“Immortals Thailand รวมพลังแปรอักษร Long Live The King” สองล้อรวมพลังเป็นหนึ่ง ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ พร้อมกัน 25 มิ.ย. นี้

ชมรม IMMORTALS THAILAND ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนชื่นชอบรถ Harley-Davidson ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้จัดโครงการ “Immortals Thailand รวมพลังแปรอักษร Long Live The King” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และเพื่อรวมพลังชาวสองล้อและกลุ่มไบค์เกอร์จากทั่วประเทศแสดงออกถึงจงรักภักดีและความภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นการตอกย้ำถึงความรักและความสามัคคีของคนในชาติว่าคนไทยมีความเป็นหนึ่งเดียว และมีความกตัญญรู้คุณต่อประเทศชาติ โดยจะกิจกรรมจัดขบวนแปรอักษร LONG LIVE THE KING 10 ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

นายสันธยา โพธิ์เกตุ ประธานชมรม IMMORTALS THAILAND เปิดเผยว่า โครงการ “Immortals Thailand รวมพลังแปรอักษร Long Live The King” จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งนับเป็นกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไบค์เกอร์ เพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แสดงพลังชาวไบค์เกอร์ที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และร่วมกันส่งต่อพลังแห่งความภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เป็นการแปรอักษรคำว่า LONG LIVE THE KING 10 ด้วยขบวนรถสองล้อจากกลุ่มไบค์เกอร์ต่างๆ รวมประมาณ 3,000 คัน จากชมรม IMMORTALS THAILAND และชาวไบค์เกอร์ รวมถึงศิลปินนักแสดงชื่อดัง อาทิ ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, มิค – บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ, ติ๊ก ชิโร่ หรือ มนัสวิน นันทเสน, ดอม เหตระกูล, ต๊อก – ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, เต้ – ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, กษาปณ์ จําปาดิบ และ โบ๊ท วิบูลย์นันท์ ที่จะมาร่วมกันทำกิจกรรมโครงการ “Immortals Thailand รวมพลังแปรอักษร Long Live The King” ในโอกาสนี้ จึงอยากฝากไปถึงชาวไบค์เกอร์จากคลับต่างๆ และพี่น้องชาวไทยตลอดเส้นทางที่ขบวนไบค์เกอร์วิ่งผ่าน ขอเชิญชวนมาร่วมแสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทย ส่งกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันให้มากที่สุด

ทั้งนี้ โครงการ “Immortals Thailand รวมพลังแปรอักษร Long Live The King” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยขบวนแปรอักษร “LONG LIVE THE KING 10” จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 8.00 น. โดยเริ่มต้นจากลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จากนั้นจะก่อนเคลื่อนขบวนไปยัง สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่อร่วมแปรอักษรโดยการแสดงพลังของชาวไบค์เกอร์จากทั่วประเทศใน เวลา 12.00 – 16.00 น. ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันครั้งประวัติศาสตร์ของชาวฮาเล่ย์และชาวไบค์เกอร์ที่มากที่สุดในประเทศไทย

สำหรับชมรม Immortals Thailand ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2535 โดยบุคคลที่ชื่นชอบ Harley-Davidson รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง และเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ Harley-Davidson ในแต่ละปีสมาชิกชมรมฯ จะร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย บริจาคหมวกนิรภัยให้สถานีตำรวจภูธรอุดมทรัพย์ สถานีตำรวจภูธรปากช่องสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาและอำเภอวังน้ำเขียว มอบจักรยานและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนปากช่องคุรุสามัคคี 1 มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลเขางู จังหวัดราชบุรี มอบเงินบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลปากช่องนานาและสมทบทุนบริจาคให้แก่ศูนย์วิจัยมะเร็งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นต้น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/people/Immortals-Thailand/100050535397410

รายละเอียดกำหนดการแปรอักษร LONG LIVE THE KING 10

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

08.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมแปรอักษร ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

10.30 น. เคลื่อนขบวนรถจักรยานยนต์ตามเส้นทาง ไปยังสนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง

12.30 น. ร่วมจัดรถจักรยานยนต์เพื่อแปรอักษรเป็นคำว่า “LONG LIVE THE KING 10” ณ สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง

16.00 น. เข้าสู่พิธีการต่างๆ ร่วมถ่ายรูปบันทึกภาพประวัติศาสตร์อย่างพร้อมเพรียง

17.00 น. ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

18.00 น. การแสดงบนเวทีโดยศิลปินชั้นนำ

20.00 น. จบงาน