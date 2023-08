รวม Specialty Coffee แบรนด์ดังจากกทม. ครบทั้งเมล็ดกาแฟ อุปกรณ์กาแฟ และบาริสต้าชื่อดังแบบจัดเต็มตลอดงาน อาทิ Bluekoff, Nana Coffee Roaster, Yellow Stuff, Bottomless, Beans Looker, Have a Nice Day, LekAround

Best Brew of South รวมร้านกาแฟพิเศษชื่อดังจากทั่วภาคใต้ในงานเดียว อาทิ Cuppa Coffee จ.สุราษฎร์ธานี, Heart Made Roastery จ.สงขลา, Nuttphob coffee & more จ.สงขลา, D’Art Café & Coffee Lab จ.นราธิวาส, ว่าง Cafe’ & Bistro จ.ปัตตานี, Roller Roaster จ.ยะลา, SYD จ.สงขลา, Blossom Microroastery จ.ปัตตานี, Gachapon Coffee House จ.ปัตตานี เป็นต้น