 มากกว่าเรื่องบ้าน คือการให้ความรู้และโอกาสต่อยอดทางธุรกิจฟรี! กับกิจกรรม NocNoc for Business Sharing to Inspire LIVE จากกูรูชื่อดังคุณแท็ป รวิศ หาญอุตสาหะ คุณต่อ ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี และคุณท๊อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ที่จะส่งต่อแนวคิด เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน “SUSTAINABLE BUSINESS”

วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 66 สนุกสนานไปกับ Mini Concert และเปิดพื้นที่ปลอดภัยของคน Soloist กับออฟฟิตที่มีสไตล์เฉพาะตัวจากคุณว่าน ธนกฤต วันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 66 พบกับคุณไอซ์ ภาวิดา Youtuber และเจ้าของเพจ PADIE ที่จะมาร่วมแชร์ Inspired ในการสร้าง Office ที่ต้องเป็น Happy Place ให้กับทุกบทบาท ทั้ง Beauty Blogger, เจ้าของธุรกิจ และคุณแม่ วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 66 พบกับคุณว่านไฉ อาสาพาไปหลง เจ้าของเพจอาสาพาไปหลง เปิดมุมมองของการทำรายการ “อาสาสร้างทั้งหลัง” จากแรงบันดาลใจของนักเดินทาง สู่การรีโนเวทบ้านที่รวบรวมทุกความทรงจำ พร้อมผู้ช่วยคนสำคัญ

ตลอดทั้งงานพบกับกิจกรรมเวิร์คช้อปเกมส์ พร้อมเสิร์ฟสินค้าเรื่องบ้านราคาสุดพิเศษ พร้อมโค้ดส่วนลด จัดเต็มทั้งในงานและทางออนไลน์ “NocNoc Live Flash Deal” เวลา 18.00-20.00 ทุกวัน!! พร้อมจับแจก รางวัลใหญ่ ช้อปลุ้นแสน…แต่งบ้านในฝัน รวม 200,000 บาท* เมื่อซื้อสินค้าแต่งบ้านบนแพลตฟอร์ม NocNoc ไม่จำกัด ยอดขั้นต่ำ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 2 ก.ค. 66 นี้ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 25 ก.ค. 2566 ผ่านทาง Facebook NocNoc

โหลด NocNoc แล้วมาขนความสุขกลับบ้านพร้อมกันที่งาน NocNoc Fair เริ่ม 28 มิถุนายน 2566 ถึง 2 กรกฎาคม 2566 นี้ ชั้น 1 CentralwOrld, Central Court & Eden Zone ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3MrYdBe หรือ Facebook Fanpage: NocNoc



###

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Juiw8iVOppIyKwG_58s-IB1SkU–FGO5

https://drive.google.com/drive/folders/1X-6oTpvvZ678hJqIh2VtndNtWnUAODP5

https://drive.google.com/drive/folders/1H9e9KZZQoKSbK6iwbQvormKUlAj8o4i6

นำเสนอข่าวโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม คุณชนม์นิภา ไผ่ศิริ โทร. 094 98 25651

บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม คุณธัญชนก ผ่านการ โทร. 096 415 1543