ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ ขอเชิญร่วมงาน “LOEI THE BEST 2023″ @JJMALL งานที่รวมบรวมสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกจนได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย (LOEI THE BEST) อาทิ สินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น แมคคาเดเมีย มะพร้าวอ่อนแก้ว ผลไม้ปลอดสาร ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผ้าทอไทยทรงดำอันทรงคุณค่า และอีกมากมาย พร้อมกิจกรรมสินค้านาทีทองทุกวัน!! ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จัดโดยจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย