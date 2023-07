บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) คิกออฟ Half of the Year 2023 มุ่งสู่เป้าหมายหมื่นล้านปลายปี เปิดการแข่งขันท่องเที่ยว ฮาร์บิน-ปักกิ่ง สัมผัสอุณหภูมิ จุดเยือกแข็ง กับเทศกาลน้ำแข็งสุดยิ่งใหญ่ระดับโลก พร้อมจัดงานวิชาการพิเศษ The Power Of We ครั้งที่ 29 อย่างยิ่งใหญ่

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน เป็นวิทยากรให้วิชาการพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์และทางเดินใหม่ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป” ร่วมด้วยโค้ชปุ้ม คุณเพชราภรณ์ จียาศักดิ์ โค้ช และวิทยากร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล ในหัวข้อ “จัดระเบียบความคิดพิชิตทุกเป้าหมาย” จากนั้นปิดท้ายด้วยการมอบรางวัล Pro – Active Agents ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา