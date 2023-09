ดึงไอซ์ พาริส และครอบครัวแก๊งสี่ขา แชร์เคล็ดลับดูแลสุขอนามัยน้องหมา

พร้อมเจาะกลุ่มครอบครัวคนรักสัตว์เลี้ยง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟมิลี่การ์ดใน Pet Us ที่แรก

Pet Us (เพ็ทอัส) ธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงครบวงจรโดยโลตัส จับมือพันธมิตรแบรนด์ดัง SC Johnson จัดกิจกรรม “Family Day with Family Guard” พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ ไอดอลหนุ่มสุดหล่อ ‘ไอซ์ พาริส’ และแก๊ง 4 ขา นำทัพโดย ข้าวซอย ข้าวนึ่ง ข้าวมัน สามข้าวแฟมิลี่, คิ้วคือมงกุฎของแค, Captain Quint’s Family และอีกมากมาย แชร์เคล็ดลับการดูแลสุขอนามัยที่ดีของน้องหมา พร้อมประกวดด็อกโชว์ และกิจกรรมพิเศษแจกของรางวัลอีกเพียบ ส่งความสุขให้ครอบครัวน้องหมา ที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ พิเศษ ส่งผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อ Family Guard ขยายเจาะกลุ่มครอบครัวสัตว์เลี้ยง ครั้งแรกที่ร้าน Pet Us ทุกสาขา

นางสาวโชติมา ลาภเวโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกสินค้าอาหารสัตว์ โลตัส และผู้อำนวยการร้านเพ็ทอัส กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของ Pet Us คือการเป็นเดสทิเนชั่นสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงครบวงจร ทั้งสินค้าอาหารและอุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยงที่ครบครัน อีกทั้งบริการพิเศษในบางสาขา เช่นอาบน้ำตัดขน สัตวแพทย์ โดยคัดสรรสินค้าคุณภาพสูงในราคาคุ้มค่า นอกจากนี้ยังร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์ดัง เติมเต็มสินค้าที่ตอบโจทย์ครอบครัวคนเลี้ยงสัตว์ยิ่งขึ้น

ล่าสุด Pet Us ร่วมกับ SC Johnson จัดกิจกรรมพิเศษ “Family Day with Family Guard” #ไม่พลาดในทุกโมเมนต์ของชีวิต เอาใจครอบครัวแก๊งสี่ขา ร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลน้องหมาทั้งเรื่องสุขภาพและสุขอนามัยในครอบครัว เพราะบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงต้องการการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องสุขอนามัยในครัวเรือน จึงเป็นที่มาความร่วมมือที่มีการนำผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อ Family Guard สำหรับขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส และทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ ในบ้าน เช่น พื้น ผนัง โต๊ะ ลูกบิดประตู เป็นต้น มาวางจำหน่ายใน Pet Us ร้านสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นที่แรก เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีสัตว์เลี้ยง ในการดูแลความสะอาดในครัวเรือน ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของน้องสี่ขาและทุกคนในครอบครัว พร้อมกิฟต์เซ็ตพิเศษจากแฟมิลี่การ์ด และโปรโมชั่นฉลองการเปิดตัวสินค้าใหม่ พิเศษ! ลูกค้าที่มีบัตร Lotus’s Pet ID รับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถสะสมแต้มสมาชิกมายโลตัส เพื่อรับโปรโมชั่นอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย โดยมีการจัดกิจกรรมพิเศษที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ ศูนย์รวมคอมมูนิตี้ครอบครัวแก๊งสี่ขา เพื่อส่งความสุขและแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้ครอบครัวสัตว์เลี้ยง”

ปัจจุบัน Pet Us เปิดให้บริการในโลตัส 13 สาขา ได้แก่ โลตัส สาขาพัฒนาการ, บางนา, ลาดกระบัง, รัตนาธิเบศร์, บางใหญ่, นอร์ธ ราชพฤกษ์, โลตัส พรีเว่ ในโครงการ ICS มิกซ์ยูสไลฟ์สไตล์ทาวน์, นครอินทร์, ขอนแก่น 2, อุบลราชธานี, ถลาง (ภูเก็ต), เชียงใหม่ (คำเที่ยง), นครปฐม และสาขาที่กำลังจะเปิดล่าสุด ที่โลตัส หัวหิน