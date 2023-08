ห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ ร่วมฉลองเทศกาลวันแม่ จัดแคมเปญ “MASTER OF MOM” แม่คือที่สุด ตลอดเดือนสิงหาคม

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม,เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ต้อนรับเดือนแห่งการบอกรักแม่ จัดแคมเปญ “MASTER OF MOM” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2566 คัดสรรของขวัญสุดล้ำค่า พร้อมมอบโปรโมชั่นแทนใจสำหรับทุกคู่แม่-ลูก ตลอดเดือนสิงหาคม พิเศษสมาชิก M CARD, ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA, บัตรเครดิต UOB และบัตรเครดิต CITI รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 3,600 บาท เมื่อช้อปสะสมครบตามที่กำหนด พิเศษเฉพาะวันที่ 11-12 สิงหาคม 2566 เพียง 2 วันเท่านั้น ช้อปสะสมครบ 5,000 ขึ้นไป/ วัน ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา หรือช้อปสะสมครบ 8,000 ขึ้นไป/ วัน ที่เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ รับฟรี GRADUATION SET มูลค่า 1,290 บาท และ BEAUTY SERVICE VOUCHER จากแบรนด์ดัง รวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท

เข้าเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความรักความบริสุทธิ์ของแม่ ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนทุกคู่แม่-ลูก มาร่วมเติมรัก กับแคมเปญ “MASTER OF MOM” เอาใจคุณแม่-คุณลูก

กับโปรโมชั่นพิเศษ โปรท็อป ช้อปเรียบ โรงเรียนมัม สินค้าภายในห้างฯ ลดสูงสุด 70% ทุกวันศุกร์-เสาร์- อาทิตย์ สมาชิก M CARD และ ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA, บัตรเครดิต UOB หรือบัตรเครดิต CITI โปรแรง โดนใจแม่ รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 3,600 บาท เมื่อช้อปภายในห้างฯ แผนก Department ตั้งแต่ 3,000 – 30,000 บาท ขึ้นไป / วัน (สมาชิก M CARD รับ M Cash Coupon สูงสุด 1,800 บาท และ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA, บัตรเครดิต UOB หรือบัตรเครดิต CITI รับ M Cash Coupon สูงสุด 1,800 บาท) นอกจากนี้ ช้อปปิ้งต่อที่แผนก POWER MALL กับโปรดี ดีกรีตัวแม่ รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 1,300 บาท และยังมีโปรนี้ แม่ต้องจัดเมื่อช้อปที่ Gourmet Market ก็รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 200 บาทอีกด้วย ยกเว้น เดอะมอลล์รามคำแหง ยังไม่พอ..ยังได้รับคืนรวมสูงสุด 32% จากบัตร M CARD และบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ

พิเศษ ทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนสิงหาคม 2566 สมาชิก M CARD แลก 5 M Point รับ E-Coupon ส่วนลด 50 บาท รับสิทธิ์ ผ่าน M CARD APPLICATION ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าภายในห้างฯ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ รวม Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart

พิเศษสมาชิก M CARD เมื่อช้อปสะสมภายในห้างฯ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป/วัน ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา หรือช้อปสะสมครบ 8,000 บาท ขึ้นไป/ วัน ที่ เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ รับฟรี GRADUATION SET (มูลค่า 1,290 บาท) รางวัลที่ออกแบบดีไซน์การันตีให้กับความเป็นที่สุดของแม่ สุดสตรองทุกสายคณะ ซึ่งประกอบด้วย ประกาศนียบัตร, รูปถ่าย และ ผ้าพันคอ ลวดลายดอกไม้ มีให้เลือกทั้งหมด 6 ลาย เพื่อมอบให้เป็นของขวัญสุดพิเศษแด่คุณแม่คนเก่ง

พร้อมรับฟรี กระเป๋า MAMABAG สุดเอ็กซ์คลูซีฟ (มูลค่า 1,290 บาท)เมื่อช้อปสะสมภายในห้าง ตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป/วัน แลกรับบริเวณจุด Inspector เฉพาะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน วันที่ 4-12 สิงหาคม 2566

พบกิจกรรมมากมาย โดยได้รังสรรค์พื้นที่ป๊อปอัพ ใจกลางห้างฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยสุดคูล เพื่อร่วมฉลองให้กับความเก่งของคุณแม่ในทุกๆด้าน ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความรัก เมื่อยามที่ได้พาคุณแม่มาช้อปปิ้ง เฉพาะสาขา เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พิเศษเพียง 2 วันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2566

