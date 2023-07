ททท. จัดเต็มทุกมิติ ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 41 ปี 2566” (TTF2023) นำเสนอแนวคิด “นวัฒนธรรม” สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค อย่างยั่งยืน 2-6 ส.ค. 66 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมจัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566” (TTF2023) ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2566 ณ ฮอลล์ 5-8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชวนนักท่องเที่ยวออกเที่ยวเมืองไทย 5 ภูมิภาค ภายใต้แนวความคิด “นวัฒนธรรม” (นวัตกรรม+วัฒนธรรม) หรือ Inno-Cultural for Sustainable Tourism นำความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสาน เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรม วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ของ 5 ภูมิภาค นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยว Unseen และส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์ ไร้ขีดจำกัด เหนือความคาดหมาย น่าประทับใจ

“เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566” ชูแนวคิด “นวัฒนธรรม” นำเสนอมุมมองที่แปลกใหม่ของการท่องเที่ยวเมืองไทย บอกเล่าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เคยเห็น (Unseen) เรื่องราวที่ไม่เคยรู้ (Untold) และแกะกล่องการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ (Unbox) ผู้ที่เข้าร่วมชมงานจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบไร้ขีดจำกัด (Unlimited) สิ่งที่เหนือความคาดหมาย (Unpredictable) ความน่าสนใจของเมืองไทยแบบไม่น่าเชื่อ (Unbelievable) ตลอดจนสัมผัสสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวแบบเกินต้าน จนหยุดเที่ยวไม่ได้ (Unstoppable) พร้อมเก็บเกี่ยวความทรงจำอันน่าประทับใจแบบลืมไม่ลง (Unforgettable) พร้อมแพ็คกระเป๋าออกเดินทางท่องเที่ยวทันที โดยดึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหารเด็ดจากทั่วทุกภาค การแสดงทางวัฒนธรรม และศิลปินชั้นนำ อาทิ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ , เป๊ก ผลิตโชค , Paper Planes , เนเน่ พรนับพัน , เจ เจตริน , PARADOX , PALMY , New Country , Sarah Salola , หมอลำใจเกินร้อย แอน อรดี x บอย ศิริชัย , เอกชัย ศรีวิชัย , สุนทราภรณ์ มาสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยว”นายยุทธศักดิ์กล่าว

นายยุทธศักดิ์ ยังกล่าวว่ร 9 โซนหลักภายในงานประกอบด้วย

โซนที่ 1 : AMAZING THAILAND ออกสตาร์ทการเดินทางแบบ Amazing Thailand รูปแบบใหม่ที่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม เช็คอินจุดถ่ายรูปสุดอาร์ตใน Theme Area : Delightful Destinations รังสรรค์มวลบุปผาเป็นแผนที่ประเทศไทยถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ 5 ภูมิภาค ผสานกับแคมเปญด้านการตลาดในประเทศของ ททท. สร้างสรรค์โดย Comm. Arts x RakDok โดยคุณโจ้ Rainforest (ชยวัสส์ ปัญจภักดี) นักจัดดอกไม้ชื่อ ก่อนจะตื่นตาตื่นใจกับ LED Box ที่จะพาทุกคนหลุดเข้าไปสู่การท่องเที่ยวเสมือนจริงด้วยมุมมองภาพแหล่งท่องเที่ยวแบบรอบตัว จากนั้นชวนผจญภัยสัมผัสเกม‘Home Sweet Home’ สื่อสารประสบการณ์และมุมใหม่ ๆ ของการท่องเที่ยวผ่าน Deep Culture หรือวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณต่าง ๆ ของไทย นำไปสู่การออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอยเกม แวะจิบกาแฟ Showcase ต้นแบบกาแฟรักษ์โลกในเทรนด์การท่องเที่ยวแบบ Cozy Camping นอกจากนี้ ยังมีโซน TAT Souvenir of Thailand จัดจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand อาทิ เสื้อโปโล หมวก ร่ม กระเป๋าเดินทาง พร้อมจุดถ่ายภาพจากเศษผ้าเหลือใช้สุดชิคสะท้อนแนวคิดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยศิลปิน Social Activist Artist เอ๋-วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ และโซน อสท. จำหน่ายและสมัครสมาชิกนิตยสาร อสท. , TAT NFT, เคาน์เตอร์บริการข่าวสารท่องเที่ยว TAT Contact Center 1672 Travel Buddy

