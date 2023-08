‘NITORI’ เปิด Flagship Store แห่งแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์

อันดับ 1 จากญี่ปุ่น ‘NITORI’ แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านชื่อดัง เตรียมเปิด Flagship Store แห่งแรก 31 ส.ค. 66 นี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ การันตีนวัตกรรมสุดล้ำห้ามพลาด

ครั้งแรก! อาณาจักรนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์และสินค้าแต่งบ้านจากญี่ปุ่น บินข้ามฟ้าให้คนไทยได้เลือกช้อปในราคาที่จับต้องได้

ช้อปเต็มอิ่ม จุใจกับสินค้ากว่า 5,000 ชนิด บนพื้นที่กว่า 2,600 ตร.ม. บริเวณโซน I ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นแลนด์มาร์คระดับโลก

เผยโฉม 10 สินค้า NITORI ‘ต้องห้ามพลาด’ ออกแบบเหมาะกับคนเอเชียด้วยแนวคิด “มอบความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้คนทั่วโลก” เพื่อการใช้ชีวิตที่ดี ง่าย สบายยิ่งขึ้น

กรุงเทพฯ – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ชวนนับถอยหลังต้อนรับ NITORI Flagship Store’ (นิโตริ) แห่งแรกในประเทศไทย แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านอันดับ 1 จากญี่ปุ่น ที่เตรียมเปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 31 ส.ค. 66 นี้ บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 2,600 ตร.ม. บริเวณโซน I ชั้น 5 เอาใจคนรักบ้านสายมินิมอล ช้อปของแต่งบ้านได้ง่ายไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่น โดยเซ็นทรัลเวิลด์ได้คัดสรรสุดยอด 10 ไอเท็มเด็ดน่าซื้อที่การันตีแล้วว่าเป็นสุดยอดไอเท็มขายดีที่ทั้งคนไทย และคนญี่ปุ่นยกนิ้วให้ว่าเป็นสินค้านวัตกรรมญี่ปุ่นสุดล้ำที่ห้ามพลาด!

NITORI แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านอันดับ 1 จากญี่ปุ่น ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 ครองใจลูกค้าชาวญี่ปุ่นด้วยสินค้าที่ได้รับการสร้างสรรค์ตามแนวคิด “มอบความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้คนทั่วโลก” ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของผู้คนสะดวกสบายยิ่งขึ้น สินค้าของ NITORI จึงคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย เน้นฟังก์ชั่นการใช้งาน ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ และยังตอบโจทย์ด้านสไตล์ สามารถใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วของที่พักอาศัยให้คุ้มค่าที่สุด และสอดรับกับสรีระของคนญี่ปุ่นและคนเอเชีย

ไฮไลท์ 10 ไอเท็มสุดล้ำ ที่จะทำให้การใช้ชีวิตง่าย สบายกว่าที่เคย

Bedtime Story: นวัตกรรมชวนฝันดี

1.เครื่องนอนเย็น เทคโนโลยี N-Cool ที่ขายดีเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่น: เราสูญเสียความร้อนของร่างกายไป 50-70% ในระหว่างนอนหลับ การลดอุณหภูมิบริเวณศีรษะจะช่วยกระตุ้นการปล่อยเมลาโทนิน จึงทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้น เทคโนโลยี N-Cool จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมา และนำมาใช้กับเครื่องนอนต่างๆ อาทิ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ผ้าปูหมอน ตุ๊กตา เบาะนอนสัตว์เลี้ยง รองเท้าใส่ในบ้าน เสื้อผ้า แผ่นรองรถเข็นเด็ก เป็นต้น ให้สัมผัสที่เย็นสบายช่วยขจัดความร้อนจากร่างกายได้อย่างง่ายดาย โดยออกแบ่งเป็น 3 ระดับความเย็นให้เลือก คือ Cool, Super Cool และ Ultra Cool อีกทั้งยังช่วยป้องกันความชื้นและกลิ่นอับ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เหมาะกับเมืองร้อนแบบประเทศไทย

2.คอลเลคชั่นหมอนเพื่อการนอนทุกรูปแบบ: เพราะคุณภาพการนอนมีความสำคัญต่อร่างกาย สมอง และจิตใจ NITORI จึงสร้างสรรค์นวัตกรรมหมอนให้คุณหลับสบายตลอดคืน ตื่นเช้าอย่างสดชื่น ละลานตากับหมอนหลากหลายซีรี่ย์ อาทิ หมอนป้องกันการนอนกรน, หมอนช่วยระบายอากาศ, หมอนยางพาราแท้ทรงโค้งหยักป้องกันแบคทีเรียและไรฝุ่น, หมอน 3 มิติจากวัสดุยืดหยุ่นพิเศษ, หมอนยูรีเทนแรงต้านต่ำสัมผัสนุ่ม รองรับสรีระไหล่ คอและหลัง เป็นต้น โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ

