นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ กล่าวว่า สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 จะจัดขึ้นในธีม ศึกเจ้านักช้อป ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00–21.00 น. ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา โดยมีสินค้าของกินของใช้จากเครือสหพัฒน์มาจำหน่ายในราคาลดพิเศษ รวมกว่า 1,000 คูหา 100 บริษัท ซึ่งนอกจากจะจำหน่ายแบบออนไซต์แล้ว งานปีนี้ยังได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ทั้งชาวต่างชาติ และชาวไทย มาไลฟ์รีวิวสินค้า ซึ่งผู้ชมไลฟ์สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันที และส่งสินค้าให้ถึงบ้าน

สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยที่จะมาไลฟ์ในงานนี้ ได้แก่ พิมรี่พาย เอวา-ปวรวรรณ เนสตี้-สไปร์ทซี่ เอแคร์หิ้วหวี ธรรมชาติ โยธาจุล – TikToker ชื่อดัง ป้าตือ-สมบัษร พี่ฮง- BANGKOKBOY ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ส่วนการไลฟ์ของอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติ เครือสหพัฒน์จะร่วมกับ SHOP CHANNEL เผยแพร่ผ่าน 4 ช่อง ได้แก่ Eshoplive บริษัท Live commerce อันดับหนึ่งจากมาเลเซีย, SukeTV บริษัทสตาร์ตอัปด้านมัลติมีเดีย ช้อปปิง และ KOL จากมาเลเซีย, Yowant บริษัท Multichannel Network และอินฟลูเอนเซอร์จากจีน และ Verofax บริษัทด้านเทคโนโลยีจากดูไบที่ร่วมกับ WebTVAsia บริษัทเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์จากมาเลเซีย

“เราได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงจากจีน มาเลเซีย เวียดนาม มาร่วมไลฟ์หลายคน เช่น Chiong Pei Pei เจ้าของรางวัล Most Number of Facebook Live Broadcasting E Commerce Sessions in a Year by individual จากมาเลเซีย, Kar Loon พิธีกรรายการโทรทัศน์และงานอีเวนต์ และผู้ประกาศทางวิทยุ, Jack Kee ผู้ประกาศข่าว และโปรดิวเซอร์รายการวิทยุ และ Ivan Low นักแสดงซีรีส์โทรทัศน์ ซึ่งจะทำให้เราสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ ๆ ได้เพิ่มขึ้น” นายธรรมรัตน์ กล่าว

นอกจากนี้ ในงานยังได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นสุนัขมาร่วมงานด้วย ได้แก่ น้องมู่ทู่ จากเพจ Mootoo เจ้าหมาบีเกิลรูปร่างอ้วนท้วนที่มาพร้อมกับความสามารถพิเศษ ถ่ายรูปออกมายังไงก็เอาไปทำมีมได้ น้องมะลิ สุนัขแสนรู้พันธุ์ซามอยด์จากเพจ Mali.World โลกใบน้อยของซามอยด์ชื่อมะลิ และ น้องแค แคลอรี่ จากเพจคิ้วคือมองกุฎของแค น้องหมาเซเลปสุดเป๊ะปังที่แซบทุกลุค แซบทุกท่าโพส ซึ่งจะมาสร้างสีสันให้กับงาน และต้อนรับการจัดงานแบบ Pet-Friendly ในปีนี้ ที่เปิดให้ผู้ร่วมงานนำสัตว์เลี้ยงมาร่วมงานได้