โซนที่ 2 : หมู่บ้านภาคตะวันออก “สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก” ชูแนวคิด “Love Ea(s)t All Around” ความรักหมุนรอบตัวเรา เที่ยวตะวันออกแบบรักษ์โลก ภายใต้สโลแกน “ยืนหนึ่งเรื่องกิน สุดฟินเรื่องสบาย จิตผ่อนคลายสายมู เรียนรู้เรื่องรักษ์” นำ Soft Power ด้านอาหาร (Food) มาเป็นจุดเด่น ชวนชิมก๋วยเตี๋ยวกั้ง ข้าวคลุกพริกเกลือ โรตีสายไหมทุเรียน ทอดมันกระวาน หมูชะมวง เส้นจันท์ผัดปู น้ำมะปี้ด ไอติมมะยงชิด ผนวกกับกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โซนที่ 3 : หมู่บ้านภาคกลาง “Trendy C2 ภาคกลาง” พาท่องภาคกลางภายใต้แนวคิด “ความสุขง่ายๆ หาได้ที่ภาคกลาง” ส่งมอบประสบการณ์และแบ่งปันเรื่องราวคุณค่าดีๆภายใต้ Concept 4HD (4 Happy – Definition) Happy Workplace – งานดีเที่ยวดี , Happy Story – เรื่องราวดีๆ , Happy Healthy life and sharing – สุขภาพดี พร้อมแบ่งปันสิ่งดีๆ , Happy Power of Faith – สบายใจดี โดดเด่นด้วยแลนด์มาร์ก “หอมนสิการ” ธรรมะแกลลอรี จ.สระบุรี Top Vote ในแคมเปญ Unseen New Chapters มาจัดแสดงแบบ Interactive ครั้งแรกนอกสถานที่ และดึงจุดขาย Workation เที่ยวได้ด้วยทำงานได้ด้วยแบบ Trendy Camping นำคาราวาน รถ Air Stream / รถบ้านมาให้ได้สัมผัสแบบจุใจ และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมอันลึกซึ่งของภาคกลางในโซนสาธิตของศิลป์แผ่นดิน นำเสนองานหัตถศิลป์ที่หาชมได้ยากโดยช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์ และการประกอบเครื่องคาวหวานจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) เป็นต้น

โซนที่ 4 : หมู่บ้านภาคเหนือ “เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ” ส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคเหนือที่ผสมผสานระหว่างเสน่ห์วันวานเมืองเหนือ (North Nostalgia) และความร่วมสมัย ผ่าน Northern Thailand Soft Power ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ เช่น ‘Amazing Northern Lifestyle’ การท่องเที่ยวโดยใช้ Food เป็นตัวนำ , ‘Amazing Northern Faithival’ การเดินทางท่องเที่ยวในด้านความเชื่อและศรัทธาที่สามารถสร้าง Inspiration ในการดำเนินชีวิต , ‘AMAZING NORTHERN MUANG RONG‘ การเดินทางท่องเที่ยวพื้นที่รองที่สะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหารถิ่น ชวนแต่งชุดพื้นเมืองภาคเหนือเที่ยวหมู่บ้านภาคเหนือแบบถ่ายรูปได้ทุกมุม เป็นต้น

โซนที่ 5 : หมู่บ้านภาคใต้ “หรอยแรงแหล่งใต้” ชูแนวคิด “เที่ยวใต้ : สะดวกสบายทันสมัย ปลอดภัยได้มาตรฐาน และสัมผัสกับประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน” ผ่านธีมใหม่ “14 x 24 x 365 หรอยแรง” 14 คือ “เที่ยวใต้ 14 จังหวัด 14 สไตล์” 24 คือ “ความสุขที่คุณสัมผัสได้ 24 ชั่วโมง” 365 คือ “หรอยได้ทุกเดือนตลอดปีทั้ง 365 วัน” พลิกมุมคิดนำเสนอบรรยากาศการท่องเที่ยวภาคใต้ทุกจังหวัดทุกช่วงเวลาผ่านจอ LED ยักษ์ ขนาด 22 x 6 เมตร พบการออกแบบในหมู่บ้านสไตล์ Modern Southern พร้อมถ่ายรูปกับแหล่งท่องเที่ยว Popular Southern

โซนที่ 6 : หมู่บ้านภาคอีสาน “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน” ชวนปลดล็อกประสบการณ์ท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “อีสาน…ไปไสกะแซ่บ” มากกว่าอาหาร คือ ประสบการณ์ โดยนำเสนอความ “แซ่บ” ของอีสานผ่านนวัฒนธรรมอาหารอีสานและการแสดงอันโดดเด่น ไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดเด็ดขาดคือ ‘ไห-เทค’ เชิญร่วมเดินเข้าไหปลาร้า ไฮเทคเรืองแสง พบประสบการณ์การเป็นปลาในไห พร้อมรับรู้เรื่องราวของปลาร้าตั้งแต่เริ่มต้นจนโกอินเตอร์ผ่านน้อง ‘ยอนนี่’ สุดน่ารักด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่วนสายกินห้ามพลาดเพราะ “อีสาน…ไปไสกะแซ่บ” เสิร์ฟความแซ่บแบบหลากหลายทั้ง ‘20 จานดัง’ ชิมเมนูดัง จาก 20 จังหวัดภาคอีสาน

