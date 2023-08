ททท.ในประเทศ5แห่งโร้ดโชว์ตลาดสแกนฯ บุกขายกรีนทัวร์ทั่วไทย5ภาค

ททท.นำ5สำนักงานในประเทศควงเอกชนเดินสายโร้ดโชว์ “ Meaningful Travel Showcase “ Amazing Thailand Roadshow to Scandinavia 2023”

ดัน “กรุงเทพฯ-ตราด-กระบี่-เชียงใหม่-ขอนแก่น”บุกตลาดสแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก สวีเดน บุกขายกรีนทัวร์เทรนด์ใหม่มาแรง

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เปิดเผยว่า ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการได้นำผู้บริหารและผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มเอกชนไทย 36 ราย เดินทางไปจัดงาน “Meaningful Travel Showcase “ Amazing Thailand Roadshow to Scandinavia 2023” ที่ประเทศเดนมาร์ก พร้อมกับนำเสนอการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยซึ่งจะเป็นไฮไลต์เชิงรุกทางการตลาดในหัวข้อ “Thailand’s Sustainable Tourism : Embracing Sustainability” เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นพันธมิตรในตลาดกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียตัดสินใจเลือกเมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางในฤดูเดินทางท่องเที่ยวปลายปีตั้งแต่พฤศจิกายน 2566 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 1 ปี 2567

โดยได้รับเกียรติจากนางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ประจำกรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย ผนวกกับ ททท.ได้นำผู้อำนวยการสำนักงานในประเทศในพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในตลาดสแกนดิเนเวียนำภาคธุรกิจและสินค้าท่องเที่ยวไปเผยแพร่พร้อมขายด้วย 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ กระบี่ ตราด ขอนแก่น และเชียงใหม่ แต่ละสำนักงานได้คัดเลือกเส้นทางประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองไทยอย่างยั่งยืน หรือSustainable Tourism Experience นำเสนอกับคู่ค้ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนในตลาดดังกล่าว โดยมีตัวแทนเอกชนท่องเที่ยวจากไทย 36 ราย เข้าร่วมตามธีมขายของ ททท.5 สำนักงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ไฮไลต์การท่องเที่ยวเมืองไทยครบทั้ง 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย

1.ภาคกลาง ททท.กรุงเทพมหานคร นำเสนอธีมขาย explore the best Urban Oasis of Asia Bang Kobua 2.ภาคเหนือ ททท.เชียงใหม่ นำเสนอขายธีม Tea Tourism : From Gray to Green 3.ภาคตะวันออก ททท.ตราด นำเสนอธีมขาย Koh Mak : A low Carbon destination 4.ภาคอีสาน ททท.ขอนแก่น นำเสนอขาย Gastronomy Towards Sustainable Tourism 5.ภาคใต้ ททท.กระบี่ นำเสนอธีมขาย Touch the sound of Nature in Krabi

นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า การจัดงาน “Meaningful Travel Showcase “ Amazing Thailand Roadshow to Scandinavia 2023 ของ ททท.ตั้งแต่พิธีเปิดวันแรกเมื่อ 15 สิงหาคม 2566 ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน และ ผู้ประกอบการในเดนมาร์กและสแกนดิเนเวเนียให้การชื่นชมคอนเซ็ปต์การขายท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับและกลยุทธ์การให้ดาวกับสถานประกอบการและท่องเที่ยวตามรูปแบบ STGs STAR ด้วยเกณฑ์มาตรฐานชัดเจน สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเดนมาร์กซึ่งเป็นสายกรีนสนใจเมืองไทยเป็นอย่างดี

สำหรับงาน Amazing Thailand Roadshow to Scandinavia 2023 ททท.ลงทุนนำเอกชน และผู้เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2566 ในตลาดหลักสแกนดิเนเวีย 2 ประเทศ คือ เดนมาร์ก และสวีเดน ตั้เงป้านำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว Sustainable Tourism Experience สร้างประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนแถบสแกนดิเนเวียได้อัพเดทสินค้าไทย รวมทั้งมุ่งส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ตามเป้าหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งปัจจุบันและอนาคตที่จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศฟื้นกลับมาแข็งแกร่งอย่างรวดเร็ว

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen