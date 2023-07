เดอะมอลล์ จัดงาน “KIDS’ PLANET BABY & KIDS FAIR”

มหกรรมสินค้าสำหรับคุณแม่และเด็กที่ครบครันที่สุดแห่งปี

คิดส์ แพลนเน็ต เดอะมอลล์ กรุ๊ป แหล่งรวมสินค้าและบริการสำหรับคุณแม่และเด็ก จัดงาน “KIDS’ PLANET BABY & KIDS FAIR” มหกรรมสินค้าสำหรับคุณแม่และลูกน้อย ที่ครบครันที่สุดแห่งปี รวมสินค้าจากแบรนด์ดัง ครบทุกเช็คลิสต์ที่ต้องมี พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ สินค้าเสื้อผ้าและของเล่นเด็ก ลดสูงสุด 50%, มอบความพิเศษสำหรับ ลูกค้า TOP SPENDERS ที่มียอดซื้อสูงสุดตลอดรายการ พร้อมพบกับไฮไลท์แฟชั่นสปอร์ตคิดส์และกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กๆ จากแบรนด์ดังที่มาร่วมสร้างสีสันมอบความพิเศษอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม – 20 กันยายน 2566 ที่ คิดส์ แพลนเน็ต เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

งาน “คิดส์ แพลนเน็ต เบบี้ & คิดส์ แฟร์” จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “WONDER KIDS IN WOW! DERLAND” รวบรวมสินค้าสำหรับคุณแม่และเด็กจากแบรนด์ดังที่ครบครันที่สุดแห่งปี ครบทุกเช็คลิสต์ที่ต้องมี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทุกครอบครัวทุกเจเนอเรชั่นมอบข้อเสนอสุดพิเศษ ลดราคา จัดเต็มสำหรับลูกน้อย อาทิ สินค้าเสื้อผ้าและของเล่นเด็กลดสูงสุด 50% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ), รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้คะแนน MPOINT 600 M POINT ใช้เป็นส่วนลดภายในงาน , ลูกค้า TOP SPENDERS ที่มียอดซื้อสูงสุดตลอดรายการ จำนวน 3 ท่าน รับฟรีของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท,สินค้าแลกซื้อในราคาพิเศษ ลดราคากว่า 50% เมื่อมียอดซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท,สินค้าคอลเลคชั่นใหม่และสินค้า MUST HAVE ของคุณแม่ที่จำเป็นต้องมี ลดสูงสุด 40%, สินค้า ซื้อ 1 แถม 1 สูงสุด ซื้อ 3 แถม 3, สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำ ลดเพิ่ม / คะแนนสะสม / เครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 25%, ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ โดยมีกลุ่มสินค้าไฮไลท์ที่รวบรวมไว้ภายในงาน อาทิ

BABY’S ESSENTIALS พบกับหลากหลายสินค้าสำหรับเด็กแรกเกิด รวมถึงผลิตภัณฑ์จำเป็นสำหรับเด็กและใช้เตรียมคลอด เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อย หรือซื้อเพื่อเป็นของขวัญ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขวดนม, ผ้าอ้อม, เครื่องเตรียมอาหารสำหรับเด็ก, เครื่องนึ่งขวดนม, เครื่องปั้มนม อาทิ ENFANT ,PIGEON ,PUREEN , CAMERA ,ABSORBA , CHICCO, KINDEE , PHILIPS AVENT ,GLOWY STAR , MUMMILY , TOMME TIPPEE , MEDELA , PUR และ TODDLER เป็นต้น

BABY’S TRAVEL & GO สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากพาลูกน้อยออกไปเปิดโลกกว้าง พบกับสินค้าคุณภาพสำหรับเดินทางท่องเที่ยว มาพร้อมกับนวัตกรรมสุดล้ำที่พกพาง่าย สะดวกสบาย และปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น รถเข็นเด็กและคาร์ซีท จากแบรนด์ CHICCO, GLOWY STAR , GRACO , NUNA , JOIE , MAMAS & PAPAS , BABY ZEN , EMBRIX

