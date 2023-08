พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมการประชุม Chiefs of Defense (CHOD) Conference ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2566 ณ สาธารณรัฐฟีจี

สำหรับการประชุม CHOD เป็นการประชุมนานาชาติด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 มีกองทัพฟีจี เป็นเจ้าภาพร่วมกับกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ซึ่งการประชุม CHOD เป็นเวทีให้ผู้นำทางทหารและผู้นำกองทัพของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ได้มีโอกาสพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นด้านความมั่นคงที่ท้าทายในภูมิภาค

โดยในครั้งนี้มีผู้นำทางทหารเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ประเทศ ​ภายใต้หัวข้อหลัก “Preserving the Rules Based Order to enable Sovereignty in an Era of Strategic Competition in the Indo-Pacific Region” ประกอบด้วยหัวข้อหารือย่อย จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่

1. Efforts to Uphold the International Rules-Based Order

2. Response to Cyber and Information-Related Risks

3. Tools for Developing Resilient Communities in Responding to National Disasters and Climate Change

นอกจากนี้ ระหว่างห้วงการประชุม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้หารือทวิภาคีระหว่าง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออสเตรเลีย ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก รองประธานคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์อังกฤษ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดฟีจี และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดำรงความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับมิตรประเทศในโอกาสต่อไป