Technogym เดินหน้าขยายฐานลูกค้ารับเทรนด์สุขภาพแรง

ชูกลยุทธ์ Tailor-made solutions มุ่งตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะบุคคล

เปิดตัว “Technogym Run” นวัตกรรมลู่วิ่งไฟฟ้า

ตอบสนองการออกกำลังกายที่หลากหลาย

Technogym ประเทศไทย ตอกย้ำแบรนด์อันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายระดับโลก เปิดตัว Technogym Run ลู่วิ่งไฟฟ้าที่ปฏิวัติวงการ อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในโลก ผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายแบบ Cardio และ Power ในเครื่องเดียวพร้อมฟังก์ชันการใช้งานครบครัน ตอบโจทย์การออกกำลังกายที่หลากหลายมากขึ้น

นายสุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช กรรมการบริหาร Technogym ประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบัน Technogym เป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกายที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะแบรนด์อุปกรณ์ออกกำลังกายชั้นนำระดับโลก ที่ผสมผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการออกกำลังกายและสุขภาพเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมด้วยการออกแบบสไตล์อิตาลี คุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ และความสะดวกในการใช้งาน โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาอุปกรณ์และนวัตกรรมการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองเทรนด์และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกครั้งจะมุ่งตอบโจทย์ลูกค้า แต่ละเซ็กเมนต์ที่มีความต้องการแตกต่างกัน ล่าสุดได้เปิดตัว “Technogym Run” ลู่วิ่งไฟฟ้าที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น โดยรวบรวมการออกกำลังกายตั้งแต่การวิ่ง พาวเวอร์เทรนนิ่ง และการฝึก Bootcamp ไว้ในลู่วิ่งเครื่องเดียว ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และเทรนด์ของตลาดที่หลากหลายมากขึ้น

ทั้งนี้ จากจุดแข็งของ Technogym แบรนด์อันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายระดับโลกจากประเทศอิตาลี ที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายหลากหลายมากที่สุดในตลาด และเป็นอุปกรณ์คุณภาพระดับพรีเมียมที่มาพร้อมกับซอฟท์แวร์ที่อัพเดทอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคอนเทนต์การฝึกการออกกำลังกายตามเป้าหมาย และทำให้เครื่องออกกำลังของ Technogym เพียงหนึ่งเครื่องสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

“นักวิ่งแต่ละคนต่างมีเป้าหมายและความต้องการแตกต่างกัน ทั้งวิ่งเพื่อต้องการจะรักษาความฟิต เพื่อการลดน้ำหนัก เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น หรือ ภายในหนึ่งครอบครัวที่มีผู้ใช้งานตามจุดประสงค์ที่ต่างกัน เช่นผู้ฝึกวิ่งในระยะเริ่มต้นไปจนถึงนักวิ่งที่ฝึกซ้อมเพื่อการแข่งมาราธอนและไตรกีฬา จึงจำเป็นต้องมีลู่วิ่งไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทุกคนได้” นายสุรเชษฐ์ กล่าว

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของ Technogym แบ่งเป็นกลุ่ม B2B คือ โรงแรม, ที่อยู่อาศัย คอนโด หมู่บ้านจัดสรร, โรงพยาบาลและ Wellness Center, บริษัท สำนักงาน, สถานศึกษา, และฟิตเนส และกลุ่ม B2C คือลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายใช้ในบ้าน ซึ่งที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น

“ลูกค้ากลุ่ม end-user หลายคนปรับพื้นที่ภายในบ้านให้สามารถวางอุปกรณ์ออกกำลังกายได้จนไปถึงการเปลี่ยนห้องที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็น Home gym ทำให้ตลาดในกลุ่มของผู้ใช้งานส่วนตัวที่บ้านเติบโตอย่างมาก ในส่วนกลุ่ม B2B ธุรกิจต่างๆ ก็ปรับตัวให้สอดรับกับ Wellness trends มากขึ้น เช่น โรงแรมหรือคอนโดจะมีฟิตเนสมากกว่า 1 ที่ เพื่อให้แขกเข้าถึงการออกกำลังกายง่ายขึ้น โดยอาจมี Fitness studio ขนาดเล็กให้แขกสามารถจองไปใช้งานแบบส่วนตัว หรือใช้ในการจัดคลาสออกกำลังกายกับเพื่อนเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือในส่วนธุรกิจฟิตเนสเองก็มีการออกแบบโปรแกรมที่ personalized ให้กับ member มากขึ้น” นายสุรเชษฐ์ กล่าว