หมอนเย็น N-Cool หมอนรุ่นที่ใช้เทคโนโลยีเอกลักษณ์ของนิโตริ เพราะการลดอุณหภูมิบริเวณศีรษะจะช่วยกระตุ้นการปล่อยเมลาโทนิน จึงทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น เหมาะที่สุดสำหรับคนที่มีปัญหาการนอน คนขี้ร้อน

Hotel Style หมอนคุณภาพสูง หรูหราตามมาตรฐานโรงแรมญี่ปุ่น ไส้ในเป็นเส้นใยไมโครไฟเบอร์โพลีเอสเตอร์ เส้นใยละเอียดพิเศษยืดหยุ่นสูง ทำให้น้ำหนักที่กดลงอย่างช้า ๆ และนุ่มนวลเหมือนขนนก ห่อหุ้มตามรูปทรงศีรษะและรองรับน้ำหนักของศีรษะจากด้านหลังศีรษะไปที่กล้ามเนื้อคอ ช่วยให้ไม่เมื่อยง่าย ผ้าด้านนอกนุ่มและอ่อนโยนต่อผิวหน้า สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ จึงสะอาดอยู่เสมอ

Functional เน้นฟังก์ชั่น ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ฟังก์ชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูง คือ หมอนลดการนอนกรน หมอนลดอาการปวดตึงบริเวณคอบ่าไหล่ ช่วยปรับท่าทางการนอนตะแคงให้สบายมากขึ้น เนื้อผ้าป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันกลิ่นอับ

3.ผ้าม่านทุกฟังก์ชั่น กันร้อน ดักฝุ่น PM2.5 กันแสง เก็บเสียง: เปลี่ยนมุมบ้านเดิม ๆ ให้น่าอยู่ด้วยผ้าม่านหลากหลายรุ่น รุ่นที่โดดเด่นเหมาะกับประเทศไทย คือ ผ้าม่านรุ่นดักฝุ่น สามารถดักจับฝุ่นอนุภาค 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ป้องกันการฟุ้งกระจายทั่วห้องของฝุ่น ให้คุณหายใจได้เต็มปอด เหมาะกับคนเป็นภูมิแพ้ ทำความสะอาดได้เองโดยเครื่องซักผ้าโดยยังคงรูปทรงจับจีบได้เป็นเวลานาน

นอกจากนั้นยังมีผ้าม่านอีกหลายรุ่นให้เลือก โดยคุณสามารถเลือกอัตราการบังแสงได้ถึง 3 ระดับ ช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอก และช่วยลดการรั่วไหลของลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศภายในห้อง ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ระบายอากาศได้มากกว่าผ้าม่านทั่วไปถึง 3 เท่า ในขณะที่ยังคงป้องกันความร้อนและรังสียูวี มีเทคโนโลยีเก็บเสียงช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก ทุกรุ่นสามารถสั่งทำพิเศษได้ตามขนาดที่ต้องการ

Kitchen Utensils: สุดยอดเครื่องครัวกิมมิคเก๋

4.ถาดกันลื่น 45° แก้ปัญหาคนซุ่มซ่าม: ว้าวสุด ๆ กับถาดไม้นวัตกรรมผลิตจากแผ่นลามิเนตต้นหลิวเคลือบยูรีเทนเพื่อการเกาะยึดติดกับวัสดุบนถาดให้ไม่หล่น ไม่เลื่อนแม้แผ่นดินไหว เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย สามารถประคองถาดอาหารได้อย่างมั่นใจ ไม่หก แก้วไม่ตกแตก โดยเฉพาะเวลาที่ใช้ใส่อาหารชนิดน้ำ หรือ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก มีหลายขนาดให้เลือก ไม่ว่าจะเสิร์ฟของหวานและเครื่องดื่ม หรือเสิร์ฟอาหารเซ็ตใหญ่

5.จานชามเบาพิเศษ: สินค้าเมดอินเจแปนเทคโนโลยีเฉพาะของนิโตริที่ทำให้ดินเผามีน้ำหนักเบาพิเศษ เบากว่าเครื่องดินเผาปกติถึง 25% สามารถถือและเสิร์ฟได้อย่างสะดวก วางซ้อนกันได้ดี ง่ายต่อการล้างและใช้งาน ลวดลายมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นกระตุ้นความหิวให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น สามารถใช้กับเครื่องล้างจานและไมโครเวฟได้

