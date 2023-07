ไอคอนสยาม และไอซีเอส

ผนึกพันธมิตรร้านค้า จัดมหกรรมลดยิ่งใหญ่ปลุกกำลังซื้อครึ่งปีหลัง

“ICONSIAM AMAZING THAILAND GRAND SALE 2023”

เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รับส่วนลดร้านค้าสูงสุด 70% ตั้งแต่ 7 ก.ค.-10 ก.ย. 66

ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส ผนึกพันธมิตรร้านค้า จัดมหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่กลางปีกับโปรโมชั่นแคมเปญปลุกกำลังซื้อ “ICONSIAM AMAZING THAILAND GRAND SALE 2023” ให้ลูกค้าได้ช้อปจนหมดลิสต์ เต็มอิ่มกับความคุ้มค่าทุกการซื้อสินค้าและบริการในไอคอนสยาม ไอซีเอส และ สยาม ทาคาชิมายะ กับส่วนลดจากร้านค้าสูงสุด 70% พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมายจากร้านค้าที่ร่วมรายการ และ VIZ COIN มูลค่ารางวัลรวมกว่า 2.5 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2566 หวังสร้างความคึกคักในการจับจ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าแคมเปญนี้ช่วยดึงดูดทราฟฟิกในไอคอนสยาม และไอซีเอส เพิ่มขึ้น 20%

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยาม จัดแคมเปญประเดิมเปิดครึ่งปีหลังอย่างยิ่งใหญ่ “ICONSIAM AMAZING THAILAND GRAND SALE 2023” เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ที่เห็นการฟื้นตัวของกำลังซื้อ และจำนวนคนเข้ามาใช้บริการ (ทราฟฟิก) ในไอคอนสยามอย่างชัดเจน โดยปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 120,000 -130,000 คน และตั้งเป้าว่าตลอดระยะเวลาการจัดแคมเปญนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยสามารถเพิ่มทราฟฟิกผู้ใช้บริการในไอคอนสยาม ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากกว่า 20% นอกจากนี้ จากแคมเปญดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย

“ในครึ่งปีแรก ไอคอนสยามประสบความสำเร็จอย่างยิ่งกับกิจกรรมการตลาดและแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ ทั้งจำนวนทราฟฟิกและยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนภาพจากการฟื้นตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภคที่กลับมาคึกคัก นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากความสำเร็จของการเปิดตัว ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ตรงข้ามไอคอนสยาม ที่ขนทัพแม็กเนตร้านดังตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของลูกค้า โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ตอกย้ำแลนด์มาร์คใหม่ย่านฝั่งธนบุรี ทำให้ตลอด 6 เดือนแรกนี้ ไอคอนสยาม และไอซีเอส ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยม” พี่สุพจน์ กล่าว

คุณสุพจน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดแคมเปญ “ICONSIAM AMAZING THAILAND GRAND SALE 2023” ช่วยสร้างโมเมนตัมการเติบโตต่อเนื่อง และคาดว่าจะช่วยเพิ่มทราฟฟิกและยอดขายมากขึ้นอีกในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ รวมถึงมีส่วนในการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ผลักดันให้เกิดการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการตอกย้ำการเป็น “โกลบอล เดสติเนชั่น” ยอดนิยมสำหรับนักช้อปทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย

สำหรับ แคมเปญ “ICONSIAM AMAZING THAILAND GRAND SALE 2023” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2566 สำหรับสมาชิก VIZ ที่สมัครใหม่ และสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ได้ช้อปสนุกสุดคุ้มกับส่วนลดจากร้านค้าสูงสุด 70% พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย โดยคาดหวังแคมเปญนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิก VIZ และกระตุ้นสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ในการซื้อสินค้าและบริการภายในไอคอนสยาม และสยามทาคาชิมายะ รวมถึงดึงดูดลูกค้าตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการที่ไอคอนสยามเพิ่มมากขึ้น

สำหรับสมาชิกที่มี ONESIAM SuperApp เพียงซื้อสินค้าและบริการในไอคอนสยาม รวมทั้งสยาม ทาคาชิมายะ ครบ 6,000 บาท แลกรับ VIZ COIN มูลค่า 150 บาท ครบ 12,000 บาท แลกรับ VIZ COIN มูลค่า 400 บาท โดยรวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในไอคอนสยาม และสยาม ทาคาชิมายะตามยอดที่กำหนด และรวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการในไอซีเอสครบ 1,200 บาท เลือกรับบัตรกำนัลแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท จากร้านค้า SANTA FE, Mom’s Touch, OMU และ REP Coffee *โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับรางวัล

มาร่วมช้อปกับมหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ “ICONSIAM AMAZING THAILAND GRAND SALE 2023” ช้อปจนหมดลิสต์ เต็มอิ่มกับความคุ้มค่าทุกการซื้อสินค้าและบริการในไอคอนสยาม ไอซีเอส และ สยาม ทาคาชิมายะ กับส่วนลดจากร้านค้าสูงสุด 70% พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com