สำหรับกลยุทธ์การเติบโตของ Technogym มุ่งให้ความสำคัญทั้งในแง่การดูแล และประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ ทั้งลูกค้าปัจจุบันและการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ ผ่านกลยุทธ์ Tailor-made เพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ามากที่สุด ในส่วนกลุ่มลูกค้าปัจุบัน ทางแบรนด์จะมีการดูแลประสบการณ์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้เมื่อลูกค้าต้องการเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายเพิ่มเติม Technogym จะเป็นแบรนด์ที่ลูกค้านึกถึงด้วยคุณภาพและการบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้า ส่วนกลุ่มลูกค้าใหม่ จากเทรนด์การดูแลสุขภาพที่มาแรงต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มลูกค้าทั้ง end-user และธุรกิจต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของการมีโซนสำหรับการออกกำลังกายมากขึ้น จะเป็นส่วนสำคัญในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ มากขึ้น

“เราพบว่าผู้ใช้งานมีความต้องการที่ personalized มากขึ้น และต้องการเห็นผลลัพท์ของการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง รวมไปถึงความหลากหลายของการออกกำลังกาย ดังนั้นอุปกรณ์ออกกำลังกายต้องสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ Technogym เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้จึงออกแบบอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงคอนเทนต์การออกกำลังกายแบบ personalized การแสดงผลลัพท์การออกกำลังกาย รวมไปถึง wellness on the go หรือการเข้าถึงการออกกำลังกายได้ทุกที่ทุกเวลา” นายสุรเชษฐ์ กล่าว

ปัจจุบัน Technogym ในประเทศไทยมี 2 สาขา ที่เอกมัยและเซ็นทรัล เอ็มบาสซี โดยมี 2 รูปแบบคือ Experience Center และ Boutique สำหรับสาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซีจะเป็น Boutique ที่มีการตกแต่งที่สวยงาม เน้นตอบโจทย์ลูกค้า B2C โดยวางไอเท็มหลักที่ลูกค้ามักเลือกไว้ใน Home gym ที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ขณะที่สาขาเอกมัยจะเป็นการผสมผสานระหว่าง Boutique และ Experience Center เข้าด้วยกัน ตอบโจทย์ทั้งลูกค้า B2B และ B2C โดยจำลองประสบการณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานจะได้รับจากการออกกำลังกายในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม, ฟิตเนส, Wellness Center, Sport club ให้ลูกค้าสามารถทดลองใช้เครื่องได้อย่างเต็มที่ โดยต้นปี 2567 มีแผนเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเป็นการผสมผสานระหว่าง Boutique และ Experience Center ไว้ในที่เดียว

สำหรับ Technogym Run คือลู่วิ่งไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ ที่เกิดจากประสบการณ์ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการออกกำลังกายมามากกว่า 30 ปี ของ Technogym ทำให้ Technogym Run เป็นลู่วิ่งไฟฟ้าที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในโลก ฟังก์ชันการใช้งานครบครัน รวมการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่การวิ่ง พาวเวอร์เทรนนิ่ง และการฝึก Bootcamp ไว้ในลู่วิ่งเครื่องเดียว

หน้าจอคอนโซล Technogym Live ขนาด 27 นิ้ว ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประสบการณ์การวิ่งที่ต้องการได้จากโปรแกรมและโหมดการฝึกที่หลากหลาย ได้แก่ cardio, strength หรือ high-intensity จากโปรแกรมออกกำลังกายบน Technogym Live ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ อย่างเช่น Trainer-led Sessions, Routines ที่ปรับการออกกำลังกายได้ตามเป้าหมาย และ Virtual Outdoor ที่จำลองการออกกำลังกายแบบเสมือนจริง สามารถปรับความเร็วและความชันได้ตามเส้นทางที่ผู้ใช้งานเลือก

นอกจากนี้ Technogym Live ยังมีตัวเลือกความบันเทิงไม่รู้จบ ไม่ว่าจะเป็น Netflix, YouTube, TV, โซเชียลมีเดีย และอีกมากมาย ยังรวมไปถึงการฝึก Bootcamp ที่ตัวคอนโซลยังมีโปรแกรมสำหรับออกกำลังกายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Technogym Bench เพื่อผลลัพธ์การออกกำลังกายที่ดีที่สุด