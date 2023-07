“30 Years of TRUST in TRIS: Toward the Next Decade of Sustainable Growth”

ทริส จัดงานสัมมนา “30 Years of TRUST in TRIS: Toward the Next Decade of Sustainable Growth” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองแนวทางการบริหารจัดการด้าน Sustainability & ESG ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างความเติบโตองค์กรอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคมนี้ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1-3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Corporation) ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรชั้นนำของไทย และ ทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) ผู้ให้บริการจัดอันดับเครดิตให้กับองค์กรในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมกันจัดงานสัมมนา “30 Years of TRUST in TRIS: Toward the Next Decade of Sustainable Growth” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งความยั่งยืน

งานสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเป็นกลุ่มผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ตลอดจนองค์กรอื่น ให้เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน ที่จะนำไปประยุกต์เพื่อสร้างความเติบโตให้กับองค์กรท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบัน

ภายในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการเส้นทางแห่งประสบการณ์และบทบาทของทริสในภาคส่วนต่างๆ และความพร้อมต่อการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 การกล่าวเปิดงานโดยคุณกมล จันทิมา ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand’s Sustainable Growth การเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Megatrend in Sustainable Finance โดย Mr. Erik Christianto Director, Sustainability Product Specialist, APAC จาก S&P Global Ratings

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ Sustainability Strategy for Growth กลยุทธ์ความยั่งยืนเพื่อการเติบโต โดยคุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น คุณศักดิ์ดา พงศ์เจริญยง กรรมการผู้จัดการ ทริสเรทติ้ง ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และคุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ ทริส หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาครั้งนี้ จะสามารถให้ข้อมูลความรู้และแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เข้าร่วมงานในการนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนได้ต่อไป

งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1-3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาผ่านทาง Facebook Live TRIS Corporation Limited รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ในเว็บไซต์ https://www.tris.co.th/ และ https://www.trisrating.com/