อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ได้รับการยกย่องจาก Apple ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลิกโฉมการเรียนการสอน

ในทุกๆ ปีบริษัท Apple จะเปิดรับสมัครนักการศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์จากทั่วโลกเชิญชวนให้ส่งใบสมัครรูปแบบวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที โดยวีดีโอต้องนำเสนอเนื้อหารายละเอียด ดังนี้ ประเด็นแรก Transforming Your Learning Environment คือ ต้องพูดถึงเรื่องการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการสอน มาสร้างการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียนการสอนให้ห้องเรียนอย่างไร

ประเด็นที่สอง Evidence of Your Success คือ ต้องมีการนำเสนอข้อมูลหรือผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์จากการที่ได้ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในข้อที่ 1 โดยยกตัวอย่างประกอบ และประเด็นสุดท้าย Extending Your Reach คือการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้มีการขยายผลขององค์ความรู้ข้อที่ 1 ไปยังเพื่อนคณาจารย์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร ซึ่งสามารถยกตัวอย่างการบรรยาย การตีพิมพ์ การเผยแพร่บน Social media ให้เห็นภาพได้ชัดเจน

อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ ดีศีลธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้ได้รับคัดเลือกจากบริษัท Apple ให้เป็น Apple Distinguished Educator Class 2023 กล่าวว่า “ปีนี้ได้รับคัดเลือกจากบริษัท Apple ให้เป็น Apple Distinguished Educator Class 2023 ในกลุ่มของ High Education Thailand ประจำปี2023

บริษัท Apple ได้ดำเนินโครงการ Apple Distinguished Educator (ADE) มาเป็นเวลากว่า 25 ปี โครงการเชิดชูเกียรตินักการศึกษาซึ่งได้แก่ คุณครูระดับประถม ระดับ มัธยม และ อาจารย์มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ที่เป็นผู้ที่ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ Apple เพื่อพลิกโฉมการเรียนการสอน มีนวัตกรรมในการเรียนการสอน เป็นผู้บุกเบิกด้านการศึกษาและสร้างเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือก 4 ท่าน

ซึ่งมีการคัดเลือกเพียงระดับการศึกษาละ 1 คนเท่านั้น การแข่งขันแต่ละครั้งค่อนข้างสูงจากผู้สอนทั่วโลก เมื่อได้รับคัดเลือกเป็น Apple Distinguished Educator (ADE) แล้ว คนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกย่องจาก Apple ว่าเป็นผู้ที่มีนวัตกรรมในการเรียนการสอนที่โดดเด่น และได้เข้าร่วมกับสมาชิกกลุ่ม Apple Distinguished Educator (ADE) และ ADEs ก็จะเป็นสมาชิกของ ADE Institute และมีหน้าที่ต่างๆ

เช่น ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เขียนบทความให้ความรู้ เป็นตัวแทนที่จะช่วยกันสนับสนุนการเรียนการสอนที่สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในสังคมทั่วโลก ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ADE ทั่วโลกในแต่ละปีจะต้องเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการในแต่ละ Regional ของตัวเอง ซึ่งส่วนตัวจะเข้าร่วมที่ ADE Institute 2023 – Asia-Pacific Gold Coast, Queensland, Australia | June 27, 2023 – July 1, 2023”

สามารถดาวน์โหลดวีดีโอใบสมัครที่ได้รับคัดเลือกของ 2023 เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้สมัคร Apple Distinguished Educator (ADE) : https://youtu.be/JdZaV7NpDj4