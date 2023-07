“ธุรกิจรีเทล มีเดีย” แห่งเอ้ก ดิจิทัล ชูจุดแข็งเทคโนโลยีขั้นสูง-บิ๊กดาต้า เดินเกมรุกสื่อโฆษณาครบวงจร ทุ่มงบ 200 ล้าน เปิดตัวบริการ OOH สุดล้ำ “Shoppers’ Digital Screen” ตอบโจทย์นักการตลาดยุคใหม่ด้วยสื่อโฆษณาแบบ Omnichannel ผสานนวัตกรรมที่เหนือกว่า

กรุงเทพฯ 12 กรกฎาคม 2566 – “ธุรกิจรีเทล มีเดีย” (Retail Media) ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาแบบ Omnichannel และ Integrated Retail Media ภายใต้ เอ้ก ดิจิทัล เดินหน้าผลักดันอนาคตการใช้สื่อโฆษณาสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยดาต้าและเทคโนโลยี ดึงจุดแข็ง First Party Data เทคโนโลยีวิเคราะห์บิ๊กดาต้าขั้นสูง (Deep Tech in Big Data) ทั้ง AI และ ML และ Intelligent O2O2O Media Solution นำเสนอสื่อโฆษณาแบบ Omnichannel ที่ตอบโจทย์การทำการตลาดแบบบูรณาการ เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด และคุ้มค่ายิ่งขึ้น เหมาะกับทุกธุรกิจ ล่าสุด ทุ่มงบกว่า 200 ล้านบาท เปิดตัวสื่อนอกบ้าน หรือ “Shoppers’ Digital Screen” เสริมอีโคซิสเต็มของบริการให้ครอบคลุมเส้นทางการซื้อของผู้บริโภคยิ่งขึ้น ตั้งแต่ Online to Out-of-Home to On-Shelf ลุยติดตั้งบนทำเลยุทธศาสตร์ นำร่องติดตั้งหน้าห้างค้าปลีกโลตัส ซึ่งเป็น One Stop Destination สำหรับผู้บริโภคทุกกลุ่ม พร้อมเปิดให้บริการรวม 16 แห่งทั่วประเทศ ปักหมุดขยายเพิ่มเป็น 24 แห่งภายในปีนี้ พร้อมเตรียมขยายพื้นที่บริการไปยังทำเลยุทธศาสตร์ในธุรกิจอื่น ๆ ตั้งเป้าปี 66 ธุรกิจรีเทล มีเดียเติบโตมากกว่า 30% พร้อมช่วยผลักดันอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาเติบโตต่อเนื่อง

นายชัชพล องนิธิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Insights-led Omnichannel Media บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “ในยุคดิจิทัลนี้ บิ๊กดาต้าเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างลึกซึ้ง เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันมีความสนใจและเสพสื่อโฆษณาที่หลากหลาย เอ้ก ดิจิทัล ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และผู้ให้บริการที่ปรึกษาวางแผนการตลาดดิจิทัล จึงนำจุดแข็งในการมี First Party Data ขนาดใหญ่แบบ 720 องศา จากฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงมาเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการสื่อโฆษณาภายใต้ธุรกิจรีเทล มีเดีย ทั้ง 3 บริการ ได้แก่ สื่อโฆษณาในห้าง (In-Store Media) และสื่อโฆษณาออนไลน์ (Digital Media) และบริการล่าสุด สื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home) หรือ Shoppers’ Digital Screen ถือเป็นผู้ให้บริการรายแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ใช้ดาต้าขับเคลื่อนบริการสื่อโฆษณา Omnichannel”

ธุรกิจรีเทล มีเดีย ในเอ้ก ดิจิทัล ให้บริการสื่อโฆษณาแบบ Omnichannel และครบวงจร (End-to-End) ตั้งแต่ให้คำปรึกษานำบิ๊กดาต้าไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเทคโนโลยี AI และ Machine Learning เพื่อหาอินไซต์และพยากรณ์พฤติกรรมของผู้บริโภค วางกลยุทธ์การสื่อสารด้วย Intelligent O2O2O Media Solution ช่วยให้สามารถวางแผนการใช้สื่อแบบผสมผสาน ออกแบบคอนเทนต์ที่เฉพาะเจาะจงและตรงกับความสนใจของผู้บริโภคแต่ละคน รวมถึงบริหารจัดการเวลาและงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า มีความแม่นยำสูง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงของสินค้า และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบทุกความต้องการของนักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และมีเดีย เอเจนซี โดยที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในหลากหลายธุรกิจรวมกว่า 200 แบรนด์

การเปิดตัว “Shoppers’ Digital Screen” ในครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็มบริการสื่อโฆษณาของเราให้ครบวงจรยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น พร้อมสร้าง Seamless Experience ให้กับผู้บริโภคในรูปแบบ O2O2O Journey คือ สร้างการรับรู้ การจดจำ การมีส่วนร่วม รวมถึงกระตุ้นการซื้อตลอดเส้นทางอย่างไร้รอยต่อและสม่ำเสมอ ผ่านสื่อครบวงจรทั้ง Online, OOH และ On-Shelf ตอบพฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้ที่ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อหาข้อมูล แต่ตัดสินใจซื้อสินค้า ณ จุดขาย โดยจากการวัดผลแคมเปญสื่อโฆษณาในห้างโลตัส พบว่า สื่อ In-Store หรือ On-Shelf ช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นถึง 66% ที่สำคัญการสื่อสารแบบ Omnichannel ช่วยเพิ่มการตอบสนองต่อโฆษณา (Conversion Rate) ได้มากกว่าการสื่อสารช่องทางเดียวถึง 5.1 เท่า

Shoppers’ Digital Screen เป็นป้ายโฆษณาจอดิจิทัลเทคโนโลยี SMD ที่ทันสมัยที่สุด มีความละเอียดและความคมชัดของภาพสูง ที่สำคัญทุกป้ายติดตั้งบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นศูนย์รวมคอมมูนิตี้ที่มีผู้คนหนาแน่น มีการสัญจรไปมาตลอดเวลา ปัจจุบันนำร่องติดตั้งและเปิดให้บริการ ณ ห้างค้าปลีกโลตัส 16 แห่งทั่วประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นถึงการเป็น One Stop Destination ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกช่วงอายุ และยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อ ทำให้บริการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากแบรนด์ชั้นนำตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการ โดยเฉพาะแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจ FMCG

“เราเชื่อว่าบริการสื่อโฆษณาแบบ Omnichannel ที่ผสานการทำงานร่วมกับบิ๊กดาต้า และเทคโนโลยี จะเป็นเครื่องมืออัน

ชาญฉลาดที่ช่วยให้ทุกธุรกิจทำแคมเปญสื่อสารการตลาดที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค สร้างการจดจำและ Loyalty ให้กับแบรนด์ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขาย และสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับลูกค้า สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ เราจะสร้างการเติบโตให้ธุรกิจรีเทล มีเดียด้วยการขยายฐานลูกค้าทั้ง 3 บริการ เดินหน้าเพิ่มจุดบริการ Shoppers’ Digital Screen ที่

ห้างค้าปลีกโลตัสเป็น 24 แห่งภายในสิ้นปี พร้อมวางแผนขยายจุดบริการไปยังธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ในอนาคต โดยตั้งเป้าหมายปี 2566 ครองความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งผู้ให้บริการ Integrated Retail Media ได้อย่างต่อเนื่อง สร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้มากกว่า 30% พร้อมช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาเติบโตต่อเนื่อง” นายชัชพล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการของ บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eggdigital.com/ หรือ โทร. 02-020-2364