ธีระธรฌ์คลินิก คว้ารางวัล Hello Beauty Awards 2023 ในสาขา The Most Trusted Open Technique Rhinoplasty Specialist ตอกย้ำความสำเร็จ ยืนหนึ่งเรื่องศัลยกรรมจมูกเทคนิคโอเพ่น

ความสวยปลอดภัยยืนหนึ่งที่ลูกค้าภูมิใจบอกต่อ ล่าสุดธีระธรฌ์คลินิกได้รับรางวัล “The Most Trusted Open Technique Rhinoplasty Specialist” คลินิกเสริมจมูกโอเพ่นที่ดีที่สุด ประจำปี 2023 จาก HELLO! Magazine ซึ่งการันตีถึงความเป็นผู้นำด้านการเสริมจมูกเทคนิคโอเพ่นในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

คุณหมอกัน – นพ.รัฐรุจน์ บารมีไชยภัสร์ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับรางวัลที่ธีระธรฌ์คลินิกได้รับ “ถือเป็นเกียรติกับธีระธรฌ์คลินิกอย่างมากครับ และขอบคุณทาง HELLO! ที่เห็นถึงความตั้งใจ รวมถึงลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในคลินิกเราจนได้รับรางวัลนี้ หมอและทีมงานทุกคนยังคงยึดมั่นในการรักษารวมถึงการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ด้านความงามที่ตอบโจทย์และมีความปลอดภัยสูงสุด”

ด้วยประสบการณ์และผลงานอันยาวนานของคุณหมอกัน นพ.รัฐรุจน์ บารมีไชยภัสร์ ในฐานะอาจารย์แพทย์ด้านการทำจมูกเทคนิคโอเพ่น ได้รับการยกย่องจากวงการแพทย์ความงามทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผลลัพธ์ความสวยที่ลูกค้ามากมายได้สัมผัส รวมถึงดารา นางงาม เซเลบริตี้ และนักธุรกิจระดับประเทศ ที่ต่างไว้วางใจให้ธีระธรฌ์คลินิกดูแลความงามมายาวนาน

คุณหมอกันรวมถึงคุณหมอทุกท่านที่ธีระธรฌ์คลินิก ให้ความสำคัญอย่างมากกับการรับฟังความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้คำปรึกษาอย่างละเอียด จริงใจ และตรงไปตรงมา เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง จนสร้างความประทับใจและเกิดการบอกต่อออกไปในวงกว้าง คลินิกจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

“ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่จะทำการบ้านมาเยอะ หาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของหมอค่อนข้างละเอียด ทำให้เขามาเจอเรา บางคนก็มาพร้อม reference ว่าอยากได้แบบนี้ หมอก็ต้องตรวจอย่างละเอียดก่อนว่า โครงสร้างของจมูกกับความยืดหยุ่นผิวของลูกค้าสามารถทำได้ไหม หมอจะให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยงามได้สัดส่วน เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนให้มากที่สุด

“ลูกค้าบางคนเลือกทำจมูกตามโหงวเฮ้ง หมอก็จะออกแบบให้ว่าจมูกทรงไหนที่เหมาะสมและเหมาะกับอาชีพหน้าที่การงาน ในทางการแพทย์ก็คือการวัดสัดส่วนของโครงหน้า ทำให้ใบหน้าโดยรวมดูสวยโดดเด่นที่สุดในแบบที่ยังคงตัวตนของลูกค้าเอง การจะออกแบบผลลัพธ์แบบนี้ได้ ต้องอาศัยการวิเคราะห์และวัดสัดส่วนอย่างละเอียด โดยต้องคุยกันกับลูกค้าด้วย ซึ่งหลังทำจมูกไป ลูกค้าหลายคนก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าหน้าที่การงานดี ชีวิตดีขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพราะเขามีความมั่นใจมากขึ้นนั่นเอง”

นอกจากการทำจมูกโอเพ่นแล้ว ธีระธรฌ์คลินิกยังโดดเด่นในเรื่องของหัตถการอื่นๆ เช่น การทำตาสองชั้น การเสริมหน้าผาก การดึงหน้า และอื่นๆ รวมไปถึงหัตถการด้านผิวพรรณและความงาม เช่น ฟิลเลอร์ เลเซอร์ ร้อยไหม และการปรับรูปหน้า

จากวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าและการมองไปข้างหน้า รวมทั้งเรื่องนวัตกรรมและเทคนิคการรักษาใหม่ๆ ทำให้ธีระธรฌ์คลินิกได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จมากมายอย่างต่อเนื่อง รางวัลเหล่านี้ยิ่งทำให้ต้องตระหนักถึงการพัฒนาทุกด้านที่ต้องไม่หยุดนิ่ง เพื่อขอบคุณทุกความไว้วางใจ และทำให้ธีระธรฌ์คลินิกเป็นสถาบันความงามที่ครองใจทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป

สนใจบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel : 082-392-3692 , 02-692-5499

Website : https://www.theerathornclinic.com/

Line : @theerathornclinic