ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ (ที่ 4 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน “การศึกษานิวซีแลนด์ 2023” (New Zealand Education Fair 2023) จัดโดย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมกับ 50 สถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ และ นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย คุณโชค-คุณสู่ขวัญ บูลกุล (ที่ 5-6 จากซ้าย) รับรางวัล Friend of New Zealand และปีเตอร์แพน- ทัศน์พล วิวิธวรรธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ดารานักแสดง รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนิวซีแลนด์ ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz