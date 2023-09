กับมหกรรมแสดงสินค้า PACK PRINT INTERNATIONAL และ CorruTec ASIA 2023 20-23 กันยายน ที่ ไบเทค บางนา ในขณะที่เทรนด์นวัตกรรมของโลกและความต้องการของผู้บริโภคได้กำหนดทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรม ภาคส่วนการบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศไทย จากความร่วมมือระหว่างบริษัทเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย สมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยไทย ได้ผนึกกำลังจัดงาน แพคพริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล และคอรูเทค เอเชีย 2023 งานแสดงสินค้าที่จัดโดยคนในอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เตรียมเปิดให้เข้าชมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ณ ไบเทค บางนา งานจะรวบรวมเอาผู้ประกอบการชั้นนำจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ การบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก รวมถึงแบรนด์ดังอีกมากมายเข้าไว้ด้วยกันในงานเดียว

งานแพคพริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนลครั้งที่ 9 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและสมาคมในอุตสาหกรรมมากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดงาน กว่า 35 หน่วยงานทั้งจากในประเทศไทยและจากภูมิภาค แสดงให้เห็นถึงกระแสความสนใจที่มีต่อโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยและในภูมิภาค และโอกาสอันไม่หยุดนิ่งที่พร้อมจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ค้นพบ งานจัดขึ้นในช่วงเวลาอันเหมาะสมที่ประเทศไทยกำลังขยายขีดความสามาถในด้านการผลิตและการแข่งขันในระดับเวทีโลก โดยภาคส่วนการบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ และการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อภาพรวมการผลิตที่กว้างขึ้น และเป็นภาคส่วนที่ส่งผลอย่างสูงต่อเศรษฐกิจ นวัตกรรม และความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของประเทศไทย

แนวโน้มของภาคส่วนการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยความต้องการด้านการพิมพ์ต่อเนื่องความเร็วสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และการพิมพ์ที่ช่วยสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่ม จะยิ่งได้รับแรงหนุนจากการความต้องการที่เพิ่มขึ้นของภาคส่วนธุรกิจที่มองหาบรรจุภัณฑ์และฉลากที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของตนมีเอกลักษณ์เฉพาะและเสนอความแตกต่างให้กับผู้บริโภค

ในบริบทด้านความสามารถในการผลิตของประเทศไทย ภาคส่วนการบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยการสนับสนุนที่จำเป็นต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การสื่อสาร การป้องกัน และการจัดจำหน่าย วิวัฒนาการ นวัตกรรม และการปรับตัวเข้ากับความต้องการของผู้บริโภคของภาคส่วนเหล่านี้ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย และจุดยืนบนเวทีการผลิตโลก

คุณจะได้พบอะไรที่งาน

ทุกท่านจะได้พบกับผู้ออกแสดงสินค้ากว่า 300 บริษัท จาก 20 ประเทศทั่วโลก ที่มารวมตัวกันเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของเป้าหมายระดับนานาชาติเรื่องความยั่งยืน ภายใน #Greenzone พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบกับบรรจุภัณฑ์จากพืชและเส้นใยธรรมชาติ วัสดุที่สามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การบริโภคอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โซลูชั่นการลดขยะให้เป็นศูนย์ และทางเลือกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดแสดงเหล่านี้สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กำลังมุ่งสู่แนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน ตามรายงานของผู้นำด้านการวิจัยตลาดอย่าง Smithers ความต้องการในระดับโลกต่อบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติถูกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 504.3 พันล้านเหรียญภายในปี 2027 ซึ่งสูงขึ้นถึงสองเท่าในเวลาเพียงสิบปี การเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้เองที่ส่งผลให้ความต้องการต่อแนวทางปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนเพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับความตระหนักรู้ของผู้บริโภค

และเพื่อเป็นการยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชม งานจะจัดแสดงอิทธิพลของการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลและระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ท่านจะได้พบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายชนิด ครอบคลุมตั้งแต่การพิมพ์ดิจิทัลไปสู่โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์สร้างปฏิสัมพันธ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ พร้อมสัมผัสโลกอนาคตแห่งกระบวนการด้านบรรจุภัณฑ์ล้ำสมัย

งานแพคพริ้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล และคอรูเทค เอเชีย 2023 ถอดรูปแบบการจัดงานมาจากงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลกอย่างงานดรูป้า และ อินเตอร์แพ็ค จัดโดยบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ ในประเทศเยอรมนี งานจะนำเสนอแพลตฟอร์มคุณภาพที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทชั้นนำที่มาร่วมออกแสดงงาน อาทิ Bangkok Paper Business, Fedrigoni Asia, Heidelberg, HPS Promachtech, J.S. Corrugating Machinery, KURZ, Oki Data, Ricoh, Sansin Printing Machine Material พร้อมด้วยผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย และแบรนด์ดังอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยความก้าวหนัาด้านการพิมพ์ดิจิทัลของประเทศในภูมิภาคเช่นจีน ไทย อินเดีย และเวียดนาม ได้ผลักดันให้เอเชียแปซิฟิกกลายเป็นจุดศูนย์กลางด้านการพิมพ์เชิงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ความเร็วสูงกำลังเข้ามาแทนที่เครื่องจักรแบบเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนของอาหาร เครื่องดื่ม และเภสัชภัณฑ์ กระแสที่เพิ่มขึ้นพร้อมๆกันของความต้องการต่อเครื่องพิมพ์รักษ์โลก การใช้เทคนิคต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการเกิดขยะและการใช้พลังงาน กำลังเป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคตอุตสาหกรรม

งานที่จัดขึ้นควบคู่กัน

งานสัมมนาและฟอรั่มต่างๆที่จะจัดขึ้นระหว่างงาน จะครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์ในปัจจุบันของภูมิทัศน์อุตสาหกรรม กิจกรรมภายในงานจะอุดมไปด้วยข้อมูลเชิงลึก การสนทนาเรื่องความยั่งยืน นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล และอื่นๆอีกมากมาย อาทิ

งานประกวดการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ระดับเอเซีย (Asian Packaging Excellence Awards)

งานสัมมนาบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย SHIFT23 Asian Packaging Conference

การประชุมคณะกรรมการ World Print and Communication Forum (WPCF) โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำหรับสมาคมการพิมพ์ที่สำคัญจากทั่วโลก

และสัมมนาอื่นๆอีกมากมาย จัดโดยสมาคมในอุตสาหกรรม

งานที่จะจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมคณะกรรมการของ WPCF คือฟอรั่มในระดับภูมิภาค นำโดยวิทยากรจากหลากหลายประเทศภายใต้หัวข้อ “The Pursuit of Sustainability and the Challenges Facing the Printing Industries” หรือ “การแสวงหาความยั่งยืนและความท้าทายที่อุตสาหกรรมการพิมพ์ต้องเผชิญ” จะพูดเทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ พร้อมการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในระดับนานาชาติ ซึ่งการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ต่ออุตสาหกรรม ถึงความพร้อมของประเทศไทยในฐานะฮับของโลกด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

และเพื่อตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของงานในปีนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดฟอรั่มนานาชาติประจำปีของ World Print & Communication Forum (WPCF) ที่จะรวบรวมผู้นำจากสมาคมการพิมพ์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย ออสเตรเลีย จีน ยุโรป ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เนปาล เกาหลี แอฟริกาใต้ ศรีลังกา และสหรัฐอเมริกา ภายใต้หัวข้อฟอรั่ม “The Pursuit of Sustainability and the Challenges Facing the Printing and Packaging Industries” หรือ “การแสวงหาความยั่งยืนและความท้าทายที่อุตสาหกรรมการพิมพ์ต้องเผชิญ” จะเน้นย้ำเรื่องของเทรนด์และการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่ ที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โลก

คาดการณ์ผู้เข้าชมงานมากกว่า 15,000 ราย พร้อมกลุ่มอุตสาหกรรมจากทั่วภูมิภาค ตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงาน โดยมากกว่า 30% เป็นผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ : www.pack-print.de | www.corrutec-asia.com