Kweichow Moutai (เหมาไถ) จัดกาลาดินเนอร์การกุศลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ชวนซีอีโอยักษ์ใหญ่จีนบินตรงประเทศไทย ร่วมประมูลเหมาไถ 3 รุ่นพิเศษ จัดหารายได้ช่วยเหลือศิริราชมูลนิธิ พร้อมนำเชฟดัง รังสรรค์เมนูเหมาไถ

Kweichow Moutai (เหมาไถ) ต้นแบบของสุราจีนที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี สุราจีนชั้นนำคุณภาพอันดับ 1 ของโลก ทูตวัฒนธรรมที่ส่งต่อเอกลักษณ์ของชาวจีน และเป็นเสมือนตัวเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – จีน ที่สืบต่อกันมาช้านาน ชวนซีอีโอยักษ์ใหญ่จีน บินตรงประเทศไทย ร่วมงานกาลาดินเนอร์การกุศลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมจัดประมูลเหมาไถ 3 รุ่นพิเศษ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำ นำรายได้ทั้งหมดจากการประมูลกว่า 9.38 ล้านบาท มอบให้ศิริราชมูลนิธิ นำไปสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลศิริราช พร้อมนำ 3 ดัง แถวหน้าของเมืองไทย รังสรรค์เมนูอาหารไทย – จีน – ฝรั่งเศส สุดเอ็กคลูซีฟ 9 คอร์ส ที่นำเหมาไถ สุราจีนชื่อก้องโลกมาเป็นส่วนประกอบของอาหารในทุกเมนู

มร.เกา ชาน รองผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัทโรงกลั่นกุ้ยโจวเหมาไถ (ประเทศจีน) กล่าวว่า การจัดงาน Along the Chao Phraya: Recapture the Cultural Memories of Kweichow Moutai ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย – จีน เป็นประธานในงาน ร่วมด้วย พลตำรวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามดรากอน (เอเซีย-แปซิฟิก) จำกัด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติมากมายทั้งชาวไทยและชาวจีนที่มาร่วมงานการกุศล โดยมีซีอีโอหลายท่านบินตรงจากประเทศจีน มายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานประมูลโดยเฉพาะ ซึ่งเราได้นำเหมาไถ 3 รุ่นพิเศษที่เต็มไปด้วยคุณค่า เรื่องราวและความทรงจำนำออกมาประมูลเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิศิริราชพยาบาล ประกอบด้วย

Kweichow Moutai 1981 เป็นปีที่ประเทศไทยมีตัวแทนจำหน่าย Moutai อย่างเป็นทางการ การเลือกเหมาไถในปีนี้ เข้าร่วมประมูลเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ขณะนั้นยังใช้สัญลักษณ์ดาว 5 แฉก ซึ่งเป็นเวลากว่า 69 ปีแล้วที่สัญลักษณ์ดาว 5 แฉก ถือกำเนิดขึ้น เดิมเรียกว่า “ตราฆ้อง” แต่รูปแบบพื้นฐานยังคงรักษาองค์ประกอบพื้นฐานเช่นดาว 5 แฉกและเฟืองไว้เสมอ ถูกปิดประมูลที่ 5,088,800 ล้านบาท โดยมร.ร็อคกี้ เลา ประธานบริษัทสยามดรากอน (เอเชีย-แปซิฟิก) จำกัด และ มร.เจี้ยนเฉวียน เฉิน นักธุรกิจชาวจีน

Kweichow Moutai 1991 เป็นปีที่ผลิตภัณฑ์เหมาไถได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงส่งออกของจีน การเลือกเหมาไถในปีนี้ เข้าร่วมประมูลเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ โดยเหมาไถทั้ง 2 ขวด ที่ถูกนำประมูลมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ขวดหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ดาว 5 แฉกที่คงขายเฉพาะในประเทศจีน ขณะที่อีกขวดเป็นสัญลักษณ์ Flying Fairy ที่ถูกใช้สำหรับการส่งออกเท่านั้น ถูกปิดประมูลที่ 2.3 ล้านบาท โดยมร.ป๋อไหล โอว นักธุรกิจชาวมาเก๊า