KIDS SPORTS & LIFESTYLE เอาใจคุณพ่อคุณแม่สายสปอร์ตแฟชั่น อินเทรนด์กับไอเทมสปอร์ตและไลฟ์สไตล์ ที่รวบรวมไว้ภายในงานอย่างครบครัน อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์ Adidas Kids ,Rookie ,Little Mojo ,Lee Kids , WRANGLER , GUESS , Barbie , PAUL FRANK , DIESEL , MICKEY MOUSE , รองเท้าแบรนด์ Skechers , BIBI , BIBI SPORT , CAMPER , CROCS , NATIVE เป็นต้น

KIDS ACCESSORIES กลุ่มไอเทมเครื่องประดับสำหรับเด็กสุดแนว หลากสี หลากสไตล์ ที่คุณพ่อคุณแม่สายแฟ ต้องห้ามพลาด อาทิ แว่นตาสร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ กิ๊บติดผมลายการ์ตูน อาทิ PUNARA, 3C4G , STEPHEN JOSEPH , SATI , WINGHOUSE

KIDS TOY ที่สุดกับหลากหลายสินค้าสร้างสรรค์เสริมจินตนาการ และความสนุกสนานสำหรับลูกน้อย ลิขสิทธิ์แท้จากแบรนด์ดัง อาทิ ตัวต่อเสริมทักษะ, บล็อกไม้หลากดีไซน์ อาทิ LEGO, BANDAI, HOT WHEEL, LOL SURPRISE! , TOMICA , MAJORETTE , SUPERWING , ROBOCARPOLI , SILVERLIT , TRANSFORMER

ภายในงานได้เชิญครอบครัวและหนูน้อยสมาร์ทไลฟ์ มาร่วมเช็คลิสต์ อินเทรนด์กับไอเทมสินค้าหลากสไตล์ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเปิดเวทีแสดงความสามารถของเหล่าน้องๆ อายุระหว่าง 3 – 12 ปี ที่มาร่วมร้อง เต้น และเดินแฟชั่นโชว์พรีเซนต์ความสนุกสนานจากเหล่า KIDS KOL ชื่อดัง อาทิ ตัวแทนเดอะวอยส์ คิดส์ ไทยแลนด์ และเดอะโกลเด้น ซอง รวมถึงเหล่า KOL, KIDS INFLUENCER จากเพจแม่และเด็ก ที่มาร่วมสร้างสีสันตอกย้ำความยิ่งใหญ่ โดยมี คุณรัชตะ สุทธาพัฒน์ธานนท์ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริหารสินค้า Specialty และคุณรวมพร อิทธิพงศ์ ผู้จัดการใหญ่บริหารสินค้า BETREND, WATCH GALLERIA และ KIDS’ PLANET บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มาร่วมต้อนรับ ณ คิดส์ แพลนเน็ต ชั้น3 พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

พิเศษ! ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 พบกับแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่ และการแสดงความสามารถของเด็กๆ พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์จากแบรนด์ดังที่มาร่วมมอบความพิเศษผ่านแฟชั่นสปอร์ตคิดส์ และสินค้าไฮไลท์ภายในงาน อาทิ แบรนด์ MOTHERCARE, ENFANT, ABSORBA , DISNEY BABY, ADIDAS, ROOKIE, SKECHERS, LEGO, HASBRO, HOT WHEELS เป็นต้น

พบกับมหกรรมสินค้าสำหรับคุณแม่และเด็กที่ครบครันที่สุดแห่งปี ในงาน “KIDS’ PLANET BABY & KIDS FAIR” ครบทุกเช็คลิสต์ที่ต้องมี ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม – 20 กันยายน 2566 ที่ คิดส์ แพลนเน็ต เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ หรือช้อปผ่าน MONLINE.COM