โซนที่ 7 : พันธมิตรท่องเที่ยวไทย ททท.จับมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้ถึงการท่องเที่ยวในแง่มุมต่างๆ แบบ TAT and the Gangs ได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นำเสนอนิทรรศการมีชีวิต เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยาเชียงราย “ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน” พร้อมสัมผัสวิถีชุมชนท้องถิ่น /กิจกรรมสาธิต จากพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ,

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT นำเสนอ Soft Power ด้านแฟชั่น ผ่านโครงการประกวดชุดจากผ้าไทยประยุกต์ร่วมสมัย SACIT AWARD และ SACIT YOUTH CRAFTS CAMP , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมานำเสนอดีลลับ ดีลพิเศษ เฉพาะในงานนี้ , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิด 16 เส้นทาง “เที่ยว SMART ชาร์จพลังใจ” เที่ยวทั่วไทยไปกับกฟผ. พร้อม Meet And Greet นักแสดง ป๊อปปี้ รัชพงศ์ อโนมกิติ และลุ้นรับของที่ระลึกทุกวัน , ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอบัตรเครดิตท่องเที่ยว และบริการ QR payment พร้อมกิจกรรมเกมแชะแชร์ รับฟรี Popcorn และเครื่องดื่ม , กรุงเทพมหานคร นำเสนอ “เสน่ห์…บางกอก” ที่บ่งบอกว่ากรุงเทพฯน่าเที่ยว ทั้ง “อัตลักษณ์วิถีถิ่น เช็คอิน 6 ย่านสร้างสรรค์” รวมถึงแนะนำอาหารเด็ด “Street Foods กทม.” ชวนชมผลิตภัณฑ์งานฝีมือ “Bangkok Brand” และรู้จักกับ “ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” , การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มานำเสนอ SAT ISAN SPORT FEST 2023 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา และพบกับเกมแจกของที่ระลึก , ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) นำเสนอนิทรรศการ และสินค้าจากชุมชน ,เป็นต้น

โซนที่ 8 : เวทีกลาง จัดเต็มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานชวนออกท่องเที่ยว แบบ Unstoppable ตลอด 5 วัน นำนวัฒธรรมสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้ง 5 ภูมิภาค เช่น การแสดงนาฎมวยไทย และ คีตะมวยไทย , การแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ , การแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง , รำวงเพชรบุรี , ทิฟฟานี่ คาบาเร่ต์โชว์ , โขนและโนรา , โนราใต้ x นาฏลายเจิงเหนือ พร้อมการแสดงจากศิลปินที่นำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยว เช่น เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ , เป๊ก ผลิตโชค , Paper Planes , เนเน่ พรนับพัน , เจ เจตริน , PARADOX , PALMY , New Country , Sarah Salola , Monica , FLI:P , 4MIX , Yes Indeed , เพียว เดอะวอยซ์ , อ้อม รัตนัง , หนุ่ย นันทกานต์ , เป๊กกี้ ศรีธัญญา , รัสมี อีสาน โซล , ลิเกฮีโร่ คณะสองเทพบุตรสุดที่รัก , การแสดงหมอลำใจเกินร้อย (แอน อรดี x บอย ศิริชัย) , เอกชัย ศรีวิชัย , ท่องเที่ยวไปกับเพลงลูกกรุงสุนทราภรณ์ x ธัช กิตติธัช , หลุยส์ สรวิชญ์ ฯลฯ

โซนที่ 9 : TAT Net Zero ตอกย้ำหมุดหมายของการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน (Sustainable Tourism) นำเสนอความพร้อมของสินค้า บริการ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในรูปแบบ Tourist Journey ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสถึงประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ตามแนวคิด TAT Net Zero ภายใต้ยุทธศาสตร์ Sustainable Tourism Goals: STGs ไปกับ Sustainable Tourism Goals Games & Activities บันไดแห่งความยั่งยืน กิจกรรม Workshop จากชุมชน บูธปั่นเพื่อโลก Green Market เที่ยวด้วยช่วยได้ ตลาดสีเขียวรักษ์โลกนำเสนอสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดแสดง Turning Trash to Treasured Art เปลี่ยนขยะสู่งานศิลปะล้ำค่า, กิจกรรม Share and Care the World และร่วมสัมผัสประสบการณ์และออกเดินทางไปกับ “เส้นทางการท่องเที่ยว Low Carbon เที่ยวไทย หัวใจฮีโร่” ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชุมชน กิจกรรมท่องเที่ยวรักษ์โลกฯ

นอกจากนี้ ททท. ยังตอกย้ำ DNA ขององค์กรในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มุ่งสู่คำว่า “Net Zero Tourism” โดยตั้งใจออกแบบการจัดงานให้มีการสร้างขยะน้อยที่สุด

ทั้งนี้ แนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานใช้บริการขนส่งสาธารณะ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566” ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าร่วมงานฟรี! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center 1672 Travel Buddy และติดตามข้อมูลได้ที่ thai.tourismthailand.org/Articles/ttf2023