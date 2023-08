สถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าไต้หวัน (CDRI) จัด Business Matching 

พาบริษัทไต้หวันลุยตลาดเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming ไทย

ผู้ประกอบการไต้หวันประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจสอบพยากรณ์สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ, ระบบตรวจวัดสเปกตรัม, AIoTในอุตสาหกรรมปศุสัตว์, ระบบป้องกันแมลงออแกนิก ฯลฯ โดยเทคโนโลยีต่าง ๆ ข้างต้นต่างได้รับการพัฒนามาอย่างดีจนสามารถช่วยแก้ปัญหาเชิงเทคนิคที่ประเทศอาเซียนซึ่งกำลังผลักดันการเกษตรอัจฉริยะกำลังเผชิญหน้าอยู่ เช่น ปัญหาระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อมAIoT, การทำเกษตรอัตโนมัติ ฯลฯ

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT) ได้เล็งเห็นความสำคัญของตลาดไทย จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าไต้หวัน (Commerce Development Research Institute : CDRI) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน “Wow! Taiwan Project: 2023 i-farming Solution Demo Day” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญผู้ประกอบการชั้นนำจากไต้หวัน 13 บริษัท ซึ่งมีโซลูชั่นด้านการเกษตรอัจฉริยะต่าง ๆ มาเข้าร่วม อาทิ เครื่องเซนเซอร์ตรวจจับสภาพแวดล้อม, ระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อม, โดรนเพื่อการเกษตร, อุปกรณ์ควบคุมตรวจวัดคุณภาพน้ำ ฯลฯ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของไต้หวัน จึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ยังสามารถใช้ระบบที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถมอบแผนโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แบบองค์รวมตามความต้องการของตลาดได้

ภายในงานได้เชิญตัวแทนจากสมาคมด้านเกษตรอัจฉริยะในไทย รวมถึงตัวแทนผู้ประกอบการไทยและไต้หวันมาร่วมพูดคุยกัน โดยผู้จัดงานหวังว่าจะสามารถส่งเสริมให้องค์กรและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ ช่วยให้ผู้ประกอบการไต้หวันได้เข้าใจถึงภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน และโอกาสในตลาดอาเซียน พร้อมมองหาช่องทางความร่วมมือเชิงธุรกิจ อีกทั้งช่วยยกระดับศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่ากิจกรรมนี้จะสามารถดึงดูดผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยมาเข้าร่วมอย่างล้นหลาม และได้รับเสียงตอบรับที่ดีอีกด้วย

“WOW! Taiwan Project” พร้อมผลักดันและให้บริการจับคู่ธุรกิจออนไลน์แบบ One on One อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการไทยที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ ก็สามารถใช้บริการจับคู่ธุรกิจออนไลน์แบบ One on One กับผู้ประกอบการไต้หวันได้ทันที ผู้ประกอบการไทยที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ (https://www.wowtaiwan.org/for-buyers/)