เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 สำหรับ Farmhouse Cosplay Contest 2023 การแข่งขันประกวดคอสเพลย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

โดยมี คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) และ คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมงานพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด นอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตวง Flip และ วง The Glass Girls ที่มาสร้างสีสันและความคึกคัก ณ เวทีกลาง Hall 100 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ปีนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 30 คน/ทีม ได้แก่ GElin Coser, ทาโร่, PlaSEN, นุนิ, อยากกินกล้วยอบเนยโรยเกลือตอนเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัด, ศรวร, สามตัวบาท, Kyung, Natsuka, Kyla, ชอบกินฟาร์มเฮ้าส์, Sunka sunshine, Aomissleepin, ชมรมคนเพาะพันธุ์นกกระยางจังหวัดสตูล, Teen Age 40th, nong FRAME, SESIAH, HALLOWED MIST protection, Seki, น้องขนม, Tonza, Sannta, Pamirena, Chang_Chok, หลิงหลิง, Tomahawk, Fx Horror, Abiko cosplay, Puffy Pumpkinz, Mirana

โดยแต่ละทีมจัดเต็มทั้งความคิดสร้างสรรค์ เอฟเฟกต์​ และการเข้าถึงบทบาทตัวละครนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ ทำเอาเหล่าคณะกรรมการ คุณคม กุญชร ณ อยุธยา เจ้าของเว็บไซต์ Propsops.com, คุณ Katto คอสเพลย์เยอร์มืออาชีพ เคยเป็นตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลที่ 3 World Cosplay Summit Thailand และ Adam Bolero คอสเพลย์เยอร์หญิงเคยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด CICF Cosplay 2014 ที่หางโจวประเทศจีน หนักใจในการให้คะแนน เพราะแต่ละทีมจัดใหญ่ จัดเต็ม สูสีกันทุกทีม

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศครั้งนี้รับเงินสด 40,000 บาท ได้แก่ Fx Horror คอสเป็น Butterfly the phoenix จากเกม ROV ขณะที่ทีม น้องขนม คอสเป็น เนเฮเลเนีย จากเรื่อง เซเลอร์มูน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รับเงินสด 25,000 บาท และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รับเงินสด 10,000 บาท ได้แก่ ชมรมคนเพาะพันธุ์นกกระยางจังหวัดสตูล คอสเป็น Levi ackerman, Colossal titan armin, Sasha braus จากเรื่อง Attack On Titan 4 ส่วนรางวัลชมเชย รับเงินสด 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ Pamirena คอสเป็น Skullshatterer จากเกม Arknights, Kyung คอสเป็น Vanellope von Schweetz จาก Animation เรื่อง ราล์ฟ วายร้ายหัวใจฮีโร่, Seki คอสเป็น Tenken Jinshin Onikiri จากเกม Onmyoji, Sannta คอสเป็น Mganga กังกะ จากเกม RoV (Arena of valor), Tonza คอสเป็น Ultraman Seven Suit จากเรื่อง Ultraman Netflix