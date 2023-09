การท่องเที่ยวไต้หวัน (Taiwan Tourism Administration) เตรียมพร้อมจัดงาน “Taiwan Travel Fair 2023” ในวันที่ 22-24 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ในธีม “All is Just Right in Taiwan ทุกอย่างใช่ โดนใจที่ไต้หวัน” เชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทาง เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไต้หวัน พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ

โดยในงานมีศิลปินและคนดังเข้าร่วมมากมาย อาทิเช่น “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” แบรนด์แอมบาสเดอร์ไทยคนแรกของการท่องเที่ยวไต้หวัน “Jessie Scape: เชฟเป่าเป้และ KOLs “เพจ Journey เจอนี่” และ “เพจอยากไป ก็ไปที่จะมาแชร์ประสบการณ์เที่ยวไต้หวันแบบ Exclusive

“บอย-ปกรณ์” ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์เปิดเผยว่า “ดีใจมากและขอขอบคุณการท่องเที่ยวไต้หวัน ที่ให้เกียรติผมในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำประเทศไทย ได้มาเล่าเรื่องราวและนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไต้หวัน ส่วนตัวผมเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นประจำอยู่แล้ว ไต้หวันเป็นอีกแห่งที่ผมชื่นชอบและมักเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอยู่เสมอ

เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบทั้งธรรมชาติ-แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัย อีกทั้งอาหารที่มีความหลากหลายและรสชาติที่อร่อยจนได้รับรางวัลมิชลินให้เลือก ซึ่งแม้ว่าผมจะมาไต้หวันหลายครั้ง แต่การได้รับโอกาสมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ครั้งนี้ ทำให้ผมค้นพบว่าไต้หวันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งที่ไม่ควรพลาด หวังว่าภาพยนต์โฆษณาชิ้นนี้จะสามารถเป็นสื่อกลางที่จะเชื่อมโยงและพาทุกคนให้มาลองสัมผัสความสุขและความพิเศษนี้ พร้อมปักหมุดให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในลิสต์เมืองน่าเที่ยวของคนไทย แล้วมาร่วมชื่นชมความมหัศจรรย์ของเมืองนี้ไปด้วยกันนะครับ”

ทั้งนี้เตรียมพบกับข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวันจากหน่วยงานบินตรงจากไต้หวัน โรงแรม สวนสนุกและอื่น ๆ กว่า 11 หน่วยงาน อาทิ Miaoli Culture And Tourism Bureau, Nantou County Government, Taiwan International Tourism Industry Development, Nantou Tourism Alliance Association, The Crystal Resort Sun Moon Lake, Shangrila Boutique Hotel, Freshfields Hotel, Fleur De Chine, Tai-Yi Red Maple Resort, Lihpao Resort และร้านพายสัปปะรด Vigor Kobo ให้ได้ซื้อแพ็กเกจเที่ยวไต้หวันสุดคุ้มจากบริษัททัวร์ชื่อดัง และตั๋วเครื่องบินไต้หวันราคาสุดพิเศษจาก 4 สายการบินสัญชาติไต้หวันทั้งฟูลเซอร์วิส ได้แก่ China Airlines, EVA Airways, Starlux Airlines และราคาประหยัด Tiger Air Taiwan เพลิดเพลินกับศิลปะการแสดงส่งตรงมาจากไต้หวัน Fun to Art และ Taiwan Zhen Zong Performing Arts เต็มอิ่มไปกับกิจกรรมร่วมสนุกตลอดทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเพ้นท์เล็บลาย OhBear เพ้นท์หน้า และกิจกรรมทำชานมไข่มุก จากแบรนด์ TPTea เมนูยอดนิยมสุดฮิตแสนอร่อย

พร้อมรับสิทธิพิเศษ! เปิดสลากลุ้นรางวัลใหญ่ “ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ ไต้หวัน” และ “กระเป๋าเดินทางระดับไฮเอนด์จาก Departure Thailand” และของรางวัลกว่า 1,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เมื่อซื้อแพ็กเกจทัวร์ตั้งแต่ 16,000 บาท ขึ้นไป และเมื่อซื้อแพ็กเกจทัวร์ภายในงานแพ็กเกจใดก็ได้ สามารถแลกรับของที่ระลึกอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น กล่องข้าว หรือ ชุดกระเป๋าอเนกประสงค์สำหรับนักเดินทาง นอกจากนี้ ผู้ที่ซื้อตั๋วเครื่องบินภายในงาน หรือ กำลังจะเดินทางไปเที่ยวไต้หวัน สามารถนำหลักฐานมาแลกรับ Voucher ตั๋วรถไฟเที่ยวเดียว MRT Voucher Taoyuan – Taipei Main Station ฟรีได้อีกด้วย

พิเศษไปกว่านั้น เพียงลงทะเบียนเข้างานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/45sAB7L และมาร่วมกิจกรรมในงาน รับฟรี ถุงผ้า OhBear ลายลิมิเต็ดอิดิชัน เซ็ทของที่ระลึก พร้อมลุ้นอีกรางวัลใหญ่ “ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ ไต้หวัน”

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานฯ กำหนด