Kweichow Moutai 2001 เป็นปีที่ผลิตตภัณฑ์เหมาไถ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเปลี่ยนชื่อผู้ผลิตจาก “Moutai Distilery” เป็น “Kweichow Moutai Co.,Ltd.” การเลือกเหมาไถในปีนี้ เข้าร่วมประมูลเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้เช่นกัน เพราะมีการระดมทุนมากกว่า 1.9 พันล้านหยวน เพื่อขยายกำลังการผลิตและใน 2 ปีต่อมา เหมาไถก็มีกำลังการผลิตเกิน 10,000 ตัน เป็นครั้งแรก ถูกปิดประมูลที่ 1 ล้านบาท และสมทบเพิ่มอีก 1 ล้านบาท รวม 2 ล้านบาท โดย มร.วิลเลี่ยม ต๋ง นักธุรกิจชาวออสเตรเลีย

รวมรายได้จากการประมูลและบริจาคทั้งสิ้น 9,388,800 บาท โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมรับมอบภายในงาน

อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่เหมาไถจัดแสดงนิทรรศการนอกประเทศจีน โดยได้หยิบยกเหตุการณ์สำคัญอันเป็นอัตลักษณ์ของเหมาไถมาจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานได้ซึมซับประวัติศาสตร์และความยิ่งใหญ่ของสุราเหมาไถ สุราจีนชั้นนำคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกด้วย อาทิ ปี 1954 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหมาไถ, ปี 2012 เหมาไถ ติดอันดับ BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, และปี 2017 ไฟแนนเชียลไทม์ หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการเงินสัญชาติอังกฤษ ได้วิเคราะห์ว่ามูลค่าหุ้นของเหมาไถเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เหมาไถกลายเป็นแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีมูลค่าการตลาดสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก อีกทั้งได้รับการยอมรับว่า การผลิตนั้นมีกรรมวิธีที่พิถีพิถันประหนึ่งรังสรรค์งานศิลปะ เพราะต้องคำนึงถึงกระแสลมนุ่มนวลในฤดูร้อน ปริมาณน้ำฝนและความชื้นพอเหมาะ จึงผลิตเพียงปีละ 1 ครั้ง ซึ่งต้องผ่านกระบวนการ ‘นึ่ง 9 ครั้ง หมัก 8 ครั้ง กลั่น 7 ครั้ง’ จากนั้นบรรจุในภาชนะดินเผา และบ่มต่ออีกอย่างน้อย 3-5 ปี ให้เวลาแอลกอฮอล์หายใจเพิ่มความนุ่มนวลให้รสสัมผัส ทำให้สุราเหมาไถ แต่ละขวดแต่ละจอก จึงเต็มไปด้วยคุณค่า เรื่องราวและความทรงจำ ที่มักถูกนำมาใช้เลี้ยงรับรองระดับผู้นำ หรือแขกระดับประเทศ

นอกจากนี้แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ยังได้รับประสบการณ์กาลาดินเนอร์สุดพิเศษจากเชฟ 3 สัญชาติ จีน – ไทย – ฝรั่งเศส รังสรรค์เมนูพิเศษ 9 คอร์ส ที่นำเหมาไถ สุราจีนชื่อก้องโลกมาเป็นส่วนประกอบของอาหารในทุกเมนู ประกอบด้วย เชฟป้อม – พัชรา พิระภาค เชฟอาหารไทยมากฝีมือ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่ยในการปรุงอาหารตำรับไทยโบราณ นำเสนอเมนู ม้าฮ่อ, ต้มยำกุ้งแม่น้ำและแกงกะหรี่ทะเลอันดามัน ถัดมาเป็นเชฟแอนดี้ เหลียง เชฟอาหารจีนผู้คร่ำหวอด มีฝีมือในการปรุงอาหารจีน กวางตุ้งดั้งเดิมผสมผสานแนวร่วมสมัย นำเสนอเมนู เป๋าฮ้อแช่เหล้า, กุ้งแชบ๊วยเสฉวน และวากิวย่างพริกไทยดำ และสุดท้ายกับเชฟโดมินิค หัวหน้าพ่อครัวใหญ่จากห้องอาหารเลอ นอร์มังดี ห้องอาหารฝรั่งเศสระดับ 2 ดาวมิชลินที่นำเสนอเมนู Donut with Kaviari caviar and Moutai gel, Hokkaido scallop ceviche with Moutai leche de tigre และเหมาไถบาบา Moutai baba, vanilla Chantilly, candied ginger, coconut sorbet

“ซึ่งบรรยากาศภายในงานกาลาดินเนอร์การกุศลสุดเอ็กซ์คลูซีฟนั้น เต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพอันแน่นแฟ้น ซึ่งตอกย้ำสายสัมพันธ์ไทย – จีนที่มีมาอย่างยาวนาน และจะคงอยู่ต่อไป” นายเกา ชาน กล่าว