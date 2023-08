“กูรู” รัฐ-เอกชนยกทัพร่วมเสวนา งาน 5 ทศวรรษกรมวิชาการเกษตร-ก้าวไปในทศวรรษที่ 6

ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น.กรมวิชาการเกษตรจะจัดงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6” ( 5th Decades of Thai Agricultural Research Development and Advancing into the 6th decade) โดยได้รับเกียรติจากนางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดงาน ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของกรมวิชาการเกษตร โดยมีส่วนจัดแสดงผลงานวิจัยค้นคว้าที่ประสบความสำเร็จ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยดังกล่าว ต่อสายตาคนไทยทั่วประเทศและต่างชาติทั่วโลก

ภายในงานนอกจากจะได้พบกับ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ Milestone ประวัติกรมวิชาการเกษตร นิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยดีเด่น และการเสวนาบนเวทีแล้ว ยังมีกิจกรรมเสวนาที่น่าสนใจ วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. จะมีการเสวนาในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรภายใต้ปรากฎการณ์เอลนีโญและโอกาสการค้าตลาดคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืชของไทย” มีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย นักวิชาการอิสระ,นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ส่วนในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.จะมีการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการนำเข้าปุ๋ย เคมีเกษตร และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” มีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย,ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร, นางสาววรัญญา บุญวิวัฒน์ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย,นายจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร, นายสมศักดิ์ สมานวงศ์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย และนางนงนุช ยกย่องสกุล นายกสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA)

จากนั้นในเวลา 16.00 น จะมีการเสวนาหัวข้อ “การส่งออกผลไม้ไทย “แสนล้าน” สู่ตลาดโลก : เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และแนวโน้มการส่งออก” โดยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร,นายวุฒิชัย คุณเจตน์ นายกสมาคมทุเรียนไทย,นายสัญชัย ปุรณะชัยคีรี นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย, นายจรินทร์ บุตรธิเดช เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม, นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และนายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช งานนี้ไม่ควรพลาด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/doa.thaidoa