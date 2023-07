ที่ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดการฝึกผสมแพนเธอร์โกลด์ 23

การฝึกผสมแพนเธอร์โกลด์ 23 เป็นการฝึกปฏิบัติการผสมทางทหารระหว่างกองทัพไทย และ กองทัพสหราชอาณาจักร โดยการฝึกฯครั้งแรก เมื่อปี 2561 (Panther Gold 17 ใช้พื้นที่ฝึกฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี (พื้นที่กองทัพภาคที่ 1) และดำเนินการฝึกหมุนเวียนกองทัพภาคต่างๆจนถึงปัจจุบันใช้พื้นที่ฝึก ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (พื้นที่กองทัพภาคที่ 4) เป็นการฝึกยุทธวิธีทหารราบระดับกองร้อย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ เป็นป่าและภูเขา

โดยประกอบกำลังฝ่ายไทยจากกองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 มอบหมายให้ กองพลทหารราบที่ 5 และกองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย และฝ่ายสหราชอาณาจักรจัดกำลังจาก The First Battalion The Royal Gurkha Rifles

โดยฝึกระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 26 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย การฝึกเตรียมการก่อนการฝึกแลกเปลี่ยน (Pre Cross Training Exercise : Pre – CTX) การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน (Cross Training Exercise : CTX) และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise :FTX)

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพิธีปิดการฝึกฯในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

การฝึกแพนเธอร์โกลด์ เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหราชอาณาจักร ซึ่งกองทัพไทยจะได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาขีดความสามารถและหลักนิยมทางการรบ ทักษะการใช้ยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยแล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางทหารกับมิตรประเทศ การฝึกในครั้งนี้ จะสามารถเสริมสร้างเกียรติยศและศักดิ์ศรีของกองทัพไทย ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเป็นสิ่งยืนยันถึงความพร้อมของกองทัพไทย ในการรองรับกับภัยคุกคามของชาติในทุกรูปแบบซึ่งเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชน