สุดยอดการประกวดแอนนิเมชันและภาพยนตร์สั้น 25th DigiCon6 Asia Thailand Region 2023

ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อแอนนิเมชันและภาพยนตร์สั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย “DigiCon6 Asia Thailand 2023 ครั้งที่ 25” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC) ร่วมกับ Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. (TBS TV Japan) เพื่อเฟ้นหาผลงานคุณภาพจากนักสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลในไทยและอีก 14 ภูมิภาคทั่วเอเชียเพื่อลุ้นสิทธิการเดินทางไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น งานจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ณ ลานกิจกรรม Meeting Point ชั้น G ศูนย์การค้า MBK Center กรุงเทพฯ

งานประกวดครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดอย่างหลากหลายถึง 99 ชิ้นงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทเทคโนโลยีและสตูดิโอที่ผลิตแอนนิเมชั่นชั้นนำของประเทศร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ คุณสหรัฐ ฉิมพินิจ ผู้กำกับภาพยนตร์และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ACTS28 จำกัด คุณศักดิ์ศิริ คชพัชรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมเมจิแมกซ์ จำกัด และผู้แทนจาก KP Learning Space และ Rightsify Thailand และยังได้รับเกียรติจาก Mr. Yuki Takafumi ผู้อำนวยการผลิตมากความสามารถและประธานการจัดงาน DigiCon6 Asia เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลด้วย

ผลงานโดดเด่นที่ได้รับรางวัล Gold Award ตกเป็นของ คุณเนตร พันธุมสินชัย จากเรื่อง “Wayward Gods” พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัล Best Story Award พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และสิทธิการฝึกงานกับ Workpoint Group เป็นของเรื่อง “Thief Boy” โดย คุณชิษณุพงศ์ วิลัยการ คุณธีรพงษ์ สิงห์ทองห้าว คุณกัญญาภัค กิตติไชยากุล และ คุณธนโชติ ประดิษฐอุกฤษฎ์ ส่วนรางวัล Best Story Award พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทและคอร์สเรียนจาก KP Learning Space เป็นของ คุณชัชพงศ์ เด่นประเสริฐ และคณะ จากผลงานแอนนิเมชันเรื่อง “True Color” นอกจากนี้ผลงานทั้ง 3 เรื่องยังได้รับการเสนอเข้าพิจารณาในรอบ International Judge เพื่อลุ้นสิทธิการเป็นหนึ่งใน 8 ภูมิภาคสุดท้ายเพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับภูมิภาคประเทศไทยนั้น ผู้จัดงานได้เพิ่มเติมรางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัล Raising Star Award ซึ่งสนับสนุนโดย Rightsify Co., Ltd. พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท เป็นของผลงานเรื่อง “Tayto: Spud of Justice” โดยคุณพลฤทธิ์ วงศ์ฉลาดและคณะ และรางวัล Honorable Mention Award อีก 6 รางวัล รางวัล 1,000 บาท ได้แก่ “Follow” ของ คุณ ธรรมสรณ์ ทองอ่อน และ คุณ กฤษดา บันดิษฐ “GOPGAP” ของ รพี ชุกลิ่นหอมและคณะ ‘A Thousand Paper Birds’ ของ คุณ มัสลิน วิไลวณิชวงศ์ และคณะ ‘Friends of The Forest’ ของ คุณ วรพรต ก่อเจริญวัฒน์ และคณะ The team of ‘EYE’ ของ คุณคุณ ธนวัฒน์ แซ่จ๋าว และ “Enwined’ ของ คุณทอฝน อดิศักดิ์เดชา

ผศ.ดร. เฉลิมพร สิริวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า “หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัลของเรามุ่งหวังจะสร้างพื้นที่ให้กับนักสร้างสรรค์ในประเทศไทยได้พัฒนาศักยภาพในระดับนานาชาติจึงได้ร่วมกับ TBS TV ประเทศญี่ปุ่นจัดโครงการประกวดนี้ขึ้น ด้วยหวังว่าจะเป็นพื้นที่ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานความเป็นเอเชียสู่สากล”

การประกวด DigiCon6 Asia เป็นการแข่งขันการผลิตผลงานสื่อดิจิทัลอาร์ตและภาพยนตร์สั้น ซึ่งจัดการแข่งขันทุกปี โดยในขณะนี้มีภูมิภาคต่างๆทั่วเอเชียเข้าร่วมมากถึง 15 ภูมิภาค ได้แก่ ไทย บังกลาเทศ อิหร่าน จีน อินเดีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย สิงคโปร์ ศรีลังกา และไต้หวัน สำหรับผู้สนใจสามารถดูชมผลงานหรือติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ www.digicon6thailand.org หรือ Facebook Page: TBS SUIC DigiCon6 Thailand