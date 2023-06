ดันธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในตลาดเอเชีย มองหาโอกาสทางธุรกิจและไอเดียในการสร้างมูลค่า ได้ที่ Healthy Food Asia 2023

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ EBC Expo พันธมิตรการจัดงานผู้เชี่ยวชาญจากยุโรป เปิดตัวงานประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้าเพื่อการเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยครอบคลุมกลุ่มธุรกิจ อาหารออร์แกนิก อาหารวีแกน อาหารมังสวิรัติ โปรตีนทางเลือก อาหาร Functional อาหารปราศจากสารปรุงแต่ง และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 10:00-18:00 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 และเวลา 10:00-17:00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เข้าชมงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด 2 วันของการจัดงาน

สำหรับการจัดงานครั้งแรกนี้ ผู้ประกอบการกว่า 50+ แบรนด์พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาธุรกิจระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์กับบรรดาผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ซูเปอร์มาร์เก็ต กลุ่มโรงแรม ผู้จัดการฝ่ายอาหาร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการแบรนด์ ผู้จัดการฉลากส่วนตัว ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้ผลิตอาหาร เครือข่ายค้าปลีกค้าส่ง นักโภชนาการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง และผู้ที่สนใจในอาหารเพื่อสุขภาพทุกระดับ

งาน Healthy Food Asia พร้อมต้อนรับผู้เข้าชมงานมากกว่า 1,000+ ราย มาพบปะกับบริษัทชั้นนำกว่า 50+ แบรนด์จากนานาประเทศภายในงานแสดงสินค้าครั้งนี้ อาทิ Abbra Corporation Limited, MEATLY (by Betagro), Charm Thai International Co., Ltd., Chin Huay Public Co., Ltd., Lotto Food (Thailand) Co. Ltd, PRG Global Public Company Limited, Salana Organic Village (Social Enterprise ) Co.Ltd. และอีกมากมายภายในงาน นอกจากนั้นมีการนำเสนอหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจกว่า 20+ งานสัมมนาจากวิทยากรรับเชิญทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมมอบโอกาสในการค้นหาพันธมิตรทางการค้าและการลงทุน นำเสนอกลยุทธ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายทางธุรกิจของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ และจับตาดูแนวโน้มของตลาดและนวัตกรรมใหม่ๆในอุตสาหกรรมได้ภายในงานครั้งนี้

“ภูมิภาคเอเชียมีอาหารเพื่อสุขภาพที่หลากหลายซึ่งได้รับความนิยมเป็นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ผู้ผลิตและร้านอาหารจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเมนูและผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เราเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งในตลาด เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งแง่ของคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์สินค้าของเรา” คุณไตรภพ บุญเหมือน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

“ในขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคสำหรับอาหารมังสวิรัติเพิ่มมากขึ้น โอกาสของผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซึ่งทาง บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นบริษัทที่ทำงานสนับสนุนเกษตตรอินทรีย์ เรามองหาผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตอาหาร ร้านอาหาร โรงแรม และโรงพยาบาล เพื่อผลักดันการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยส่งถึงมือผู้บริโภค” คุณ รมณ จริยธรรมรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าว

อัปเดตเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ ไปกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร

งาน Healthy Food Asia ขอนำเสนองานสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย โดยวิทยากรชั้นแนวหน้าจากนานาประเทศ เพื่อร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แบรนด์ เทรนด์ และแนวโน้มทางธุรกิจที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้

สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ในหัวข้อ “Animal Protein Sector; At the Forefront of More Innovative and Sustainable Food System” (โปรตีนจากสัตว์และการปรับตัวด้านนวัตกรรมเพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน) และ “Safety Vegetables for All; A Dutch Approach for Innovative and Low Carbon Footprint System” (ผักปลอดภัยเพื่อทุกคน ; นวัตกรรมจากเนเธอร์แลนด์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) ทั้ง 2 วันของการจัดงาน

ในส่วนของหน่วยงานการศึกษา ได้รับเกียรติจากผู้แทนจาก Foodinnopolis เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” ในขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงปราศจากกลูเตน: การวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคที่แพ้กลูเตน”

ในส่วนของผู้ประกอบการชั้นนำ ทาง บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด มาเสวนาในหัวข้อ “คุณภาพอาหารปลอดภัยในกระบวนการผลิต” พร้อมด้วย Healthy Marketing Team แบ่งปันไอเดียในการพัฒนาธุรกิจในหัวข้อ “How to build successful storytelling brand strategies?” (วิธีสร้างกลยุทธ์การเล่าเรื่องของแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ) และอีกหลากหลายงานสัมมนาอัดแน่นทั้ง 2 วัน

“การที่เรามารวมตัวกันใน Healthy Food Community ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงโซลูชั่นในการแก้ปัญหา เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพให้เติบโตขึ้นในทุกๆปี รวมถึงช่วยอัปเดตเทรนด์ต่างๆให้กับผู้บริโภาคที่จะเข้าชมงานด้วยค่ะ อีกทั้งภายในงาน ทางบริษัทของเรายังร่วมจัดงานสัมมนาในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฏาคม 2566 ในหัวข้อ สุขภาพดีฉบับคนไม่มีเวลา ด้วยเคล็ดลับการฝึกจิตให้เบาและทานมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น ที่จะเป็นการเล่าเรื่องราวและแบ่งปันประสบการณ์ในการหาความสงบสุขในชีวิต รวมถึงเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการทานมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น” คุณ จิราดา ศรีแสงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้บริหาร บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) Chin Huay ได้กล่าว

Healthy Food Asia: “ปลดล็อก” โอกาสทางธุรกิจอาหารทุกระดับ

คุณอิกอร์ เพาก้า กรรมการผู้จัดการบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า “Healthy Food Asia 2023 เป็นประตูสู่อาหารอนาคตจากยุโรปสู่เอเชียที่น่าจับตาของอุตสาหกรรมอาหาร ภายในคุณจะได้พบกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร โอกาสทางธุรกิจที่เหนือชั้นเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ แบรนด์ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่หลากหลายอีกมากมายที่รอให้คุณมาสำรวจที่งานแสดงสินค้าของเรา แล้วคุณจะค้นพบโอกาสใหม่ๆในอาณาจักรแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ” อย่าพลาดโอกาสในการสร้างความสำเร็จและเป็นแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้างานฟรีได้ที่ https://healthyfoodasia.com/ หรือลงทะเบียนทันทีคลิก https://register.visitcloud.com/survey/0fr3ikdhjav5q

แล้วพบกันที่งาน Heathy Food Asia 2023 ตั้งแต่วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 10:00-18:00 น. เข้าชมงานฟรีมาเสียค่าใช้จ่ายตลอด 2 วันของการจัดงาน