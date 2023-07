ททท. ผลักดัน Soft Power ผ้าไทย กับกิจกรรม “ใส่ผ้าไทยไปแอ่วเหนือกันเจ้า” เชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยผ้าไทย พร้อมรับของที่ระลึก และร่วมชมงาน Fashion Show ผ้าไทยสุดงดงาม ณ คุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำโครงการ Soft Power Tourism Booster Shot เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยทั้ง 5 ด้าน หรือเรียกว่า 5F ด้วยกัน ได้แก่ อาหารไทย (Food) , มวยไทย (Fight) , เทศกาลประเพณีไทย (Festival) , ภาพยนตร์ไทย (Film) และผ้าไทย (Fashion)

โดยทางททท. และจังหวัดแพร่ ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม “ใส่ผ้าไทยไปแอ่วเหนือกันเจ้า” ณ คุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการสร้างกระแสการแต่งกายด้วยผ้าไทย สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่แต่งกายด้วยผ้าไทยไปร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกเป็นกางเกงช้างยอดฮิต รุ่น Limited Edition จากทางโครงการฯ ไปได้เลย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Thai Fabric Mirror ตู้ถ่ายภาพอัจฉริยะ Virtual Fitting ที่ทุกท่านสามารถสวมใส่ผ้าไทยเสมือนจริงได้ , กิจกรรม Workshop ทำกระดุมแสนสวยตามแบบฉบับเมืองแพร่ หรือการเลือกซื้อผ้าไทย หรือสินค้าอื่น ๆ จากร้านค้าต่าง ๆ และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค The Link Local To Global เส้นทาง คราฟท์ & คราม เพื่อนำเสนอผ้าที่รังสรรค์ลวดลายจากโขมพัสตร์ สะท้อนเอกลักษณ์เมืองหัวหิน บนผืนผ้าหม้อห้อม ที่ถักทอด้วยซิ่นตีนจกโบราณภูมิปัญญาพื้นบ้านเมืองแพร่ โดยนำเสนอผลผลิต Soft Power ด้าน Fashion ผ่านการจัดงาน Fashion Show “POWER of Indigo Dye” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และคุณนันทสิริ อัสสกุล ทายาทรุ่นที่สาม ของราชสกุลกฤดากร เจ้าของแบรนด์โขมพัสตร์ ผู้ที่อนุรักษ์และร่วมส่งเสริม การสวมใส่ผ้าไทยให้ดูสง่างาม

นอกจากนี้ทางททท. ยังได้จัดกิจกรรมออนไลน์ “ใส่ผ้าไทยไปเที่ยว” โดยเชิญชวนทุกคนให้ใส่ผ้าไทยออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ และถ่ายวิดีโอโพสต์ลงบน TikTok ของตนเอง พร้อมติดแฮชแท็ก #ใส่ผ้าไทยไปเที่ยว เพียงเท่านี้ก็สามารถรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ้าไทยบน Lazada ไปได้เลยทันที และยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลต่อที่ 2 อาทิ บัตรที่พัก และกางเกงช้างยอดฮิต รุ่น Limited Edition จากททท. อีกด้วย สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 สิงหาคม 2566 นี้เท่านั้น หรือสำหรับใครที่อยากซื้อผ้าไทยสวย ๆ มาใส่ ททท. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Joint Promition กับร้านผ้าไทยในจังหวัดแพร่ โดยผู้ที่สนใจสามารถกดรับสิทธิพิเศษส่วนลด หรือกดรับสินค้าผ้าไทยฟรี จากร้านผ้าไทยในจังหวัดแพร่กันได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsoftpower