บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับรายการ The First Ultimate พาลูกค้าคนสำคัญสร้างประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม “สิงหารัญจวน” ชวนทำยาดมจากสมุนไพร นำโดย คุณภาสิกา นาเมืองรักษ์ Head of Digital Media and Content บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (คนกลาง) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับลูกค้าและเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากแคมเปญโฆษณาใหม่ระดับโลก “Being a woman shouldn’t be a risk” หรือ “เป็นผู้หญิงไม่ควรต้องเสี่ยง” ซึ่งเป็นแคมเปญโฆษณาที่ กระตุ้นให้ทุกคน เล็งเห็นความสำคัญของความเสี่ยงที่ผู้หญิงต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองที่ไม่เพียงพอ หรือต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากเกินไป ซึ่ง กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง และลดความเสี่ยงให้กับผู้หญิงทุกคน โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่หลากหลายทั้งสามด้านของผู้หญิง ทั้งด้านธุรกิจ ด้านสุขภาพ และด้านการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมสุดพิเศษนี้ได้มอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าคนสำคัญ ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำยาดมจากสมุนไพรกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับความสุข สนุกสนานตลอดกิจกรรม ณ เรือนจันทร์แหล่ม

กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมลูกค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง