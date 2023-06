ปังต่อเนื่อง คริสเตียน ดิออร์ เลือก อาโป-มาย เป็นเฮาส์ แอมบาสเดอร์ ผู้ชายคู่แรก

ปังต่อเนื่อง เมื่อแบรนด์ดังระดับโลก คริสเตียน ดิออร์ (Christian Dior) เลือก อาโปและมาย ให้เป็นเฮาส์ แอมบาสเดอร์ ผู้ชายคู่แรก

เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับ สองหนุ่ม อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ และ มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง ที่ได้ถูกรับเลือกเป็น House Ambassador (เฮาส์ แอมบาสเดอร์) ผู้ชายคู่แรก จากทาง คริสเตียน ดิออร์ (Christian Dior) ซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นสัญชาติฝรั่งเศสที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1946

โดยทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสร่วมงานกันบ่อยครั้งหลังจากที่ ซีรีส์ฟอร์มใหญ่แห่งปีอย่าง KinnPorsche The Series (คินน์ พอร์ช เดอะซีรีส์) จบได้เพียงไม่ถึงปี ซึ่งในแต่ละครั้งนั้นได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากสื่อแฟชั่นและบรรดาแฟนๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ จนเกิดเป็นความเชื่อใจของการทำงานร่วมกันของทีมงาน รวมไปถึงทำให้แบรนด์มั่นใจในศักยภาพของตัวอาโปและมายด้วย

นับเป็นการอดทน ค่อยๆ วางแผนจากทางค่ายต้นสังกัดอย่างบริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด เพื่อให้ทั้งสองคนได้ถูกมองเห็นถึงศักยภาพรวมไปถึงได้รับความเชื่อใจจากแบรนด์ดังระดับท๊อปของโลกอย่างคริสเตียน ดิออร์ (Christian Dior) ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพในการเลือกร่วมงานกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมายาวนานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้อาโป และ มาย จะได้ร่วมงานกับแบรนด์ในฐานะ House Ambassador (เฮาส์ แอมบาสเดอร์) ของ คริสเตียน ดิออร์ (Christian Dior) นับจากนี้เป็นต้นไป ถือว่าเป็นการตกลงร่วมงานกันได้อย่างเร็วที่สุด และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของค่ายคนไทยน้องใหม่ในวงการ ที่สามารถผลักดันศักยภาพของทั้งค่ายและนักแสดงออกมาให้เห็นชัดในเวทีระดับโลก สร้างปรากฎการณ์ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้วงการบันเทิงและแฟชั่นบ้านเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

