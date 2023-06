เปิดโฉมหน้า ผู้ชนะ “มัธยมเท้าไฟ” High School Dance Competition 2023

เปิดโฉมหน้า ผู้ชนะ “มัธยมเท้าไฟ” High School Dance Competition 2023 ตัวแทน แข่งขัน Into the deep และ High schoolers Asian Hip Hop Competition

ประกาศผลรางวัลแล้วสำหรับการแข่งขัน การแข่งขันรายการประกวดเต้นฟรีสไตล์ “มัธยมเท้าไฟ” (High School Dance Competition) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท หลังจากเปิดโอกาสให้ โรงเรียนมัธยมในสังกัดกระทรวงศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเข้าแข่งขัน เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษเพิ่มทักษะการเต้นความพร้อม ความแข็งแรงของร่างกาย รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพการเต้นของเยาวชนไทยไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

บริษัท ล็อต เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลัก บริษัท นํ้ามันอพอลโล (ไทย) จำกัด นํ้ามันหล่อลื่นภายใต้ชื่อ IDEMITSU และ DAPHNE ร่วมกับ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และ เดอะพรอมานาด บริษัท MFlow Entertainment สนับสนุนการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอซ์แลนด์ (ลานน้ำพุ เดอะพรอมานาด) รามอินทรา

ภายในงานนั้นยังได้รับเกียรติจาก คุณ เจตกมล พงศ์พัชรา ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท น้ำมัน อพอลโล ไทย จำกัด คุณ กรกมลวรรณ สระบัว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด คุณ คหบดี กัลย์จาฤก ผู้บริหาร ผู้จัดซีรีส์ M Flow Entertainment คุณวรัญช์รักษ์ พรปวีณ์วรกุล ผู้บริหาร M Flow Entertainment ครูล็อต จิรันธนิน ปานประเสริฐโชค ผู้จัดการแข่งขันมัธยมเท้าไฟ และ CEO บริษัท ล็อต เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ คุณ ราชศักดิ์ วงษ์เงิน ที่ปรึกษาจัดงานแข่งขันมัธยมเท้าไฟ มาร่วมเป็นประธานพร้อมชมการแข่งขัน

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเหล่านักเต้นที่มีความสามารถเข้ามาร่วมประกวดแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก ทั้งประเภท 2 on 2 Breaking Battle, Into the deep / ประเภท Team Performance (อายุ : 11-18 ปีบริบูรณ์) และ ประเภท 1 on 1 Freestyle Battle ช่วงอายุ : 11-18 ปีบริบูรณ์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีโชว์พิเศษจากวง Leelanee จากค่าย Acttraction และ วง Hashtax จากค่าย M Flow Entertainment มาร่วมสร้างสีสัน ซึ่งน้องๆ ที่มาร่วมการแข่งขันก็มีความโดดเด่นมาร่วมโชว์ศักยภาพด้านการเต้นกันแบบสุดปัง ทำให้คะแนนสูสีกันมากๆ จนเหล่ากรรมการถึงกับเครียดกันเลย แต่สุดท้ายก็ได้ทีมผู้ชนะที่ตอบโจทย์และตรงตามกติกาที่วางไว้มากที่สุด

• ประเภท 2 on 2 Breaking Battle, Into the deep Thailand qualifier

-รางวัลชนะเลิศ ทีม 11 High low

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม FMC Squad

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Freedamz

โดยทีมชนะเลิศ 11 High low ประเภท 2 on 2 Breaking Battle ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการ in to the deep ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2566 ที่ประเทศเกาหลีใต้

• ประเภท Team Performance (อายุ : 11-18 ปีบริบูรณ์) ได้แก่

-รางวัลชนะเลิศ ทีม ทีม Awe-Girls

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Awesome Juniors

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Mix’em Up Jr.

• ประเภท 1 on 1 Freestyle Battle ช่วงอายุ : 11-18 ปีบริบูรณ์

-รางวัลชนะเลิศ ทีม Bakoom

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม AJ

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม ชาดำ

โดยทีมชนะเลิศ ประเภท Team Performance ทีม Awe-Girls และ ประเภท 1 on 1 Freestyle Battle ทีม Bakoom ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันรายการ High schoolers Asian Hip Hop Competition ร่วมกับ 8 ชาติ ประกอบด้วย เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น,จีน, ฟิลิปปินส์, มาเก๊า, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และ ไทย ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2566 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

เรียกว่ากิจกรรม “มัธยมท้าไฟ” High School Dance Competition เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์น้องเยาวชน มาร่วมเตรียมส่งกำลังใจและเชียร์น้องๆ ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและติดตามกิจกรรมดีๆครั้งต่อไปได้ทาง PAGE FACEBOOK : มัธยมเท้าไฟ