Reebok เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด “แบงค์-ธิติ” มุ่งดึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่!

Reebok ได้เปิดตัวเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด “แบงค์-ธิติ มหาโยธารักษ์” เพื่อดึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่มีความชื่นชอบในสินค้ากลุ่มรองเท้าแฟชั่น รวมไปถึงกลุ่มคนที่รักในการออกกำลังกายให้รู้จักแบรนด์ Reebok มากยิ่งขึ้น โดยในครึ่งปีหลังรีบอค ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มรองเท้าสนีกเกอร์แฟชั่น ล่าสุดทุ่มทุนการตลาดกว่า 5 ล้านบาทสำหรับรองเท้ารุ่น Club C 85 Vintage ซึ่งถือว่าเป็นตัวเรือธงของรีบอคให้ได้กลับมาเปิดตัวอีกครั้งในไทย ภายหลังจากมีกระแสโด่งดังในกลุ่มประเทศเกาหลีใต้ส่งผลให้กระแสในไทยมีความต้องการสินค้ารุ่นนี้มากยิ่งขึ้น โดยทางรีบอคได้จัด แคมเปญ “Show Your Style By Club C” เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มากที่สุด และคาดการณ์ว่ายอดขายของกลุ่มสินค้ารองเท้าแฟชั่นจะเติบโตขึ้นมากกว่าสองถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างน่าพอใจเมื่อเทียบกับสถานการณ์การแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงในตลาดรองเท้าสนีกเกอร์ในบ้านเรา

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของแบรนด์ Reebok ได้ที่ Facebook official page, Instagram official account และ YouTube official channel และล่าสุดทางแบรนด์พึ่งได้เปิดตัว Line Official Account @reebokthailand โดยลูกค้าสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆที่เราจะจัดได้ผ่านช่องทางนี้ รวมไปถึงสามารถซื้อสินค้าออนไลน์แบบมีผู้ช่วยส่วนตัวได้ที่ Line add เช่นกัน