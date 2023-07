นาฬิกา ไอคอน ออโตเมติก ลิมิเต็ด ซัมเมอร์ เอดิชัน (AIKON Automatic Limited Summer Edition) พร้อมเปลี่ยนวิถีชีวิตแห่งเมืองสู่สีสันของวันหยุดพักผ่อนอันแสนผ่อนคลาย ภายใต้ธีมเออร์เบิน (urban) สุดคลาสสิกนี้ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิการุ่นไอคอนิกแห่งตำนานยุค 90s อย่าง คาลิปโซ (Calypso) ที่ ได้พิสูจน์แล้วถึงความนิยมอันล้นหลาม การเผยโฉมของนาฬิกา AIKON รุ่นล่าสุดนี้ ยังคงเป็นการสืบสานเรื่องราวแห่งความสำเร็จให้เดินหน้าต่อไปผ่านตัวเลือกของนาฬิกาในสามขนาด ที่นำเสนอหน้าปัดหลากหลายเฉดของฤดูร้อน และจับคู่เข้ากับสายยางสีเดียวกัน โดยในปีนี้ มอริส ลาครัวซ์ (Maurice Lacroix) ได้มอบความโดดเด่นอย่างมีสไตล์เฉพาะตัวสู่งานดีไซน์สปอร์ต ในรูปลักษณ์ใหม่ของ AIKON ท่ามกลางความอบอุ่นของชายหาด และแสงแดดแห่งฤดูร้อนอย่างแท้จริง

เปิดตัวมาในปี ค.ศ. 2016 นาฬิกา AIKON ได้กลายเป็นเสมือนตัวแทนของสไตล์เออร์เบินอันทันสมัย ด้วยขอบตัวเรือนทรงกลม และแขน (arms) อันโดดเด่นทั้งหกตำแหน่ง รวมถึงความกลมกลืนของสายนาฬิกาข้อมือแบบผสาน หรือ อินทิเกรเตด (integrated) เรือนเวลาไอคอนิกนี้ จึงเหมาะกับวิถีชีวิตท่ามกลางมหานครอันยิ่งใหญ่ของโลก แต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะหลีกหนีความวุ่นวายไปสู่การพักผ่อนแถบริมชายหาด เพื่ออาบแสงแดดแห่งฤดูร้อนอันแสนผ่อนคลาย

Maurice Lacroix ยังได้หวนคืนสู่รุ่น AIKON Automatic นาฬิกาคลาสสิกรุ่นแรกที่เปิดตัวในปี ค.ศ. 2018 พร้อมอาบเฉดสีที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสีสันแห่งฤดูร้อน แต่ละรุ่นถ่ายทอดด้วยหน้าปัดตกแต่งลวดลาย กลู เดอ ปารีส์ (Clous de Paris) แบบด้านอันประณีต ช่วยขับเน้นความโดดเด่นให้กับเหลือบสีแห่งฤดูร้อนของหน้าปัดนาฬิกา ด้วยมุมมองอันสง่างามสะกดทุกสายตา

ภายในรุ่น Limited Summer Editions ของฤดูกาลนี้ยังมาพร้อมตัวเลือกของตัวเรือนสามขนาด แต่ละขนาดต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งตัวเรือน 35 มม. ซึ่งจับคู่มากับหน้าปัดสี บัลเลรีน่า พิงก์ (Ballerina Pink) ที่ดูคล้ายกับแสงบนท้องฟ้ายามพลบค่ำ หรือ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสน่ห์ของหน้าปัดที่ตกแต่งด้วยเฉดสี แทเนเจอร์ เทอร์ควอยซ์ (Tanager Turquoise) อันเชื้อชวนให้นึกถึงสีมรกตของผืนน้ำทะเล ทั้งคู่ยังเลือกผสมผสานด้วยเครื่องหมายบอกเวลาทรงบาตอง (batons) และเครื่องหมายอินเด็กซ์​ (indexes) ประดับเพชร สำหรับแสดงเวลาชั่วโมงได้อย่างชัดเจน

ขณะที่นาฬิกา Limited Summer Edition ขนาดตัวเรือน 39 มม. นำเสนอภาพดึงดูดใจอันเป็นสากล ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งข้อมือของเหล่าสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นาฬิกาหน้าปัดสี Ballerina Pink หรือ Tanager Turquoise นี้ได้มอบไว้ซึ่งเสน่ห์ราวกับจุมพิตแห่งแสงอาทิตย์ และความมีชีวิตชีวาของวัยหนุ่มสาว สาวกผู้หลงใหลใน Maurice Lacroix ยังจดจำได้ดีถึงภาษางานออกแบบอันแสนดึงดูดใจของ AIKON รวมถึงร่วมชื่นชมไปกับความเชี่ยวชาญด้านสรีระศาสตร์อันเป็นตำนานของรุ่น ที่เป็นดั่งมรดกของประเพณีการประดิษฐ์นาฬิกาอันทรงคุณค่า และนำมาสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Maurice Lacroix

นอกจากนี้ นาฬิกา Limited Summer Edition ยังนำเสนออีกสองผลงานอันโดดเด่น และคงไว้ด้วยสีสันแห่งความสนุกสนานไม่แพ้กัน โดยบรรจุภายในตัวเรือนสตีล ขนาด 42 มม. ของหน้าปัด Tanager Turquoise ร่วมกับตัวเลือกของหน้าปัดสีออเรนจ์ โซดา (Orange Soda) อันเปี่ยมด้วยชีวิตชีวา โดยเฉดสีส้มนี้สะท้อนถึงโทนสีของดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันของฤดูร้อน ที่แสดงออกถึงบุคลิกเฉพาะตัวอันเปี่ยมด้วยพลังที่ไม่เคยจางหายไป สืบทอดความต่อเนื่องจาก Limited Summer Edition รุ่นอื่นๆ ทั้งหมด ที่หน้าปัด Orange Soda ยังคงแสดงเวลาชั่วโมง นาที วินาที และวันที่ แต่ตัดด้วยโทนสีดำแทนสีเงิน นับเป็นหนึ่งในรายละเอียดอันลุ่มลึกที่ผสมผสานเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืน

จับคู่มากับสายยาง FKM ที่สะท้อนเฉดเดียวกันกับบรรดาหน้าปัดสีสดใสแบบต่างๆ ของนาฬิกา Limited Summer Edition ตอกย้ำถึงความประณีตอันทันสมัย และสว่างไสวในแต่ละเรือน พร้อมด้วยการผสมผสานของสายอันลงตัว สร้างความพึงพอใจตามความปรารถนาของเหล่านักตากอากาศบนชายหาดผู้เปี่ยมด้วยสไตล์แห่งแฟชั่น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสายยางปกติแล้ว ยาง FKM มีความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า ตลอดจนความสะดวกสบายสูงสุดเมื่ออยู่บนข้อมือผู้สวมใส่ นอกจากนี้ ยาง FKM ยังมีคุณสมบัติที่ทนทานสูงต่อการสึก หรือ ฉีกขาดได้มากกว่า รวมไปถึงการซีดจางของสีที่น้อยกว่าอีกด้วย สำหรับสายยางทุกๆ เส้นยังผสานด้วยการตกแต่งโลโก้ ‘M’ ของแบรนด์ไว้อย่างโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

นอกจากสายยาง FKM แล้ว นาฬิกา Limited Summer Edition คอลเลคชั่นนี้ยังส่งมอบมากับสายสร้อยข้อมือสเตนเลสสตีลแบบ 5 แถว เฉกเช่นเดียวกับนาฬิกา AIKON ทุกๆ เรือน ที่รุ่นเหล่านี้จะมาพร้อมกับระบบ Easy Strap Exchange ของแบรนด์ เพื่อมอบวิธีการเปลี่ยนสลับสายได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยใดๆ

สืบทอดคุณสมบัติเช่นเดียวกับนาฬิกา Maurice Lacroix รุ่นอื่นๆ ที่ AIKON Automatic Limited Summer Edition คอลเลคชั่นนี้ได้หล่อหลอมไว้ซึ่งทักษะความเชี่ยวชาญในการประดิษฐ์นาฬิกาของแบรนด์สวิสขนานแท้ เพื่อส่งมอบคุณค่าที่รับรู้ได้ระดับสูง โดยแต่ละรุ่นยังผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดเพียง 888 เรือน และพร้อมจะประดับอยู่บนข้อมืออันเปี่ยมด้วยสไตล์แห่งสีสันของฤดูร้อนนี้

สำหรับท่านที่สนใจนาฬิกา AIKON Automatic Limited Summer Edition สามารถสั่งจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ในราคาเรือนละ 89,900 บาท สนใจสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติม หรือสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่ มอริส ลาครัวซ์ บูติค 02-853-9742 หรือ LINE Official @MauriceLacroixTH คลิ๊ก https://lin.ee/TYO5J3F #MauriceLacroix #AIKON #YourTimeIsNow

Your Time Is Now.