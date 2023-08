ครั้งแรก

ย้ำชัดจุดยืน “Digital with a Human Touch” มัดใจนักลงทุน

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา): 1.ทิวา ชินธาดาพงศ์ หรือเซียนมี่ นักลงทุนเน้นคุณค่าชื่อดัง,

2.คริสโตเฟอร์ หว่อง นักวางกลยุทธ์พอร์ตหุ้นประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก Fidelity International,

3.กวี ชูกิจเกษม ผู้บริหารสุงสุดฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และคอนเทนต์,

4.บ๊อบ เวาเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ,

5.ทอมมี่ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์,

6.ณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน),

7.ชัชวาลย์แสงปรีดีกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 3 สิงหาคม 2566 – บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ Pi Securities ผู้นำการให้บริการ และผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนแบบครบวงจร ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 50 ปี จัดงาน “Pi Gala Night” ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยงานดังกล่าว มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Unlock The New World, Unlock The Power Of Infinite Possibilities” มีจุดประสงค์เพื่ออัปเดตสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุน ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ให้แก่ลูกค้ากลุ่ม Top Trader และแขกคนสำคัญของ บล. พาย

งาน Pi Gala Night ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนระดับสากล อย่าง คริสโตเฟอร์ หว่อง (Christopher Wong) นักวางกลยุทธ์พอร์ตการลงทุน ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก Fidelity International พร้อมด้วย ทิวา ชินธาดาพงศ์ หรือ เซียนมี่ นักลงทุนเน้นคุณค่าชื่อดัง และ กวี ชูกิจเกษม ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมอง และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลก รวมถึงในประเทศ ช่วยให้นักลงทุนสามารถหาโอกาส และจังหวะการลงทุน เพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุดได้ แม้ในยามสถานการณ์ไม่ปกติ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บล.พาย ที่จะยืนเคียงข้างนักลงทุน และมอบประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุดผ่านนวัตกรรม และการเอาใจใส่จากบุคลากรของทางบริษัท ทั้งนี้ งานดังกล่าว ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุน และผู้เข้าร่วมงาน รวมกว่า 200 ราย นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จ และความสำคัญของงานในภูมิทัศน์การเงินการลงทุนในโลกยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

มร.บ็อบ เวาเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงาน Pi Gala Night ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อแทนคำขอบคุณของเราที่มีต่อนักลงทุนทุกคน ที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ และการบริการของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา วันนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของ Pi Securities ที่ได้มีโอกาสต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมกันนี้ เรายังมีแผนที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งแอปฯ Pi Financial นั้นจะนับเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลาย พร้อมคลังข้อมูล ข่าวสารมากมาย แต่ที่สำคัญ คือเราจะยังคงไว้ซึ่งประสบการณ์การให้บริการที่ดี ภายใต้แนวคิด Digital with a Human Touch เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเรา ที่มุ่งหน้าพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ผสานเข้ากับจุดแข็งด้านคำแนะนำส่วนบุคคลของ บล. พาย เพื่อส่งมอบประสบการณ์กางลงทุนที่ราบรื่น และไร้กรอบจำกัดให้แก่นักลงทุนทุกคน”

เกี่ยวกับ บริษัทหลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ “Pi” “พาย” (เดิมบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป หรือ CGS) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการด้านการเงินแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นบริการทั้งลูกค้า High net worth และลูกค้ารายย่อย เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุม มุ่งเน้นการพัฒนาบริการในช่องทางใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดด้านหลักทรัพย์อยู่ในอันดับที่ 15 และส่วนแบ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ในอันดับ 2

พาย มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จด้าน การลงทุนในโลกการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทเป็นสมาชิกลำดับที่ 3 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ชื่อ Pi ในปัจจุบัน โดยมีประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการให้บริการลูกค้า ทั้งในตลาดหุ้น ตลาดอนุพันธ์ และอื่นๆ



