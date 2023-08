“ผบ.ทร.”ร่วมวันสถาปนาครบ 1 ปี กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ “มุ่งมั่น ยกระดับ พัฒนา”

พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในงานแสดงขีดความสามารถกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติทางอากาศ (AOCC SYMPOSIUM) ณ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โดยมี พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอเรื่อง “กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศคุณภาพ 2580 (QAOCC 2037)”

โดยมีการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติทางอากาศ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ พล.อ.อ.ณรงค์ อินทชาติ เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการห้วงอากาศแห่งชาติ, รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร นักวิชาการด้านความมั่นคง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงขีดความสามารถกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ

จากนั้นได้ประกอบพิธีเกียรติยศ มอบโล่เฉลิมเกียรติให้แก่อดีตผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พิธีเปิดอนุสรณ์ “สถานีเรดาร์ คปอ.ปรารถนาดี” พิธีมอบเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถชั้นกิตติมศักดิ์ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Joint All Domains Command and Control : JADC2” โดยผู้แทน 613th Air Operations Center, PACAF และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AOC-C2 MTT (How to Establish Joint All Domains Command and Control)”

สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การสถาปนากองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีความมุ่งหมายเพื่อการขับเคลื่อนกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ไปสู่การเป็นกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศคุณภาพ เพื่อสอดรับกับนโยบายกองทัพอากาศคุณภาพของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น ยกระดับ พัฒนา” ผ่าน Key Success Factors 4 ประการ อันประกอบด้วย คนคุณภาพ ระบบงานคุณภาพ เทคโนโลยีคุณภาพ และขวัญกำลังใจที่ดี นอกจากนั้นยังได้แสวงหาภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการขีดความสามารถในภารกิจที่กองทัพอากาศได้รับมอบ และส่งต่อให้กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นผู้ปฏิบัติ