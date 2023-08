Shake Shack (เชค แช็ค) แบรนด์เบอร์เกอร์ชื่อดังสัญชาติอเมริกันจาก New York ประกาศผนึกพันธมิตรกับ แกร็บฟู้ด ผู้นำแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี เปิดตัวบริการเดลิเวอรีครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมเสิร์ฟเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันสุดคลาสสิกที่ทุกคนหลงรักผ่านแอปพลิเคชัน Grab เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียว! ภายใต้ซับแบรนด์ “ONLY at Grab” ที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังที่หาทานได้เฉพาะที่แกร็บฟู้ดเท่านั้นเพื่อเอาใจสายกิน พร้อมแนะนำเมนูเด็ดที่คอเบอร์เกอร์ห้ามพลาด รวมถึงเซอร์ไพร์สพิเศษกับ “แช็ค เฟบส์ (Shack Faves) เอ็กซ์คลูซีฟบ็อกซ์เซท เพื่อเอาใจแช็คแฟนเพียง 280 ชุดเท่านั้น ตั้งแต่ 18 สิงหาคมจนถึง 14 กันยายน 2566

นายมานะพงษ์ วรรณดี ผู้จัดการทั่วไป Shake Shack Thailand กล่าวว่า “หลังจากที่ เชค แช็ค เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยคอนเซปต์ร้านอาหารที่โดดเด่นสไตล์ ‘Fine-casual’ นำเสนอเมนูเบอร์เกอร์แสนอร่อยจากวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมปรุงสดใหม่ทุกชิ้น รวมถึงสร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษสำหรับประเทศไทยที่ได้แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบท้องถิ่นมาผสานกับความเป็นอเมริกันแบบคลาสสิก ทำให้ เชค แช็ค ได้รับการตอบรับจากแฟนนักชิมชาวไทย เป็นกระแสตั้งแต่ก่อนเปิดตัว”

“หนึ่งในเป้าหมายของ เชค แช็ค ประเทศไทย นอกจากเรื่องขยายสาขาแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพและความสดใหม่ของเมนูอาหารแม้ลูกค้าจะสั่งไปรับประทานที่บ้าน การร่วมมือกับแพลตฟอร์มยอดนิยมอันดับหนึ่งอย่างแกร็บฟู้ดเพื่อเสิร์ฟเมนูต่างๆ ของ เชค แช็ค ในรูปแบบเดลิเวอรีครั้งแรกนี้เพราะเราเชื่อมั่นในมาตรฐานของแพลตฟอร์มและคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการมีฐานลูกค้าที่ครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน”

นายจิรกิตต์ กว้างสุขสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจเดลิเวอรี แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แกร็บฟู้ดกลายเป็นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรียอดนิยม คือการไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์และนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อเอาใจผู้ใช้บริการ ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานและคุณภาพ ทั้งในแง่ของการให้บริการ เทคโนโลยี รวมถึงความพิเศษของร้านอาหารบนแพลตฟอร์มที่เราคัดสรรมาเพื่อเอาใจสายกิน โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของปีนี้คือการเปิดตัวซับแบรนด์ ‘ONLY at Grab’ เมื่อช่วงต้นปี เพื่อคัดสรรร้านอร่อยชื่อดังจากทั่วประเทศที่หาทานได้เฉพาะที่แกร็บขึ้นมาไว้บนแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอประสบการณ์ความอร่อยแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับผู้ใช้บริการของเรา โดยปัจจุบันเรามีร้าน ONLY at Grab แล้วมากกว่า 5,000 ร้าน”

“สำหรับการร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง เชค แช็ค ในครั้งนี้จะช่วยเสริมภาพของแบรนด์ ONLY at Grab ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และตอกย้ำจุดแข็งในด้านคุณภาพและความหลากหลายให้กับแกร็บฟู้ด โดยผู้ใช้บริการสามารถสั่งเมนูโปรดจาก เชค แช็ค ผ่านแอปพลิเคชัน Grab ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ นอกจากนี้ แกร็บและ เชค แช็ค ยังเตรียมแผนความร่วมมือในด้านการตลาดเพื่อสร้างสีสันและมอบความพิเศษให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามได้ทางแอปพลิเคชัน Grab และโซเชียลมีเดียของทั้งสองแบรนด์”

สำหรับเมนูของ เชค แช็ค ที่สามารถสั่งได้ผ่าน Grab จะมีตั้งแต่เมนูหลักอย่างเบอร์เกอร์และเครื่องดื่มที่เป็น Signature โดยยกขบวนเมนูยอดฮิตขายดีอย่าง Shack Burger ชีสเบอร์เกอร์แบบคลาสสิก ใช้เนื้อแองกัสนำเข้า 100% ใส่ผักกาดหอม มะเขือเทศ และแช็คซอส ซอสสุดพิเศษของทางร้าน Chicken Shack เบอร์เกอร์อกไก่ทอดกรอบ ใส่ผักกาดหอม แตงกวาดองและซอสบัตเตอร์มิลค์ เฮิร์บ มาโย Hot Chicken เบอร์เกอร์สะโพกไก่กรอบรสเผ็ด พร้อมโคลส์สลอว์และแตงกวาดอง สำหรับสายมังสวิรัติ ยังมี Shroom Burger เบอร์เกอร์เห็ดพอร์โทเบลโลทอดกรอบ สอดไส้มันส์เตอร์ชีสและเชดดาร์ชีส

ในส่วนของเครื่องดื่ม นอกจากน้ำเลมอนเนดที่ทำสดใหม่ทุกวันแล้ว ยังมีมิลค์เชคเข้มข้นหอมอร่อยรสต่างๆ ให้เลือกสั่ง ไม่ว่าจะเป็น วานิลลา ช็อกโกแล็ต สตรอว์เบอร์รี หรือรสกาแฟ และที่พลาดไม่ได้ คือ มิลค์เชคข้าวเหนียวเจลลีใบเตย (Pandan Sticky Rice Shake) ซึ่งเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเมนูสำหรับประเทศไทย ทำจากมิลค์เชครสวานิลลา ผสมน้ำนมข้าว น้ำตาลโตนด ข้าวเหนียวมูน และเจลลีใบเตย เสิร์ฟพร้อมวิปครีม โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก “ข้าวเหนียวแก้ว” ขนมหวานโบราณของไทย โดยจะมีจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

และเพื่อร่วมฉลองการเปิดตัวความร่วมมืออย่างเป็นทางการ แกร็บ และ เชค แช็ค ยังได้จัดแคมเปญพิเศษเพื่อเอาใจแช็คแฟน โดยผู้ใช้บริการที่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab 10 ออเดอร์แรกในแต่ละวัน ตั้งแต่ 18 สิงหาคมจนถึง 14 กันยายน 2566 จะได้รับ “แช็ค เฟบส์” (Shack Faves) บ็อกซ์เซ็ทสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ประกอบด้วยเมนูแสนอร่อยจาก เชค แช็ค พร้อมกระเป๋าผ้า (Tote Bag) คอลเลคชันพิเศษสำหรับประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีส่วนลดพิเศษสูงสุด 80 บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำ 250 บาท เพียงใส่โค้ด “ONLYGRAB” ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2566

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญได้ทาง Facebook GrabFoodTH, Shake Shack และ แอปพลิเคชัน Grab