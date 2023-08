“พาร์เล่” แบรนด์อันดับ 1 ในกลุ่มบิสกิต และอันดับ 2 ในกลุ่มขนมจากอินเดีย บุกตลาดเมืองไทย เปิดตัวพาร์เล่ ไฮด์ แอนด์ ซีค และ ทเวนตี้-ทเวนตี้ บิสกิตคุ้กกี้ มาพร้อมรสชาติเหนือระดับที่ติดใจคนมาแล้วทั่วโลก

พาร์เล่ แบรนด์ขนมระดับโลกสัญชาติอินเดีย ส่งมอบความอร่อยให้คนทั่วโลกมาแล้วกว่า 9 ทศวรรษด้วยฐานการผลิตที่มากถึง 10 ประเทศสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก โดยตั้งแต่ปี 2022 พาร์เล่ประกาศลุยตลาดประเทศไทย เปิดตัวพาร์เล่ ไฮด์ แอนด์ ซีค และ ทเวนตี้-ทเวนตี้ บิสกิตคุ้กกี้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของพาร์เล่ ด้วยวัตถุดิบคุณภาพ คู่กับความหอมหวาน และรสสัมผัสที่มีระดับในราคาที่จับต้องได้ ทำให้พาร์เล่มั่นใจจะสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์บิสกิต และติดอันดับ 1 ใน 5 ของ

บิสกิตที่อยู่ในใจผู้บริโภคชาวไทยได้ ภายใน 3 ปี

“อารุป ชัวฮาน” Executive Director, Parle Products กล่าวว่า พาร์เล่มีต้นกำเนิดที่ประเทศอินเดีย เมื่อปี 1929 ด้วยคนงานเพียง 12 คน จากความต้องการให้คนอินเดียเข้าถึงอาหารได้อย่างเท่าเทียม ปัจจุบันผ่านไปแล้ว 94 ปี พาร์เล่ครองอันดับ 1 แบรนด์ที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุดในอินเดียเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน และส่งออกไปแล้วกว่า 120 ประเทศทั่วโลก มียอดขายกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก วันนี้เป็นโอกาสดีที่จะแนะนำพาร์เล่ให้แก่คนไทยทุกคนได้รู้จัก

ในช่วงแรกพาร์เล่เข้าสู่ประเทศไทยด้วยช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยจับมือกับคุณทศพร ปวเรศวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทย-สตาร์ ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ต่อมาพาร์เล่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) จับมือกับกลุ่มอำพลฟูดส์ บริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าระดับแนวหน้าของประเทศไทย ที่พร้อมกระจายสินค้าและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า เข้าถึงพื้นที่ด้วยรถแคชแวนกว่า 500 คัน ประจำศูนย์กระจายสินค้ากว่า 80 ศูนย์ หนึ่งในบริษัทที่คลอบคลุมพื้นที่การขายมากที่สุดกว่าร้อยละ 75 ของประเทศไทย มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคชาวไทยจะเข้าถึงสินค้าของพาร์เล่ได้มากขึ้น

ดร.กฤษฎา โสภา ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ กลุ่มอำพลฟูดส์ กล่าวว่า

อำพลฟูดส์มีความแข็งแกร่งในการกระจายสินค้า ด้วยจำนวนร้านค้าในระบบกว่า 300,000 ราย แคชแวน และศูนย์กระจายสินค้าที่ครอบคลุม มั่นใจว่าจะสามารถทำให้พาร์เล่เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้อำพลฟูดส์ยังมีประสบการณ์การทำตลาดในประเทศที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างพาร์เล่ และผู้บริโภคชาวไทย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเสริมให้พาร์เล่ประสบความสำเร็จในตลาดเมืองไทย

พาร์เล่ บุกตลาดประเทศไทย ภายใต้แคมเปญ “Love at First Bite คำแรกก็หลงรัก” ชวนให้ทุกคนลิ้มลองรสชาติอีกระดับกับพาร์เล่ จนหลงรักในคำแรก วางกลยุทธ์การสื่อสารบนสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ด้วยภาพยนตร์โฆษณา ชื่อชุดว่า “Love at First Bite คำแรกก็หลงรัก” นอกจากนี้ พาร์เล่ มุ่งสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เปิดตัว 2 แคมเปญออนไลน์ สร้างการรับรู้และประสบการณ์ร่วมกับพาร์เล่ (Parle Moment) ได้แก่ แคมเปญของผลิตภัณฑ์พาร์เล่ ไฮด์ แอนด์ ซีค “LET’S BREAK THE ICE” ที่ชวนเปิดรับสิ่งใหม่ ก้าวข้ามข้อจำกัดไปกับพาร์เล่ และแคมเปญของผลิตภัณฑ์พาร์เล่ ทเวนตี้-ทเวนตี้

พบกับผลิตภัณฑ์พาร์เล่ได้ที่ร้านค้าชั้นนำ ร้านค้าท้องถิ่นได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศไทย หรือสั่งซื้อออนไลน์ ได้ที่ www.goodlifeforyou.com หรือ Facebook Goodlifeforyou และ Line @goodlifeforyou ส่งฟรีทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-078-1111