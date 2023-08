เมืองไทยประกันภัย ชวนชาวรุ่นใหญ่ผู้มีเสียงดนตรีในหัวใจ เต้นออกสเต็ปแดนซ์ “งานเต้นหมื่นปี รุ่นใหญ่ไฟกะพริบ”

เตรียมออกสเต็ป! เมืองไทยประกันภัย ชวนชาวรุ่นใหญ่ผู้มีเสียงดนตรีในหัวใจ มาร่วมเต้นออกสเต็ปแดนซ์ครั้งใหญ่กับ “งานเต้นหมื่นปี รุ่นใหญ่ไฟกะพริบ” ที่ร่วมกับ “มูลนิธิมาดามแป้ง” และ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 นี้ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง พร้อมสุดเหวี่ยงไปกับ The Jelly Roll Dance Club และดนตรีสดจากวงดนตรี The stumbling swing out เปิดโชว์เต้นสวิงจากกลุ่มนักเต้น The Bobbin’ Berries ชิงของรางวัลพิเศษมากมายภายในงาน