ฮอตไม่หยุด ฉุดไม่อยู่เมื่อ ฟาร์มเฮ้าส์ แบรนด์ขนมปังเบอร์หนึ่งในใจคนไทย จับมือ 2 หนุ่มหล่อ มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และ อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ พรีเซนเตอร์ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ รอยัล จัดงาน “Farmhouse Royal x Mile Apo – Dream Comes True” ภายในงาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27

โดยงานนี้ฟาร์มเฮ้าส์เสิร์ฟความสุขให้กับแฟนคลับผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Chef Table with Mile Apo ที่ให้แฟนคลับผู้โชคดีได้ชิมกับเมนูพิเศษ รอยัลกระทงทอง และ Bake for you ฝีมือมาย-อาโป ต่อกันด้วยกิจกรรม แชะ แชร์ กับ มาย อาโป ที่เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้ลั่นชัตเตอร์กันรัวๆ เก็บโมเมนต์แสนประทับใจ กับอีกหนึ่งกิจกรรม วัดดวงปัง คว้า มาย อาโป โดยผู้โชคดีจะได้รับสแตนดี้ขนาดเท่าตัวจริง พร้อมลายเซ็น 2 หนุ่มฮอต กลับบ้าน ณ เวทีกลาง Hall 100 ไบเทค บางนา เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กล่าวว่า “ดีใจที่ได้มอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ฟาร์มเฮ้าส์เองก็จัด กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับ มาย อาโป มาหลายครั้ง ทุกๆ ครั้งแฟนคลับมายอาโปก็สนับสนุนฟาร์มเฮ้าส์ เต็มที่ มาย อาโป เองก็เต็มที่ทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกัน กิจกรรมในวันนี้ผม ในฐานะตัวแทนของฟาร์มเฮ้าส์ก็อยากมอบความสุขให้กับ

แฟนๆ ได้กลับมาสร้างความทรงจำดีๆ ระหว่าง ฟาร์มเฮ้าส์ มาย อาโป และกับทุกคนอีกครั้งครับ เชื่อว่ากิจกรรมในวันนี้ ผมหวังว่าทุกคนจะรู้สึกเหมือนอยู่ในฝัน แต่เป็นฝันที่เป็นจริงครับ”

