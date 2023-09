ปตท.สผ. และโพสโค โฮลดิ้งส์ ต่อยอดความร่วมมือ แสวงหาโอกาสการพัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ร่วมกัน

กรุงเทพฯ, 13 กันยายน 2566 – ปตท.สผ. ขยายความร่วมมือกับ โพสโค โฮลดิ้งส์ บริษัทผู้ผลิตเหล็กชั้นนำในเกาหลีใต้ แสวงหาโอกาสในการลงทุนพัฒนาโครงการผลิตบลูไฮโดรเจนและกรีนไฮโดรเจนแบบครบวงจร รวมทั้ง โครงการ CCS ต่อยอดการพัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่แห่งอนาคต พร้อมทั้งสร้างการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) กับโพสโค โฮลดิ้งส์ (POSCO Holdings) เพื่อร่วมกันศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการพัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ และการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการผลิตไฮโดรเจนแบบครบวงจร (Hydrogen Value Chain) ทั้งบลูไฮโดรเจนและกรีนไฮโดรเจน รวมทั้ง หาแนวทางการพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage หรือ CCS) ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ร่วมกันด้วย โดยความร่วมมือดังกล่าว จะครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป

ปตท.สผ. และโพสโค โฮลดิ้งส์ เล็งเห็นโอกาสในการใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งทั้ง 2 บริษัทมีในแต่ละด้าน มาสร้างโอกาสในการพัฒนาพลังงานสะอาดและธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตร่วมกัน เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามแนวทางและเป้าหมายของทั้ง 2 บริษัท

พิธีลงนามดังกล่าว จัดขึ้นในงาน H2 Mobility Energy Environment Technology (H2 MEET 2023) ซึ่งเป็นงานประชุมและนิทรรศการด้านไฮโดรเจนขนาดใหญ่ที่ประเทศเกาหลีใต้

ก่อนหน้านี้ ปตท.สผ. โพสโค โฮลดิ้งส์ ร่วมกับ 4 บริษัทพันธมิตรชั้นนำระดับโลก ชนะการประมูลและได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการผลิตกรีนไฮโดรเจนขนาดใหญ่ แปลงสัมปทาน Z1-02 ในรัฐสุลต่านโอมาน โดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มผลิตกรีนไฮโดรเจนที่อัตราประมาณ 2.2 แสนตันต่อปี ในปี 2573

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน

ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587

นลิน วิบูลย์ชาติ โทร. 02 537 4834

ธิดาพร นาคเนาวทิม โทร. 02 537 2648

E-mail: [email protected]

Disclaimer

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance. These views are based on assumptions subject to various risks. No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct. Actual results may differ materially from those projected.