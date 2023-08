RML ระบุยอดขาย 6 เดือนแรกปี’66 โต 42% หลังยอดโอน ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์’ ดีต่อเนื่อง โชว์แบ็กล็อกรอโอนกว่า 4,682 ลบ. คาดปีนี้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่ 6,700 ลบ.

RML (บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน) ผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกปี’ 66 กวาดยอดขาย (Presales) รวม 1,072* ล้านบาท โตขึ้น 42%* จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มียอดขาย 753 ล้านบาท หลังการตอบรับ ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์’ (The Estelle Phrom Phong) คอนโดฯ อัลตร้าลักชัวรี่ดีเยี่ยม โกยยอดโอนมากถึง 3,600** ล้านบาท หรือประมาณ 85%** ของจำนวนยูนิตพร้อมโอน ปักเป้ายอดขายรวมทุกโครงการปีนี้ที่ 6,700 ล้านบาท คาดเป็นไปตามเป้าที่วางไว้

นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RML เปิดเผยว่า “ภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-มิถุนายน 2566) ของบริษัทฯ ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สะท้อนให้เห็นได้จากยอดขาย (Presales) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรก โดยหลักๆ มาจากโครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์’ คอนโดฯ อัลตร้าลักชัวรี่ ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ และ ดิ เอ็มดิสทริค (The Em District) เพียง 2 นาที ในขณะเดียวกันทางด้านยอดขายก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ทุกโครงการที่เปิดขายอยู่ใกล้จะปิดการขาย (sold out) แล้ว โดย ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์’ มียอดขายถึง 90%** และ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ (Tait Sathorn12) คอนโดฯ ลักชัวรี่ใจกลางสาทร ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ เพียง 180 เมตร กวาดยอดขายไปแล้วถึง 95%** รวมถึงบริษัทฯ ยังมีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานลักชัวรี่ Grade A+ อย่าง ‘โอซีซี (วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์)’ โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกรวมถึงความสนใจจากลูกค้าแล้วประมาณ 70%** สะท้อนถึงความต้องการคอนโดฯ ลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่รวมทั้งอาคารสำนักงาน Grade A+ ที่ยังคงมีอยู่มาก”

“ช่วงไตรมาส 2/66 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 2 ต่อปี อีกทั้งราคาวัสดุก่อสร้างและต้นทุนแรงงานก็ยังมีการปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ สามารถตรึงราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้างและต้นทุนแรงงานของโครงการปัจจุบันทั้งหมดตั้งแต่ช่วงที่มีการเปิดตัวโครงการ รวมถึงบริษัทฯ ยังสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินที่เป็นดอกเบี้ยทั้งแบบอัตราลอยตัวและอัตราคงที่ได้เป็นอย่างดี” นายกรณ์ กล่าวเสริม

สำหรับแผนงานในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปี 2566 บริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 4,682 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยจะทยอยรับรู้รายได้โครงการ ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์’ และเตรียมรับรู้รายได้โครงการ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ ซึ่งจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ของห้องชุดครั้งแรกในไตรมาส 3 ภายหลังจาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตลอดจนยังคงหามุ่งหาผู้เช่า ‘โอซีซี’ ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานเชื่อม (Sky bridge) ต่อกับบีทีเอสเพลินจิต โดยสะพานเชื่อมจะสร้างเสร็จภายในปลายปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันให้ผู้เช่ามาเช่าพื้นที่โอซีซีเพิ่มมากขึ้น และทำให้อัตราการเช่าโอซีซีเต็มพื้นที่เช่าในปี 2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดขายโครงการ ‘โรสวูด เรสซิเดนซ์เซส กมลา’ จังหวัดภูเก็ต (Rosewood Residences Kamala) รอบพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ (Private Sales) และจะเริ่มขายโครงการอัลตร้าลักชัวรี่ แนวราบ บนทำเลสุขุมวิทในปลายปี ซึ่งจะสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ และตอกย้ำภาพลักษณ์ RML ในฐานะผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

*ข้อมูลสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

**ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

__________________________________________________________

เกี่ยวกับ RML

RML คือผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ นับด้วยจำนวนโครงการที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมาย เราเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าแรกของประเทศไทยที่มอบความพิเศษเฉพาะตัวให้กับลูกค้าภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานที่สรุปไว้ในวิสัยทัศน์ของเรา “ลักชัวรี่ รีอิมเมจิ้น” (“Luxury Reimagined”) เรามีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการระดับลักชัวรี่ และอัลตร้าลักชัวรี่ มาสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยทุกความภาคภูมิใจถูกรวบรวมไว้ในโครงการของเราที่ตั้งอยู่บนหลายทำเลทองของกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา RML พัฒนาโครงการมาแล้วหลายแห่งทั่วประเทศ โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 25 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 100,000 ล้านบาท อีกทั้งยังมีโครงการเชิงพาณิชย์อีกหลายแห่งหนึ่ง บทพิสูจน์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จอันโดดเด่นของ RML คือ รางวัล “Developer of the Year 2022” และ “Best Developer Luxury Condominiums 2022” ในงาน Dot Property Thailand Awards 2022 รวมถึงรางวัล “Thailand Property Development Company of the Year” จาก Frost & Sullivan Awards 2019 ติดตามผลงานอื่นๆ ของเราได้ที่ www.raimonland.com