และเพื่อต้อนรับเทศกาลบอกรักแม่อย่างยิ่งใหญ่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังได้รังสรรค์บรรยากาศการตกแต่งภายในห้างฯ ที่ผสมผสานงานศิลปะและการใช้ชีวิตที่ร่วมสมัย ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีของการ ช้อปปิ้ง ตอบทุกโจทย์ ทุกความต้องการของลูกค้าทุกเจนเนอเรชั่น โดยนำเสนอเรื่องราวและการตีความของการบอกรักแม่ในนิยามใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยนำ “ดอกไม้” สัญลักษณ์แห่งความงดงาม มาร้อยเรียงผ่านงานดีไซน์ตามคาแรคเตอร์ของแต่ละห้างฯ อาทิ

เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ กับการร่วมสร้างสรรค์เปิดประสบการณ์งานศิลป์ กับ EARTHOLOGY STUDIO แบรนด์ไลฟ์สไตล์หัวใจรักษ์โลก ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการนำเส้นใยและผ้าที่รีไซเคิลจากขวดพลาสติก (Recycled Polyester) ผ่านการตัดเย็บผ้าแบบงานฝีมือคนไทย นำเสนอดอกไม้ที่มีความหมายดีและสวยงาม 24 ชนิด มาร้อยเรียงประดับประดา เป็นสื่อมอบประสบการณ์ และสีสันการช้อปปิ้งให้กับลูกค้า, เอ็มโพเรียม และ เอ็มควอเทียร์ ภายใต้แนวคิด ความงามที่หลากหลาย ร่วมกับแบรนด์เครื่องเพชรไทย Salon de Jewell และศิลปิน บอล – นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ โดยถ่ายทอดความงามผ่านรูปแบบของงานนิทรรศการภาพถ่าย การจัดวางดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ร่วมกับเครื่องประดับอย่างงดงาม สื่อถึงทุกความรักของแม่ที่มีหลากหลายรูปแบบ ดีไซน์สะท้อนความเป็นโมเดิร์น ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้าย่านสุขุมวิท และปิดท้ายกับ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ภายใต้แนวคิด “HAPPY FLOWER” พบกับเสน่ห์งานศิลป์ กับโมเดิร์นกราฟฟิกดีไซน์ ของหมู่มวลดอกไม้นานาชนิด สื่อถึงความหมายของความสุขที่แตกต่างกันตามสายพันธุ์ของดอกไม้ นำมาถ่ายทอดผ่านบรรยากาศการตกแต่งร่วมสมัย เข้าถึงเจเนอเรชั่นใหม่ๆ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ

“M ONLINE MASTER OF MOM” มอบของขวัญให้คุณแม่และคนที่คุณรัก ขนทัพสินค้า แบรนด์ดัง การันตีของแท้ 100% ให้ได้ช้อปสุดคุ้ม เพื่อสุดยอดคุณแม่ลดสูงสุด 80% อาทิ NINE WEST, STEVE MADDEN, BAGGAGE LUGGAGE, MATINO, 12 VICTORY, PLAYBOY , VILLAINS SF และอื่นๆอีกมากมายครบครันทุกแผนก พร้อมบริการห่อของขวัญและการ์ดแทนใจ ส่งตรงถึงคุณแม่ได้ทั่วไทย ที่ M ONLINE เท่านั้น พร้อมกรอกโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 1,200 บาท ลูกค้าบัตรเครดิต UOB ลดเพิ่มสูงสุด 20% ลูกค้าบัตรเครดิต CITI ลดเพิ่มสูงสุด 20% และรับกระเป๋า “I AM CITI” มูลค่า 250 บาท* ฟรี!! นอกจากนี้สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KCC, SCB M, TTB, SCB, CardX, บัตรเครดิต และเดบิต UNIONPAY, บัตรเดบิต และ บัตรพรีเพด SCB รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาท หรือเลือกแบ่งชำระ 0% สุงสุด 12 เดือน* รับโค้ดส่วนลดจากพาร์ทเนอร์มากมายตลอดรายการ พิเศษ!! บริการส่งด่วน ภายใน 3 ชั่วโมง* นอกจากนี้ ช้อปสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอุ่นใจกับความคุ้มครองจาก M ONLINE CARE* เพียงคลิกซื้อผ่าน M ONLINE APP แอปพลิเคชันเดียวที่ให้คุณช้อปสินค้าได้ครบทุกห้าง เสมือนยกห้างฯ เดอะมอลล์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน และเอ็มไลฟ์สโตร์ มาไว้บนมือถืออยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 สิงหาคม 2566

พบหลากหลายสินค้า Gift For Mom พร้อมเลือกสรรของขวัญแทนใจตลอดเดือนสิงหาคม สัมผัสบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรัก กับแคมเปญ “MASTER OF MOM” แม่คือที่สุด ได้ที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2566