6.สุดยอดเครื่องใช้ในครัวสารพัดประโยชน์: และที่พลาดไม่ได้คือสารพัดเครื่องใช้ในครัวสุดคิวท์สไตล์ญี่ปุ่น ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายดาย ปลดล็อกสกิลเชฟมือทอง บอกลาตู้เย็นรกด้วย ชั้นจัดระเบียบตู้เย็น เพิ่มความมั่นใจในการทำอาหารด้วย ตาข่ายกันน้ำมันกระเด็น ไอเท็มสุดฮอตในมาเลเซีย จีน และญี่ปุ่น แม้กระทั่งช้อน ตักไอศกรีมและมีดตัดเนยที่จะทำให้ไอศกรีมและเนยละลายง่ายในชั่วพริบตา

Wow Innovation: นวัตกรรมสุดว้าว

7.N-Click: One Click Everyone Can Do เฟอร์นิเจอร์ไม้ประกอบง่ายแค่เพียงคลิก ไม่ต้องใช้สกรู! มาพร้อมกลไกการล็อคจากภายในด้วยตนเองด้วย ‘เทคโนโลยี Threespine’ เอกสิทธิ์เฉพาะของ NITORI ซึ่งได้รับพัฒนาโดย Välinge Innovation จากสวีเดน สามารถประกอบง่าย รวดเร็วในเวลาอันสั้น แข็งแรง โดยไม่ต้องใช้สกรู! ได้รับรางวัล Good Design Award ในปี 2018 ไม่ว่าจะเป็นตู้ไม้ หรือชั้นวาง สามารถดีไซน์จับคู่ได้หลากหลาย เหมาะกับทุกห้อง ประกอบง่ายในระดับที่ไม่ต้องดูคู่มือ คุณแม่บ้านก็สามารถประกอบได้ด้วยตนเองในเวลาเพียงนิดเดียว

Kids & Babies : สินค้าสำหรับเด็ก

8.สารพัดสินค้าเด็ก ถูกใจแม่แน่นอน: ของนิโตริมีหลากหลายให้เลือกแบบตื่นตาในราคาสบายอาทิ หมอนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และเบบี้ตัวน้อย กระเป๋า ผ้าห่มเด็ก เสื่อนอน เบาะรองนั่ง ที่นอน และเอาใจเด็กขี้ร้อนด้วยหลากหลายผลิตภัณฑ์ N-Cool ไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองหมอน N-Cool ให้หนูน้อยนอนหลับสบายทุกคืน แผ่นรองรถเข็นเย็นที่เหมาะกับการพาลูกน้อยออกเที่ยวเอ๊าท์ดอร์ในอากาศที่แสนร้อน ไม่ว่าจะซื้อใช้เองหรือซื้อเป็นของขวัญ น่าจะถูกใจคุณแม่ทุกคน

Condominium Compact : เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เหมาะกับคอนโด

9.เฟอร์นิเจอร์ฟังก์ชั่นครบประหยัดพื้นที่: เฟอร์นิเจอร์ของนิโตริได้รับการออกแบบให้เหมาะกับ ไลฟ์สไตล์ของชาวญี่ปุ่นที่มักอาศัยในบ้านขนาดเล็ก จึงทำให้ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ จึงเหมาะที่สุดสำหรับผู้คนยุคใหม่ที่อาศัยในคอนโดมิเนียมที่มองหาเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ลงตัว ไม่เปลืองพื้นที่ แต่มีฟังก์ชั่นครบ! ไม่ว่าจะเป็นโซฟา โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน ตู้เก็บของ ล้วนได้รับการออกแบบมาอย่างละเอียดถี่ถ้วน สามารถนำมาตกแต่งห้องขนาดเล็กได้อย่างลงตัวที่สุด

10.ราวตากผ้าพับได้ง่าย กะทัดรัด ตากผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ได้ 6 ผืน: นอกจากเฟอร์นิเจอร์แล้ว อุปกรณ์หลายชิ้นของนิโตริก็ได้รับการดีไซน์ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองที่อาศัยในพื้นที่จำกัด ชิ้นที่เราอยากแนะนำคือราวแขวนผ้าพับได้ ที่สามารถพับและกางได้ง่ายดายแม้สำหรับคุณแม่บ้านที่ไม่ใช่สายอุปกรณ์ เหมาะสำหรับการตากผ้าในร่มในวันที่อากาศไม่เป็นใจ ไม่ว่าจะสภาพอากาศในฤดูฝน วันที่ฝุ่น PM2.5 หนาแน่นจนคุณไม่อยากออกจากบ้าน หรือแม้แต่มีเก็บไว้เป็นราวตากผ้าสำรองติดบ้านไว้ในวันที่ราวตากผ้าไม่เพียงพอ

สาวกคนรักบ้านเช็กอิน!! NITORI Flagship Store แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมเปิดต้อนรับลูกค้าชาวไทยที่ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์และสินค้าแต่งบ้านเรียบง่ายสไตล์มินิมอล ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 บนพื้นที่กว่า 2,600 ตร.ม. บริเวณโซน I ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์